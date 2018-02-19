المحكمة الادارية تلغي الامر المتعلق بتسمية الهاشمي زمال عضوا بمحكمة امن الدولة

تونس- الشروق اون لاين- ايمان بن عزيزة: أوضح القاضي الاداري حمدي مراد ، في تصريح لـ"الشروق اون لاين "، اليوم الخميس 22 فيفري 2018، أن الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الادارية قضت بإلغاء الأمر عدد 624 لسنة 1987 القاضي بتسمية الهاشمي الزمال عضوا بمحكمة أمن الدولة بالتزامن مع وظائفه كوكيل للجمهورية، واعتبرت ان "القرار غير شرعي وقضت بإلغائه" .

وأشار حمدي مراد الى ان الامر لا يتعلق بإصدار أي احكام جزائية تتعلق بقيادات من حركة النهضة بل يتعلق بتركيبة محكمة أمن الدولة.