سوسة: القبض على 3 أشخاص سرقوا منزل عدنان منصر

مكتب الساحل- الشروق أون لاين- مكرم السعيدي: نجحت الوحدات الأمنية بسوسة من القاء القبض على 3 شبان تتراوح أعمارهم بين 16 و18 سنة أصيلي حي الزهور عمدوا إلى سرقة منزل القيادي بحزب حراك الإرادة عدنان منصر حيث قاموا بالاستيلاء على حاسوب من منزله.

وبتقدم المتضرر بشكاية في الغرض قامت الوحدات الأمنية بحملة تمشيط واسعة أسفرت عن إلقاء القبض عليهم وحجز المسروق وإعادته إلى صاحبه، هذا وقد تم مراجعة النيابة العمومية التي أذنت بدورها بالاحتفاظ بهم وإحالتهم على القضاء من أجل تهمة السرقة الموصوفة من محل مسكون.