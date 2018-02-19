القيروان: يوم اعلامي حول آليات البنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية لدعم المؤسسات التونسية

القيروان- الشروق أون لاين- سعيدة جلاصي: نظمت غرفة التجارة و الصناعة بالوسط بالتعاون مع البنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية الخميس 22 فيفري الجاري يوما اعلاميا حول اليات البنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية لدعم المؤسسات التونسية في اطار برنامج دعم القدرة التنافسية لقطاع الخدمات وهو برنامج ممول من قبل الاتحاد الاوروبي.

وتهدف هذه التظاهرة التي شارك فيها خبراء من البنك الاوروبي الى التعريف باليات دعم المؤسسات التونسية وذلك لتحسين مصادر تنظيمها ودعم قدراتها التنافسية والتصديرية هذا و تمت برمجة لقاءات ثنائية بين خبراء من البنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية.