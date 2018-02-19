تغيير في توقيت مباريات ربع نهائي البطولة العربية للكرة الطائرة

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الشروق اون لاين – عبد المجيد مصلح:
بطلب من الترجي الرياضي تم منذ دقائق تغيير توقيت مقابلة الترجي والسويحلي الليبي لتصبح على الساعة الرابعة على أن يجري لقاء العربي القطري وأهلي بنغازي على الساعة السادسة. وهكذا تدور مقابلات ربع نهائي البطولة العربية للأندية البطلة للكرة الطائرة غدا الجمعة بقاعة الزواوي على النحو التالي:
*1 ...س12: الأهلي البحريني – الهلال السعودي
* 2...س14: الريان القطري – "السيب" العماني
*3...س16: الترجي التونسي – السويحلي الليبي
*4...س 18: العربي القطري – أهلي بنغازي
وسيدور نصف النهائي بعد غد السبت حيث يلعب الفائز في الربع 1 مع الفائز في الربع 2. كما سيلعب الفائز في الربع 3 مع الفائز في الربع 4. أما الدور النهائي فسيجري يوم الأحد.
الشروق اون لاين – عبد المجيد مصلح:
بطلب من الترجي الرياضي تم منذ دقائق تغيير توقيت مقابلة الترجي والسويحلي الليبي لتصبح على الساعة الرابعة على أن يجري لقاء العربي القطري وأهلي بنغازي على الساعة السادسة. وهكذا تدور مقابلات ربع نهائي البطولة العربية للأندية البطلة للكرة الطائرة غدا الجمعة بقاعة الزواوي على النحو التالي:
*1 ...س12: الأهلي البحريني – الهلال السعودي
* 2...س14: الريان القطري – "السيب" العماني
*3...س16: الترجي التونسي – السويحلي الليبي
*4...س 18: العربي القطري – أهلي بنغازي
وسيدور نصف النهائي بعد غد السبت حيث يلعب الفائز في الربع 1 مع الفائز في الربع 2. كما سيلعب الفائز في الربع 3 مع الفائز في الربع 4. أما الدور النهائي فسيجري يوم الأحد.
-
18:09دار علوش: احباط هجرة سرية و ايقاف اربعة أشخاص
22 فيفري 2018
-
17:55في اجتماع لجنة 5 + 5: الحكومة تتقدم بمقترحات لتسوية وضعية عمال الحضائر
22 فيفري 2018
-
17:39الزبيدي: وزارة الدفاع ستتكفل بعلاج الراعيين اللذين اصيبا في الشعانبي
22 فيفري 2018
-
17:25قفصة: ايقاف شخص من اجل التحيل على اصحاب الصيدليات
22 فيفري 2018
-
17:15بنزيما تحت مراقبة عملاقين فرنسيين
22 فيفري 2018
-
17:04محمود فريح يمثل تونس في مهرجان "ثقافات مغاربية" بطنجة
22 فيفري 2018
-
17:00الحكم مكرم اللقام يقاضي إذاعة "موزاييك اف ام "
22 فيفري 2018
-
16:45الكاف: ارتفاع انتاج الحليب وجودته تصل الى المستويات الاوروبية
22 فيفري 2018
-
16:33المصادقة على مشروع اتفاقية قرض لتمويل القسط الاول من الطريق السيارة تونس جلمة
22 فيفري 2018
-
16:25العرفاوي: مقترحات لتيسير الاستفادة من برنامج السكن الاول تعرض قريبا على البرلمان
22 فيفري 2018
-
16:08الدّولة تسترجع عقارا دوليا فلاحيا في صفاقس
22 فيفري 2018
-
15:59ريال مدريد يحسم قراره بشأن مستقبل بيل
22 فيفري 2018
-
15:51تغيير في توقيت مباريات ربع نهائي البطولة العربية للكرة الطائرة
22 فيفري 2018
-
15:43"مناديل ذكية" لمراقبة الصحة!
22 فيفري 2018
-
15:42في اليوم الاخير لتقديم الترشحات ببنزرت: 83 قائمة في السباق و 60 تحيينا
22 فيفري 2018
-
15:33نصب تذكاري تكريما لكلبة انتظرت صاحبها 12 عاما
22 فيفري 2018
-
15:27فوزي البنزرتي يضع شرطا لفوز الوداد بالسوبر الأفريقي
22 فيفري 2018
-
15:23بين سبيبة وسبيطلة: 3 قتلى من عائلة واحدة في حادث مرور
22 فيفري 2018
-
15:06مهدي بن غربية: لن نسحب مشروع قانون هيئة الإتصال السمعي والبصري
22 فيفري 2018
-
14:55بالفيديو.. الشرطة البلجيكية تطوق منطقة سكنية في بروكسل للاشتباه بوجود مسلحين
22 فيفري 2018