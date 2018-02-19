استشهاد أسير فلسطيني بعد ساعات من اعتقاله بأيدي قوات الاحتلال

أفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن المعتقل ياسين عمر السراديح توفي إثر تعرضه للضرب من قبل قوات الاحتلال بعد ساعات من اعتقاله.

وأوضح النادي أن سلطات الاحتلال أبلغت عائلة الضحية، وهو شاب من أريحا يبلغ 33 عاما من العمر، أنه توفي بعد اعتقاله فجر اليوم الخميس.

وأكدت عائلة المعتقل أن الشاب تعرض للضرب خلال عملية الاعتقال التي نفذت في منزله، مضيفة أنه لم يكن يعاني من أي أمراض.