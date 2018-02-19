المروجات- بنعروس: ضبط شخصين بصدد سرقة سيارة

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

تمكنت يوم 21 فيفري 2018 الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني بالمروجات ولاية بنعروس من ضبط شخصين عمرهما 33 و35 سنة بصدد سرقة سيارة بجهة المروج الأول.

بالتحري معهما إعترفا أنهما بصدد سرقة السيارة، حيث تبينا أنهما من ذوي السوابق العدلية في مجال السرقة.

بإستشارة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بهما ومباشرة قضية عدلية في شانهما موضوعها "محاولة سرقة سيارة والإضرار بها".