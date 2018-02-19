هيئة الانتخابات: مطالب الترشح للانتخابات البلدية تغطي جميع البلديات وعددها يبلغ 1430 مطلبا

-
18:09دار علوش: احباط هجرة سرية و ايقاف اربعة أشخاص
22 فيفري 2018
-
17:55في اجتماع لجنة 5 + 5: الحكومة تتقدم بمقترحات لتسوية وضعية عمال الحضائر
22 فيفري 2018
-
17:39الزبيدي: وزارة الدفاع ستتكفل بعلاج الراعيين اللذين اصيبا في الشعانبي
22 فيفري 2018
-
17:25قفصة: ايقاف شخص من اجل التحيل على اصحاب الصيدليات
22 فيفري 2018
-
17:15بنزيما تحت مراقبة عملاقين فرنسيين
22 فيفري 2018
-
17:04محمود فريح يمثل تونس في مهرجان "ثقافات مغاربية" بطنجة
22 فيفري 2018
-
17:00الحكم مكرم اللقام يقاضي إذاعة "موزاييك اف ام "
22 فيفري 2018
-
16:45الكاف: ارتفاع انتاج الحليب وجودته تصل الى المستويات الاوروبية
22 فيفري 2018
-
16:33المصادقة على مشروع اتفاقية قرض لتمويل القسط الاول من الطريق السيارة تونس جلمة
22 فيفري 2018
-
16:25العرفاوي: مقترحات لتيسير الاستفادة من برنامج السكن الاول تعرض قريبا على البرلمان
22 فيفري 2018
-
16:08الدّولة تسترجع عقارا دوليا فلاحيا في صفاقس
22 فيفري 2018
-
15:59ريال مدريد يحسم قراره بشأن مستقبل بيل
22 فيفري 2018
-
15:51تغيير في توقيت مباريات ربع نهائي البطولة العربية للكرة الطائرة
22 فيفري 2018
-
15:43"مناديل ذكية" لمراقبة الصحة!
22 فيفري 2018
-
15:42في اليوم الاخير لتقديم الترشحات ببنزرت: 83 قائمة في السباق و 60 تحيينا
22 فيفري 2018
-
15:33نصب تذكاري تكريما لكلبة انتظرت صاحبها 12 عاما
22 فيفري 2018
-
15:27فوزي البنزرتي يضع شرطا لفوز الوداد بالسوبر الأفريقي
22 فيفري 2018
-
15:23بين سبيبة وسبيطلة: 3 قتلى من عائلة واحدة في حادث مرور
22 فيفري 2018
-
15:06مهدي بن غربية: لن نسحب مشروع قانون هيئة الإتصال السمعي والبصري
22 فيفري 2018
-
14:55بالفيديو.. الشرطة البلجيكية تطوق منطقة سكنية في بروكسل للاشتباه بوجود مسلحين
22 فيفري 2018
بلغ عدد مطالب الترشح للانتخابات البلدية الواردة بقاعات قبول الترشحات بكل بلدية إلى غاية يوم امس الاربعاء (اليوم السابع لفترة قبول الترشحات) والى الساعة السادسة مساء ،1430 مطلبا من بينها 832 قائمة حزبية و58 قائمة ائتلافية و540 قائمة مستقلة
ووفق ما اوردته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على موقعها بالفايسبوك فقد بلغ عدد البلديات التي سجلت إيداع مطالب ترشح 350 بلدية بنسبة تغطية تقدر ب 100 بالمائة .
واوضحت الهيئة ان الإدارة الفرعية الأكثر استقبالا للمطالب هي ادارة المنستير بتسجيل 129 مطلبا وقد بلغ عدد البلديات التي سجلت إيداع مطلب ترشح وحيد 4 بلديات .
