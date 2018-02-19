بن جعفر: لست "ثورجيا" ولا من دعاة التطرف ولكن ...

تونس-الشروق اون لاين- نزيهة بوسعيدي: قال الدكتور مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي وامين عام سابق لحزب التكتل انه ليس من دعاة الثورجية ولا من دعاة التطرف والراديكالية ولكن هناك قيادات سياسية في اعلى المراتب لم تستوعب التغيير وتعيش وتباشر القضايا وتسيّر وتدير الامور يوميا بعقلية ما قبل جانفي 2011.

وكان ذلك خلال المحاضرة التي القاها اليوم حول الانتخابات البلدية محطة هامة نحو تحقيق اللامركزية وتطبيق الدستور بمقر مركز دراسة الاسلام والديمقراطية.