سوسة: إيقاف 48 مفتشا عنهم في حملة أمنية

مكتب الساحل- الشروق أون لاين- مكرم السعيدي: نجحت الوحدات الامنية التابعة لإقليم الحرس الوطني بسوسة امس خلال حملة أمنية شاركت فيها مختلف الوحدات الأمنية الراجعة بالنظر لإقليم الحرس الوطني بسوسة من ايقاف 48 شخصا من المفتش عنهم في قضايا مختلفة متعلقة في شأنهم عدد من مناشير التفتيش.

كما تم خلال نفس الحملة حجز وسيلة نقل من اجل اجراء عدلي و تحرير 108محضر مروري و رفع 176مخالفة مالية لتنهي الحملة بنجاح أمني متواصل تحت اشراف رئيس منطقة الحرس الوطني بسوسة.