هيئة الانتخابات: مطالب الترشح للانتخابات البلدية تغطي جميع البلديات وعددها يبلغ 1430 مطلبا

بلغ عدد مطالب الترشح للانتخابات البلدية الواردة بقاعات قبول الترشحات بكل بلدية إلى غاية يوم امس الاربعاء (اليوم السابع لفترة قبول الترشحات) والى الساعة السادسة مساء ،1430 مطلبا من بينها 832 قائمة حزبية و58 قائمة ائتلافية و540 قائمة مستقلة

ووفق ما اوردته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على موقعها بالفايسبوك فقد بلغ عدد البلديات التي سجلت إيداع مطالب ترشح 350 بلدية بنسبة تغطية تقدر ب 100 بالمائة .

واوضحت الهيئة ان الإدارة الفرعية الأكثر استقبالا للمطالب هي ادارة المنستير بتسجيل 129 مطلبا وقد بلغ عدد البلديات التي سجلت إيداع مطلب ترشح وحيد 4 بلديات .

كما اعلنت الهيئة عن عقد ندوة صحفية يوم غد الجمعة لتقديم الاحصائيات المتعلقة بمطالب الترشح التي تم تقديمها يذكر ان فترة ايداع مطالب الترشحات للانتخابات البلدية انطلقت يوم 15 فيفري الفارط لتغلق اليوم الخميس 22 فيفري على الساعة السادسة مساء