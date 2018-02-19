تغيير في توقيت مباريات ربع نهائي البطولة العربية للكرة الطائرة

الشروق اون لاين – عبد المجيد مصلح:

بطلب من الترجي الرياضي تم منذ دقائق تغيير توقيت مقابلة الترجي والسويحلي الليبي لتصبح على الساعة الرابعة على أن يجري لقاء العربي القطري وأهلي بنغازي على الساعة السادسة. وهكذا تدور مقابلات ربع نهائي البطولة العربية للأندية البطلة للكرة الطائرة غدا الجمعة بقاعة الزواوي على النحو التالي:

*1 ...س12: الأهلي البحريني – الهلال السعودي

* 2...س14: الريان القطري – "السيب" العماني

*3...س16: الترجي التونسي – السويحلي الليبي

*4...س 18: العربي القطري – أهلي بنغازي

وسيدور نصف النهائي بعد غد السبت حيث يلعب الفائز في الربع 1 مع الفائز في الربع 2. كما سيلعب الفائز في الربع 3 مع الفائز في الربع 4. أما الدور النهائي فسيجري يوم الأحد.