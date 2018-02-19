قضية تبادل عنف: خطية لكل من مساعد طيّار في الخطوط التونسية وميكانيكي

تونس- الشروق اون لاين- ايمان بن عزيزة: نظرت الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس مساء أمس الأربعاء في قضية تبادل العنف بين مساعد قائد طائرة وميكانيكي بشركة الخطوط الجوية التونسية وقضت بتخطئة كلّ منهما بمبلغ مالي قدره 300 دينار وقضت بعدم سماع الدعوى في القضية التي رفعتها شركة الخطوط التونسية ضدّهما بتهمة تعطيل حرية العمل.

ويذكر أنّ شجارا جدّ بين طرفي النزاع في شهر مارس 2017 وتطور إلى تبادل للعنف بينهما وتسبب الخلاف في تعطل رحلة الطائرة إلى باريس وذلك بسبب تشابه الأزياء بين الطيارين والفنيين.