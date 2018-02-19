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يوم الخميس 22 فيفري 2018
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مدارس القيروان تستعد للمهرجان الجهوي والوطني للسينما والصورة
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فاطمة بن عبد الله الكرّاي
إلى من يهمّهم الأمر: ارفعوا... أيديكم عن تونس !
بات واضحا اليوم، أن تونس مستهدفة من هنا وهناك، من الداخل قبل الخارج، في مؤسسة الدولة فيها...
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الثقافي
مدارس القيروان تستعد للمهرجان الجهوي والوطني للسينما والصورة
22 فيفري 2018 | 13:39

القيروان- الشروق أون لاين- عادل فتايتي: استعدادا للمهرجان الجهوي للسينما والصورة الخاص بالمدارس الإبتدائية الذي سينعقد بالقيروان يوم 4 مارس 2018 والمهرجان الوطني يوم 15 مارس ، انتظم بالمركز الجهوي للتكوين المستمر بالقيروان دورة تكوينية لفائدة منشطي نوادي السينما من أساتذة المدارس الأساسية حملت عنوان استعمال برمجيات الفيديو وذلك تحت اشراف الأستاذ الصادق صدام. 

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الثقافي
مدارس القيروان تستعد للمهرجان الجهوي والوطني للسينما والصورة
22 فيفري 2018 | 13:39

القيروان- الشروق أون لاين- عادل فتايتي: استعدادا للمهرجان الجهوي للسينما والصورة الخاص بالمدارس الإبتدائية الذي سينعقد بالقيروان يوم 4 مارس 2018 والمهرجان الوطني يوم 15 مارس ، انتظم بالمركز الجهوي للتكوين المستمر بالقيروان دورة تكوينية لفائدة منشطي نوادي السينما من أساتذة المدارس الأساسية حملت عنوان استعمال برمجيات الفيديو وذلك تحت اشراف الأستاذ الصادق صدام. 

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22 فيفري 2018 السّاعة 17:04
مكتب الساحل ـ الشروق أون لاين ـ محمد علي خليفة: سيكون الفنان التونسي محمود فريح ممثلا لتونس في فعاليات...
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مدارس القيروان تستعد للمهرجان الجهوي والوطني للسينما والصورة
22 فيفري 2018 السّاعة 13:39
القيروان- الشروق أون لاين- عادل فتايتي: استعدادا للمهرجان الجهوي للسينما والصورة الخاص بالمدارس الإبتدائية...
المزيد >>
مدير مركز الفنون الدرامية والركحية بالمهدية حسام الغريبي لـ«الشروق»:سنستعيد كل الكفاءات التي هاجرت الى...
21 فيفري 2018 السّاعة 21:00
16 نقطة بين نظري وتطبيقي أبرزها التكوين والانفتاح على المتوسط وتفعيل شراكات مع مهرجانات جهوية والعمل على...
المزيد >>
سوسة:صـــــــــدور كتـــــــــــاب جديــــــــــد عــــن تاريـــــــــــــخ سوســـــــــــــــة
21 فيفري 2018 السّاعة 21:00
«حكاية سوسة ذاكرة 3000 سنة: من عصور قبل التاريخ إلى سنة 2016» هو عنوان كتاب جديد تم إصداره مؤخرا من تأليف عامر...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
فاطمة بن عبد الله الكرّاي
إلى من يهمّهم الأمر: ارفعوا... أيديكم عن تونس !
بات واضحا اليوم، أن تونس مستهدفة من هنا وهناك، من الداخل قبل الخارج، في مؤسسة الدولة فيها...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم الاربعاء 21 فيفري 2018 سوسة: ابلغ عن فقدان ابنته فوجدها في علبة ليلية جريدة الشروق ليوم الخميس 22 فيفري 2018 قبول استقالة قياديين من حركة النهضة قرارات الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة المرشح اليهودي بقائمات "النهضة" للانتخابات البلدية: "لقد... سجن المصارع عدنان الرحيمي مدة 15 سنة ‎ الحكم مكرم اللقام يقاضي وديع الجريء ‎
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