كما اعلنت الهيئة عن عقد ندوة صحفية يوم غد الجمعة لتقديم الاحصائيات المتعلقة بمطالب الترشح التي تم تقديمها يذكر ان فترة ايداع مطالب الترشحات للانتخابات البلدية انطلقت يوم 15 فيفري الفارط لتغلق اليوم الخميس 22 فيفري على الساعة السادسة مساء
بلغ عدد مطالب الترشح للانتخابات البلدية الواردة بقاعات قبول الترشحات بكل بلدية إلى غاية يوم امس الاربعاء (اليوم السابع لفترة قبول الترشحات) والى الساعة السادسة مساء ،1430 مطلبا من بينها 832 قائمة حزبية و58 قائمة ائتلافية و540 قائمة مستقلة
ووفق ما اوردته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على موقعها بالفايسبوك فقد بلغ عدد البلديات التي سجلت إيداع مطالب ترشح 350 بلدية بنسبة تغطية تقدر ب 100 بالمائة .
واوضحت الهيئة ان الإدارة الفرعية الأكثر استقبالا للمطالب هي ادارة المنستير بتسجيل 129 مطلبا وقد بلغ عدد البلديات التي سجلت إيداع مطلب ترشح وحيد 4 بلديات .
كما اعلنت الهيئة عن عقد ندوة صحفية يوم غد الجمعة لتقديم الاحصائيات المتعلقة بمطالب الترشح التي تم تقديمها يذكر ان فترة ايداع مطالب الترشحات للانتخابات البلدية انطلقت يوم 15 فيفري الفارط لتغلق اليوم الخميس 22 فيفري على الساعة السادسة مساء
-
18:09دار علوش: احباط هجرة سرية و ايقاف اربعة أشخاص
22 فيفري 2018
-
17:55في اجتماع لجنة 5 + 5: الحكومة تتقدم بمقترحات لتسوية وضعية عمال الحضائر
22 فيفري 2018
-
17:39الزبيدي: وزارة الدفاع ستتكفل بعلاج الراعيين اللذين اصيبا في الشعانبي
22 فيفري 2018
-
17:25قفصة: ايقاف شخص من اجل التحيل على اصحاب الصيدليات
22 فيفري 2018
-
17:15بنزيما تحت مراقبة عملاقين فرنسيين
22 فيفري 2018
-
17:04محمود فريح يمثل تونس في مهرجان "ثقافات مغاربية" بطنجة
22 فيفري 2018
-
17:00الحكم مكرم اللقام يقاضي إذاعة "موزاييك اف ام "
22 فيفري 2018
-
16:45الكاف: ارتفاع انتاج الحليب وجودته تصل الى المستويات الاوروبية
22 فيفري 2018
-
16:33المصادقة على مشروع اتفاقية قرض لتمويل القسط الاول من الطريق السيارة تونس جلمة
22 فيفري 2018
-
16:25العرفاوي: مقترحات لتيسير الاستفادة من برنامج السكن الاول تعرض قريبا على البرلمان
22 فيفري 2018
-
16:08الدّولة تسترجع عقارا دوليا فلاحيا في صفاقس
22 فيفري 2018
-
15:59ريال مدريد يحسم قراره بشأن مستقبل بيل
22 فيفري 2018
-
15:51تغيير في توقيت مباريات ربع نهائي البطولة العربية للكرة الطائرة
22 فيفري 2018
-
15:43"مناديل ذكية" لمراقبة الصحة!
22 فيفري 2018
-
15:42في اليوم الاخير لتقديم الترشحات ببنزرت: 83 قائمة في السباق و 60 تحيينا
22 فيفري 2018
-
15:33نصب تذكاري تكريما لكلبة انتظرت صاحبها 12 عاما
22 فيفري 2018
-
15:27فوزي البنزرتي يضع شرطا لفوز الوداد بالسوبر الأفريقي
22 فيفري 2018
-
15:23بين سبيبة وسبيطلة: 3 قتلى من عائلة واحدة في حادث مرور
22 فيفري 2018
-
15:06مهدي بن غربية: لن نسحب مشروع قانون هيئة الإتصال السمعي والبصري
22 فيفري 2018
-
14:55بالفيديو.. الشرطة البلجيكية تطوق منطقة سكنية في بروكسل للاشتباه بوجود مسلحين
22 فيفري 2018