قضية تبادل عنف: خطية لكل من مساعد طيّار في الخطوط التونسية وميكانيكي

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تونس- الشروق اون لاين- ايمان بن عزيزة: نظرت الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس مساء أمس الأربعاء في قضية تبادل العنف بين مساعد قائد طائرة وميكانيكي بشركة الخطوط الجوية التونسية وقضت بتخطئة كلّ منهما بمبلغ مالي قدره 300 دينار وقضت بعدم سماع الدعوى في القضية التي رفعتها شركة الخطوط التونسية ضدّهما بتهمة تعطيل حرية العمل.
ويذكر أنّ شجارا جدّ بين طرفي النزاع في شهر مارس 2017 وتطور إلى تبادل للعنف بينهما وتسبب الخلاف في تعطل رحلة الطائرة إلى باريس وذلك بسبب تشابه الأزياء بين الطيارين والفنيين.
تونس- الشروق اون لاين- ايمان بن عزيزة: نظرت الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس مساء أمس الأربعاء في قضية تبادل العنف بين مساعد قائد طائرة وميكانيكي بشركة الخطوط الجوية التونسية وقضت بتخطئة كلّ منهما بمبلغ مالي قدره 300 دينار وقضت بعدم سماع الدعوى في القضية التي رفعتها شركة الخطوط التونسية ضدّهما بتهمة تعطيل حرية العمل.
ويذكر أنّ شجارا جدّ بين طرفي النزاع في شهر مارس 2017 وتطور إلى تبادل للعنف بينهما وتسبب الخلاف في تعطل رحلة الطائرة إلى باريس وذلك بسبب تشابه الأزياء بين الطيارين والفنيين.
-
18:09دار علوش: احباط هجرة سرية و ايقاف اربعة أشخاص
22 فيفري 2018
-
17:55في اجتماع لجنة 5 + 5: الحكومة تتقدم بمقترحات لتسوية وضعية عمال الحضائر
22 فيفري 2018
-
17:39الزبيدي: وزارة الدفاع ستتكفل بعلاج الراعيين اللذين اصيبا في الشعانبي
22 فيفري 2018
-
17:25قفصة: ايقاف شخص من اجل التحيل على اصحاب الصيدليات
22 فيفري 2018
-
17:15بنزيما تحت مراقبة عملاقين فرنسيين
22 فيفري 2018
-
17:04محمود فريح يمثل تونس في مهرجان "ثقافات مغاربية" بطنجة
22 فيفري 2018
-
17:00الحكم مكرم اللقام يقاضي إذاعة "موزاييك اف ام "
22 فيفري 2018
-
16:45الكاف: ارتفاع انتاج الحليب وجودته تصل الى المستويات الاوروبية
22 فيفري 2018
-
16:33المصادقة على مشروع اتفاقية قرض لتمويل القسط الاول من الطريق السيارة تونس جلمة
22 فيفري 2018
-
16:25العرفاوي: مقترحات لتيسير الاستفادة من برنامج السكن الاول تعرض قريبا على البرلمان
22 فيفري 2018
-
16:08الدّولة تسترجع عقارا دوليا فلاحيا في صفاقس
22 فيفري 2018
-
15:59ريال مدريد يحسم قراره بشأن مستقبل بيل
22 فيفري 2018
-
15:51تغيير في توقيت مباريات ربع نهائي البطولة العربية للكرة الطائرة
22 فيفري 2018
-
15:43"مناديل ذكية" لمراقبة الصحة!
22 فيفري 2018
-
15:42في اليوم الاخير لتقديم الترشحات ببنزرت: 83 قائمة في السباق و 60 تحيينا
22 فيفري 2018
-
15:33نصب تذكاري تكريما لكلبة انتظرت صاحبها 12 عاما
22 فيفري 2018
-
15:27فوزي البنزرتي يضع شرطا لفوز الوداد بالسوبر الأفريقي
22 فيفري 2018
-
15:23بين سبيبة وسبيطلة: 3 قتلى من عائلة واحدة في حادث مرور
22 فيفري 2018
-
15:06مهدي بن غربية: لن نسحب مشروع قانون هيئة الإتصال السمعي والبصري
22 فيفري 2018
-
14:55بالفيديو.. الشرطة البلجيكية تطوق منطقة سكنية في بروكسل للاشتباه بوجود مسلحين
22 فيفري 2018