لحلحلة ازمة الفسفاط: غدا.. مجلس وزاري خاص بقفصة

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قفصة- الشروق اون لاين- عادل عكرمي: بعد اكثر من شهر من تعطل انشطة الفسفاط بمدن الحوض المنجمي على خلفية الاحتجاج على نتائج مناظرة اعوان التنفيذ من المنتظر ان ينعقد صباح الغد الجمعة 23 فيفري 2018 مجلس وزاري خاص بجهة قفصة سينظر في السبل الكفيلة بدفع مسيرة التنمية بجهة قفصة ومناطق الحوض المنجمي خصوصا بما يمكن من حلحلة ازمة شركة الفسفاط لتستعيد انشطتها .
وكان كاتب الدولة لدى وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المكلف بالمناجم الهاشمي الحميدي طيلة الايام الاخيرة لقاءات ماراطونية مع المعتصمين بالحوض المنجمي استفادت الشروق اونلاين انها كانت فرصا للاستماع اليهم و تقريب و جهات النظر لإيجاد حلول للازمة الخانقة التي تعيشها الجهة ولتكون منطلقا لجملة من الاجراءات و القرارات المنتظر الاعلان عنها من قبل المجلس الوزاري يوم غد الجمعة.
قفصة- الشروق اون لاين- عادل عكرمي: بعد اكثر من شهر من تعطل انشطة الفسفاط بمدن الحوض المنجمي على خلفية الاحتجاج على نتائج مناظرة اعوان التنفيذ من المنتظر ان ينعقد صباح الغد الجمعة 23 فيفري 2018 مجلس وزاري خاص بجهة قفصة سينظر في السبل الكفيلة بدفع مسيرة التنمية بجهة قفصة ومناطق الحوض المنجمي خصوصا بما يمكن من حلحلة ازمة شركة الفسفاط لتستعيد انشطتها .
وكان كاتب الدولة لدى وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المكلف بالمناجم الهاشمي الحميدي طيلة الايام الاخيرة لقاءات ماراطونية مع المعتصمين بالحوض المنجمي استفادت الشروق اونلاين انها كانت فرصا للاستماع اليهم و تقريب و جهات النظر لإيجاد حلول للازمة الخانقة التي تعيشها الجهة ولتكون منطلقا لجملة من الاجراءات و القرارات المنتظر الاعلان عنها من قبل المجلس الوزاري يوم غد الجمعة.
-
18:09دار علوش: احباط هجرة سرية و ايقاف اربعة أشخاص
22 فيفري 2018
-
17:55في اجتماع لجنة 5 + 5: الحكومة تتقدم بمقترحات لتسوية وضعية عمال الحضائر
22 فيفري 2018
-
17:39الزبيدي: وزارة الدفاع ستتكفل بعلاج الراعيين اللذين اصيبا في الشعانبي
22 فيفري 2018
-
17:25قفصة: ايقاف شخص من اجل التحيل على اصحاب الصيدليات
22 فيفري 2018
-
17:15بنزيما تحت مراقبة عملاقين فرنسيين
22 فيفري 2018
-
17:04محمود فريح يمثل تونس في مهرجان "ثقافات مغاربية" بطنجة
22 فيفري 2018
-
17:00الحكم مكرم اللقام يقاضي إذاعة "موزاييك اف ام "
22 فيفري 2018
-
16:45الكاف: ارتفاع انتاج الحليب وجودته تصل الى المستويات الاوروبية
22 فيفري 2018
-
16:33المصادقة على مشروع اتفاقية قرض لتمويل القسط الاول من الطريق السيارة تونس جلمة
22 فيفري 2018
-
16:25العرفاوي: مقترحات لتيسير الاستفادة من برنامج السكن الاول تعرض قريبا على البرلمان
22 فيفري 2018
-
16:08الدّولة تسترجع عقارا دوليا فلاحيا في صفاقس
22 فيفري 2018
-
15:59ريال مدريد يحسم قراره بشأن مستقبل بيل
22 فيفري 2018
-
15:51تغيير في توقيت مباريات ربع نهائي البطولة العربية للكرة الطائرة
22 فيفري 2018
-
15:43"مناديل ذكية" لمراقبة الصحة!
22 فيفري 2018
-
15:42في اليوم الاخير لتقديم الترشحات ببنزرت: 83 قائمة في السباق و 60 تحيينا
22 فيفري 2018
-
15:33نصب تذكاري تكريما لكلبة انتظرت صاحبها 12 عاما
22 فيفري 2018
-
15:27فوزي البنزرتي يضع شرطا لفوز الوداد بالسوبر الأفريقي
22 فيفري 2018
-
15:23بين سبيبة وسبيطلة: 3 قتلى من عائلة واحدة في حادث مرور
22 فيفري 2018
-
15:06مهدي بن غربية: لن نسحب مشروع قانون هيئة الإتصال السمعي والبصري
22 فيفري 2018
-
14:55بالفيديو.. الشرطة البلجيكية تطوق منطقة سكنية في بروكسل للاشتباه بوجود مسلحين
22 فيفري 2018