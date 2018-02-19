مدارس القيروان تستعد للمهرجان الجهوي والوطني للسينما والصورة
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
-
17:55في اجتماع لجنة 5 + 5: الحكومة تتقدم بمقترحات لتسوية وضعية عمال الحضائر
22 فيفري 2018
-
17:39الزبيدي: وزارة الدفاع ستتكفل بعلاج الراعيين اللذين اصيبا في الشعانبي
22 فيفري 2018
-
17:25قفصة: ايقاف شخص من اجل التحيل على اصحاب الصيدليات
22 فيفري 2018
-
17:15بنزيما تحت مراقبة عملاقين فرنسيين
22 فيفري 2018
-
17:04محمود فريح يمثل تونس في مهرجان "ثقافات مغاربية" بطنجة
22 فيفري 2018
-
17:00الحكم مكرم اللقام يقاضي إذاعة "موزاييك اف ام "
22 فيفري 2018
-
16:45الكاف: ارتفاع انتاج الحليب وجودته تصل الى المستويات الاوروبية
22 فيفري 2018
-
16:33المصادقة على مشروع اتفاقية قرض لتمويل القسط الاول من الطريق السيارة تونس جلمة
22 فيفري 2018
-
16:25العرفاوي: مقترحات لتيسير الاستفادة من برنامج السكن الاول تعرض قريبا على البرلمان
22 فيفري 2018
-
16:08الدّولة تسترجع عقارا دوليا فلاحيا في صفاقس
22 فيفري 2018
-
15:59ريال مدريد يحسم قراره بشأن مستقبل بيل
22 فيفري 2018
-
15:51تغيير في توقيت مباريات ربع نهائي البطولة العربية للكرة الطائرة
22 فيفري 2018
-
15:43"مناديل ذكية" لمراقبة الصحة!
22 فيفري 2018
-
15:42في اليوم الاخير لتقديم الترشحات ببنزرت: 83 قائمة في السباق و 60 تحيينا
22 فيفري 2018
-
15:33نصب تذكاري تكريما لكلبة انتظرت صاحبها 12 عاما
22 فيفري 2018
-
15:27فوزي البنزرتي يضع شرطا لفوز الوداد بالسوبر الأفريقي
22 فيفري 2018
-
15:23بين سبيبة وسبيطلة: 3 قتلى من عائلة واحدة في حادث مرور
22 فيفري 2018
-
15:06مهدي بن غربية: لن نسحب مشروع قانون هيئة الإتصال السمعي والبصري
22 فيفري 2018
-
14:55بالفيديو.. الشرطة البلجيكية تطوق منطقة سكنية في بروكسل للاشتباه بوجود مسلحين
22 فيفري 2018
-
14:43قليبية: احداثيات جديدة بالمستشفى المحلي بقيمة 200الف د
22 فيفري 2018
فاطمة بن عبد الله الكرّايإلى من يهمّهم الأمر: ارفعوا... أيديكم عن تونس !
بات واضحا اليوم، أن تونس مستهدفة من هنا وهناك، من الداخل قبل الخارج، في مؤسسة الدولة فيها...المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
مدارس القيروان تستعد للمهرجان الجهوي والوطني للسينما والصورة
القيروان- الشروق أون لاين- عادل فتايتي: استعدادا للمهرجان الجهوي للسينما والصورة الخاص بالمدارس الإبتدائية الذي سينعقد بالقيروان يوم 4 مارس 2018 والمهرجان الوطني يوم 15 مارس ، انتظم بالمركز الجهوي للتكوين المستمر بالقيروان دورة تكوينية لفائدة منشطي نوادي السينما من أساتذة المدارس الأساسية حملت عنوان استعمال برمجيات الفيديو وذلك تحت اشراف الأستاذ الصادق صدام.
محمود فريح يمثل تونس في مهرجان "ثقافات مغاربية" بطنجة
22 فيفري 2018 السّاعة 17:04
مكتب الساحل ـ الشروق أون لاين ـ محمد علي خليفة: سيكون الفنان التونسي محمود فريح ممثلا لتونس في فعاليات...المزيد >>
مدارس القيروان تستعد للمهرجان الجهوي والوطني للسينما والصورة
22 فيفري 2018 السّاعة 13:39
القيروان- الشروق أون لاين- عادل فتايتي: استعدادا للمهرجان الجهوي للسينما والصورة الخاص بالمدارس الإبتدائية...المزيد >>
مدير مركز الفنون الدرامية والركحية بالمهدية حسام الغريبي لـ«الشروق»:سنستعيد كل الكفاءات التي هاجرت الى...
