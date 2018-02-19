المهدية: حجز كمّية من المصوغ والمجوهرات قيمتها 150 ألف دينار

المهدية -الشروق أون لاين- سامي: على إثر ورود معلومات لفرقة الشرطة العدلية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بالمهدية حول وجود شاب يشتبه به في القيام بسلسلة من السرقات داخل منازل، ومحلات تجارية، وبعد إذن النيابة العمومية تمت يوم أمس مداهمة منزل المشتبه به، وحجز كمية من المصوغ، والمجوهرات، وساعات فخمة، ومنظار، وهواتف جوالة، وغيرها.

وقُدّرت قيمة المحجوز حسب ما أفادنا به مصدر أمني بحوالي 150 ألف دينار، وبمواصلة تفتيش المنزل تم العثور على سيارة مفتش عنها بداخلها كمية من المواد المخدرة، وقد تم في هذه العملية إيقاف المتهم الرئيسي البالغ من العمر 22 سنة أصيل معتمدية المهدية، فيما يتواصل البحث عن شخصين آخرين بحالة فرار.