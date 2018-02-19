قليبية: احداثيات جديدة بالمستشفى المحلي بقيمة 200الف د

نابل- الشروق أون لاين- فاطمة بن عثمان: اكد مدير المستشفى المحلي بقليبية عبد الوهاب الكبير لـ"الشروق اون لاين" انه قد تم مؤخرا وتحديدا خلال السنة الحالية بناء وحدة أسنان جديدة اضافة الى إنجاز هام متمثل في احداث ووحدة أشعة رقمية بقسم الاستعجالي بالمستشفى المحلي بقليبية بتكلفة تقدر بمائتي الف د.

كما تم الشروع في احداث مستوصفين بكل من منطقتي أسمر بقليبية و منطقة حمام الاغزاز اضافة الى تحصل المستشفى على سيارة اسعاف جديدة مجهزة انطلقت في العمل فعليا بقسم الاستعجالي.

وبخصوص المشاريع المستقبلية المبرمجة على المدى القريب اكد مدير المستشفى انه سيتم الشروع في غضون الأشهر القليلة القادمة في إنجاز قسم الطب الداخلي الذي يتطلب إمكانيات مادية هامة وفق تعبيره.

احداثيات جديدة من شانها ان تحسن في نوعية الخدمات المسداة في قطاع الصحة العمومية و تقلص من الضغط عن الاطارات الطبية و شبه الطبية و خاصة تخدم مصلحة المواطن