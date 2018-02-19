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يوم الخميس 22 فيفري 2018
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القيروان: يوم اعلامي حول آليات البنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية لدعم المؤسسات التونسية
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شروق الجهات
القيروان: يوم اعلامي حول آليات البنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية لدعم المؤسسات التونسية
22 فيفري 2018 | 12:05

القيروان- الشروق أون لاين- سعيدة جلاصي: نظمت غرفة التجارة و الصناعة بالوسط بالتعاون مع البنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية الخميس 22 فيفري الجاري يوما اعلاميا حول اليات البنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية لدعم المؤسسات التونسية في اطار برنامج دعم القدرة التنافسية لقطاع الخدمات وهو برنامج ممول من قبل الاتحاد الاوروبي. 

وتهدف هذه التظاهرة التي شارك فيها خبراء  من البنك الاوروبي الى التعريف باليات دعم المؤسسات التونسية وذلك لتحسين مصادر تنظيمها ودعم قدراتها التنافسية والتصديرية هذا و تمت برمجة لقاءات ثنائية بين خبراء من البنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية. 

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شروق الجهات
القيروان: يوم اعلامي حول آليات البنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية لدعم المؤسسات التونسية
22 فيفري 2018 | 12:05

القيروان- الشروق أون لاين- سعيدة جلاصي: نظمت غرفة التجارة و الصناعة بالوسط بالتعاون مع البنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية الخميس 22 فيفري الجاري يوما اعلاميا حول اليات البنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية لدعم المؤسسات التونسية في اطار برنامج دعم القدرة التنافسية لقطاع الخدمات وهو برنامج ممول من قبل الاتحاد الاوروبي. 

وتهدف هذه التظاهرة التي شارك فيها خبراء  من البنك الاوروبي الى التعريف باليات دعم المؤسسات التونسية وذلك لتحسين مصادر تنظيمها ودعم قدراتها التنافسية والتصديرية هذا و تمت برمجة لقاءات ثنائية بين خبراء من البنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية. 

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الكاف: ارتفاع انتاج الحليب وجودته تصل الى المستويات الاوروبية
22 فيفري 2018 السّاعة 16:45
قال مدير مركز تجميع الحليب بمنطقة "المحاسن" من معتمدية "نبر" بلال اليحياوي اليوم الخميس في تصريح ل"وات" بالكاف...
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في اليوم الاخير لتقديم الترشحات ببنزرت: 83 قائمة في السباق و 60 تحيينا
22 فيفري 2018 السّاعة 15:42
مكتب بنزرت - الشروق اون لاين – ايمان عبد الستار: اوضح السيد يسري بن حسين عضو الهيئة الفرعية للانتخابات...
المزيد >>
بين سبيبة وسبيطلة: 3 قتلى من عائلة واحدة في حادث مرور
22 فيفري 2018 السّاعة 15:23
الشروق اون لاين – زهير المليكي: جد ظهر اليوم الخميس حادث مرور على الطريق الرابطة بين سبيبة وسبيطلة وتحديدا...
المزيد >>
قليبية: احداثيات جديدة بالمستشفى المحلي بقيمة 200الف د
22 فيفري 2018 السّاعة 14:43
نابل- الشروق أون لاين- فاطمة بن عثمان: اكد مدير المستشفى المحلي بقليبية عبد الوهاب الكبير لـ"الشروق اون لاين"...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
فاطمة بن عبد الله الكرّاي
إلى من يهمّهم الأمر: ارفعوا... أيديكم عن تونس !
بات واضحا اليوم، أن تونس مستهدفة من هنا وهناك، من الداخل قبل الخارج، في مؤسسة الدولة فيها...
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