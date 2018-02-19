بوحجلة: حرمان تلاميذ المدرسة الاعدادية الإمام سحنون من وجبة الغداء

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القيروان- الشروق أون لاين- أيمن محرزي: حرم 400 تلميذ بين مقيم و نصف مقيم بالمدرسة الإعدادية الإمام سحنون ببوحجلة من تناول وجبة الغداء بسبب غلق المطعم المدرسي وعدم توفر طبّاخ بعد تقاعد الطبّاخ الأصلي وامتناع عامل على الحضيرة عن تأمين وجبة الغذاء عند ظهر يوم الخميس 22 فيفري الجاري. وقد قام عدد من الأساتذة بتوفير وجبات الفطور لعدد من التلاميذ على حسابهم الخاص.
واحتج التلاميذ رافضين الالتحاق بالأقسام كما توقفت الدروس عشية اليوم ذاته بالمدرسة المذكورة ومغادرة التلاميذ المدرسة والعودة الى منازلهم الى حين ايجاد حلّ من طرف السلط المعنية.
القيروان- الشروق أون لاين- أيمن محرزي: حرم 400 تلميذ بين مقيم و نصف مقيم بالمدرسة الإعدادية الإمام سحنون ببوحجلة من تناول وجبة الغداء بسبب غلق المطعم المدرسي وعدم توفر طبّاخ بعد تقاعد الطبّاخ الأصلي وامتناع عامل على الحضيرة عن تأمين وجبة الغذاء عند ظهر يوم الخميس 22 فيفري الجاري. وقد قام عدد من الأساتذة بتوفير وجبات الفطور لعدد من التلاميذ على حسابهم الخاص.
واحتج التلاميذ رافضين الالتحاق بالأقسام كما توقفت الدروس عشية اليوم ذاته بالمدرسة المذكورة ومغادرة التلاميذ المدرسة والعودة الى منازلهم الى حين ايجاد حلّ من طرف السلط المعنية.
-
18:09دار علوش: احباط هجرة سرية و ايقاف اربعة أشخاص
22 فيفري 2018
-
17:55في اجتماع لجنة 5 + 5: الحكومة تتقدم بمقترحات لتسوية وضعية عمال الحضائر
22 فيفري 2018
-
17:39الزبيدي: وزارة الدفاع ستتكفل بعلاج الراعيين اللذين اصيبا في الشعانبي
22 فيفري 2018
-
17:25قفصة: ايقاف شخص من اجل التحيل على اصحاب الصيدليات
22 فيفري 2018
-
17:15بنزيما تحت مراقبة عملاقين فرنسيين
22 فيفري 2018
-
17:04محمود فريح يمثل تونس في مهرجان "ثقافات مغاربية" بطنجة
22 فيفري 2018
-
17:00الحكم مكرم اللقام يقاضي إذاعة "موزاييك اف ام "
22 فيفري 2018
-
16:45الكاف: ارتفاع انتاج الحليب وجودته تصل الى المستويات الاوروبية
22 فيفري 2018
-
16:33المصادقة على مشروع اتفاقية قرض لتمويل القسط الاول من الطريق السيارة تونس جلمة
22 فيفري 2018
-
16:25العرفاوي: مقترحات لتيسير الاستفادة من برنامج السكن الاول تعرض قريبا على البرلمان
22 فيفري 2018
-
16:08الدّولة تسترجع عقارا دوليا فلاحيا في صفاقس
22 فيفري 2018
-
15:59ريال مدريد يحسم قراره بشأن مستقبل بيل
22 فيفري 2018
-
15:51تغيير في توقيت مباريات ربع نهائي البطولة العربية للكرة الطائرة
22 فيفري 2018
-
15:43"مناديل ذكية" لمراقبة الصحة!
22 فيفري 2018
-
15:42في اليوم الاخير لتقديم الترشحات ببنزرت: 83 قائمة في السباق و 60 تحيينا
22 فيفري 2018
-
15:33نصب تذكاري تكريما لكلبة انتظرت صاحبها 12 عاما
22 فيفري 2018
-
15:27فوزي البنزرتي يضع شرطا لفوز الوداد بالسوبر الأفريقي
22 فيفري 2018
-
15:23بين سبيبة وسبيطلة: 3 قتلى من عائلة واحدة في حادث مرور
22 فيفري 2018
-
15:06مهدي بن غربية: لن نسحب مشروع قانون هيئة الإتصال السمعي والبصري
22 فيفري 2018
-
14:55بالفيديو.. الشرطة البلجيكية تطوق منطقة سكنية في بروكسل للاشتباه بوجود مسلحين
22 فيفري 2018