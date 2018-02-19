القيروان: اضراب بيوم لطلبة المعهد العالي للدراسات القانونية والسياسية

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القيروان- الشروق أون لاين- سعيدة جلاصي: بدعوة من الاتحاد العام لطلبة تونس نفذ يوم الخميس 22 فيفري طلبة المعهد العالي للدراسات القانونية والسياسية بالقيروان اضرابا بيوم كامل وذلك على خلفية تعرض احد الطلبة للاعتداء من طرف أحد العاملين بها حسب تصريحاتهم.

واستنكر الطلبة هذه الممارسات غير المسؤولة حسب وصفهم مطالبين الادارة بضرورة تحمل مسؤولياتها والتعامل بحزم احتراما لحرمة الجامعة والطالب والحفاظ على حسن سير الدروس.