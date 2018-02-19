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يوم الخميس 22 فيفري 2018
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الغرسلي يوم 28 فيفري مجددا امام التحقيق العسكري
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فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
فاطمة بن عبد الله الكرّاي
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بات واضحا اليوم، أن تونس مستهدفة من هنا وهناك، من الداخل قبل الخارج، في مؤسسة الدولة فيها...
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الأولى
الغرسلي يوم 28 فيفري مجددا امام التحقيق العسكري
22 فيفري 2018 | 14:19

تونس- الشروق أون لاين- ايمان بن عزيزة: وجّه قاضي التحقيق العسكري، اليوم استدعاء جديدا إلى وزير الداخلية الاسبق محمد ناجم الغرسلي لسماعه كمتّهم يوم 28 فيفري الجاري في قضية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي.

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الغرسلي يوم 28 فيفري مجددا امام التحقيق العسكري
22 فيفري 2018 | 14:19

تونس- الشروق أون لاين- ايمان بن عزيزة: وجّه قاضي التحقيق العسكري، اليوم استدعاء جديدا إلى وزير الداخلية الاسبق محمد ناجم الغرسلي لسماعه كمتّهم يوم 28 فيفري الجاري في قضية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي.

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فاطمة بن عبد الله الكرّاي
إلى من يهمّهم الأمر: ارفعوا... أيديكم عن تونس !
بات واضحا اليوم، أن تونس مستهدفة من هنا وهناك، من الداخل قبل الخارج، في مؤسسة الدولة فيها...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم الاربعاء 21 فيفري 2018 سوسة: ابلغ عن فقدان ابنته فوجدها في علبة ليلية جريدة الشروق ليوم الخميس 22 فيفري 2018 قبول استقالة قياديين من حركة النهضة قرارات الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة المرشح اليهودي بقائمات "النهضة" للانتخابات البلدية: "لقد... سجن المصارع عدنان الرحيمي مدة 15 سنة ‎ الحكم مكرم اللقام يقاضي وديع الجريء ‎
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