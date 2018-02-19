بوحجلة: حرمان تلاميذ المدرسة الاعدادية الإمام سحنون من وجبة الغداء

القيروان- الشروق أون لاين- أيمن محرزي: حرم 400 تلميذ بين مقيم و نصف مقيم بالمدرسة الإعدادية الإمام سحنون ببوحجلة من تناول وجبة الغداء بسبب غلق المطعم المدرسي وعدم توفر طبّاخ بعد تقاعد الطبّاخ الأصلي وامتناع عامل على الحضيرة عن تأمين وجبة الغذاء عند ظهر يوم الخميس 22 فيفري الجاري. وقد قام عدد من الأساتذة بتوفير وجبات الفطور لعدد من التلاميذ على حسابهم الخاص.

واحتج التلاميذ رافضين الالتحاق بالأقسام كما توقفت الدروس عشية اليوم ذاته بالمدرسة المذكورة ومغادرة التلاميذ المدرسة والعودة الى منازلهم الى حين ايجاد حلّ من طرف السلط المعنية.