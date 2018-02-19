لحلحلة ازمة الفسفاط: غدا.. مجلس وزاري خاص بقفصة

قفصة- الشروق اون لاين- عادل عكرمي: بعد اكثر من شهر من تعطل انشطة الفسفاط بمدن الحوض المنجمي على خلفية الاحتجاج على نتائج مناظرة اعوان التنفيذ من المنتظر ان ينعقد صباح الغد الجمعة 23 فيفري 2018 مجلس وزاري خاص بجهة قفصة سينظر في السبل الكفيلة بدفع مسيرة التنمية بجهة قفصة ومناطق الحوض المنجمي خصوصا بما يمكن من حلحلة ازمة شركة الفسفاط لتستعيد انشطتها .

وكان كاتب الدولة لدى وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المكلف بالمناجم الهاشمي الحميدي طيلة الايام الاخيرة لقاءات ماراطونية مع المعتصمين بالحوض المنجمي استفادت الشروق اونلاين انها كانت فرصا للاستماع اليهم و تقريب و جهات النظر لإيجاد حلول للازمة الخانقة التي تعيشها الجهة ولتكون منطلقا لجملة من الاجراءات و القرارات المنتظر الاعلان عنها من قبل المجلس الوزاري يوم غد الجمعة.