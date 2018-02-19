تونس: القبض على مروّج مخدّر "الكوكايين"

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

بناء على معلومات، تمكنت يوم 21 فيفري 2018 فرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بتونس من إلقاء القبض على مروج مخدرات قاطن بإحدى المناطق الشعبية بتونس العاصمة عمره 33 سنة وبتفتيشه حجزت لديه 04 أكياس صغيرة من مخدر "الكوكايين" ومبلغ مالي قدره 600 دينار من عائدات التجارة بالمخدرات.

بإستشارة النيابة العمومية، أذنت للفرقة المذكورة بالإحتفاظ به وإتخاذ الإجراءات القانونية في شأنه وإدراج طرف ثاني شملته الأبحاث في القضية والمساعي حثيثة لإلقاء القبض عليه.