21 فيفري 2018 السّاعة 21:00
16 نقطة بين نظري وتطبيقي أبرزها التكوين والانفتاح على المتوسط وتفعيل شراكات مع مهرجانات جهوية والعمل على...المزيد >>
سوسة:صـــــــــدور كتـــــــــــاب جديــــــــــد عــــن تاريـــــــــــــخ سوســـــــــــــــة
21 فيفري 2018 السّاعة 21:00
«حكاية سوسة ذاكرة 3000 سنة: من عصور قبل التاريخ إلى سنة 2016» هو عنوان كتاب جديد تم إصداره مؤخرا من تأليف عامر...المزيد >>
مدارس القيروان تستعد للمهرجان الجهوي والوطني للسينما والصورة
القيروان- الشروق أون لاين- عادل فتايتي: استعدادا للمهرجان الجهوي للسينما والصورة الخاص بالمدارس الإبتدائية الذي سينعقد بالقيروان يوم 4 مارس 2018 والمهرجان الوطني يوم 15 مارس ، انتظم بالمركز الجهوي للتكوين المستمر بالقيروان دورة تكوينية لفائدة منشطي نوادي السينما من أساتذة المدارس الأساسية حملت عنوان استعمال برمجيات الفيديو وذلك تحت اشراف الأستاذ الصادق صدام.
محمود فريح يمثل تونس في مهرجان "ثقافات مغاربية" بطنجة
22 فيفري 2018 السّاعة 17:04
مكتب الساحل ـ الشروق أون لاين ـ محمد علي خليفة: سيكون الفنان التونسي محمود فريح ممثلا لتونس في فعاليات...المزيد >>
مدارس القيروان تستعد للمهرجان الجهوي والوطني للسينما والصورة
22 فيفري 2018 السّاعة 13:39
القيروان- الشروق أون لاين- عادل فتايتي: استعدادا للمهرجان الجهوي للسينما والصورة الخاص بالمدارس الإبتدائية...المزيد >>
مدير مركز الفنون الدرامية والركحية بالمهدية حسام الغريبي لـ«الشروق»:سنستعيد كل الكفاءات التي هاجرت الى...
21 فيفري 2018 السّاعة 21:00
16 نقطة بين نظري وتطبيقي أبرزها التكوين والانفتاح على المتوسط وتفعيل شراكات مع مهرجانات جهوية والعمل على...المزيد >>
سوسة:صـــــــــدور كتـــــــــــاب جديــــــــــد عــــن تاريـــــــــــــخ سوســـــــــــــــة
21 فيفري 2018 السّاعة 21:00
«حكاية سوسة ذاكرة 3000 سنة: من عصور قبل التاريخ إلى سنة 2016» هو عنوان كتاب جديد تم إصداره مؤخرا من تأليف عامر...المزيد >>
-
17:55في اجتماع لجنة 5 + 5: الحكومة تتقدم بمقترحات لتسوية وضعية عمال الحضائر
22 فيفري 2018
-
17:39الزبيدي: وزارة الدفاع ستتكفل بعلاج الراعيين اللذين اصيبا في الشعانبي
22 فيفري 2018
-
17:25قفصة: ايقاف شخص من اجل التحيل على اصحاب الصيدليات
22 فيفري 2018
-
17:15بنزيما تحت مراقبة عملاقين فرنسيين
22 فيفري 2018
-
17:04محمود فريح يمثل تونس في مهرجان "ثقافات مغاربية" بطنجة
22 فيفري 2018
-
17:00الحكم مكرم اللقام يقاضي إذاعة "موزاييك اف ام "
22 فيفري 2018
-
16:45الكاف: ارتفاع انتاج الحليب وجودته تصل الى المستويات الاوروبية
22 فيفري 2018
-
16:33المصادقة على مشروع اتفاقية قرض لتمويل القسط الاول من الطريق السيارة تونس جلمة
22 فيفري 2018
-
16:25العرفاوي: مقترحات لتيسير الاستفادة من برنامج السكن الاول تعرض قريبا على البرلمان
22 فيفري 2018
-
16:08الدّولة تسترجع عقارا دوليا فلاحيا في صفاقس
22 فيفري 2018
-
15:59ريال مدريد يحسم قراره بشأن مستقبل بيل
22 فيفري 2018
-
15:51تغيير في توقيت مباريات ربع نهائي البطولة العربية للكرة الطائرة
22 فيفري 2018
-
15:43"مناديل ذكية" لمراقبة الصحة!
22 فيفري 2018
-
15:42في اليوم الاخير لتقديم الترشحات ببنزرت: 83 قائمة في السباق و 60 تحيينا
22 فيفري 2018
-
15:33نصب تذكاري تكريما لكلبة انتظرت صاحبها 12 عاما
22 فيفري 2018
-
15:27فوزي البنزرتي يضع شرطا لفوز الوداد بالسوبر الأفريقي
22 فيفري 2018
-
15:23بين سبيبة وسبيطلة: 3 قتلى من عائلة واحدة في حادث مرور
22 فيفري 2018
-
15:06مهدي بن غربية: لن نسحب مشروع قانون هيئة الإتصال السمعي والبصري
22 فيفري 2018
-
14:55بالفيديو.. الشرطة البلجيكية تطوق منطقة سكنية في بروكسل للاشتباه بوجود مسلحين
22 فيفري 2018
-
14:43قليبية: احداثيات جديدة بالمستشفى المحلي بقيمة 200الف د
22 فيفري 2018
فاطمة بن عبد الله الكرّايإلى من يهمّهم الأمر: ارفعوا... أيديكم عن تونس !
بات واضحا اليوم، أن تونس مستهدفة من هنا وهناك، من الداخل قبل الخارج، في مؤسسة الدولة فيها...المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة