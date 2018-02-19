التضامن- اريانة: حجز 545 قرصا مخدرا ومبلغا ماليا لدى شخص

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

على إثر توفر معلومات وبعد مراجعة النيابة العمومية، داهمت يوم 21 فيفري 2018 فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بالتضامن ولاية أريانة منزل شخص عمره 41 سنة.

بتفتيشه حجز بداخله 545 قرصا مخدرا نوع "اكوانيل" و"باركيزول" ومبلغ مالي قدره 1250 دينار إعترف أنها من عائدات ترويج الأقراص المخدرة.

بإستشارة النيابة العمومية، أذنت للفرقة المذكورة بالاحتفاظ به وإتخاذ الإجراءات القانونية في شانه.