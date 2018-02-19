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يوم الخميس 22 فيفري 2018
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هيئة الانتخابات: مطالب الترشح للانتخابات البلدية تغطي جميع البلديات وعددها يبلغ 1430 مطلبا
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السياسي
هيئة الانتخابات: مطالب الترشح للانتخابات البلدية تغطي جميع البلديات وعددها يبلغ 1430 مطلبا
22 فيفري 2018 | 11:21

 بلغ عدد مطالب الترشح للانتخابات البلدية الواردة بقاعات قبول الترشحات بكل بلدية إلى غاية يوم امس الاربعاء (اليوم السابع لفترة قبول الترشحات) والى الساعة السادسة مساء ،1430 مطلبا من بينها 832 قائمة حزبية و58 قائمة ائتلافية و540 قائمة مستقلة

ووفق ما اوردته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على موقعها بالفايسبوك فقد بلغ عدد البلديات التي سجلت إيداع مطالب ترشح 350 بلدية بنسبة تغطية تقدر ب 100 بالمائة .

واوضحت الهيئة ان الإدارة الفرعية الأكثر استقبالا للمطالب هي ادارة المنستير بتسجيل 129 مطلبا وقد بلغ عدد البلديات التي سجلت إيداع مطلب ترشح وحيد 4 بلديات .

كما اعلنت الهيئة عن عقد ندوة صحفية يوم غد الجمعة لتقديم الاحصائيات المتعلقة بمطالب الترشح التي تم تقديمها يذكر ان فترة ايداع مطالب الترشحات للانتخابات البلدية انطلقت يوم 15 فيفري الفارط لتغلق اليوم الخميس 22 فيفري على الساعة السادسة مساء

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السياسي
هيئة الانتخابات: مطالب الترشح للانتخابات البلدية تغطي جميع البلديات وعددها يبلغ 1430 مطلبا
22 فيفري 2018 | 11:21

 بلغ عدد مطالب الترشح للانتخابات البلدية الواردة بقاعات قبول الترشحات بكل بلدية إلى غاية يوم امس الاربعاء (اليوم السابع لفترة قبول الترشحات) والى الساعة السادسة مساء ،1430 مطلبا من بينها 832 قائمة حزبية و58 قائمة ائتلافية و540 قائمة مستقلة

ووفق ما اوردته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على موقعها بالفايسبوك فقد بلغ عدد البلديات التي سجلت إيداع مطالب ترشح 350 بلدية بنسبة تغطية تقدر ب 100 بالمائة .

واوضحت الهيئة ان الإدارة الفرعية الأكثر استقبالا للمطالب هي ادارة المنستير بتسجيل 129 مطلبا وقد بلغ عدد البلديات التي سجلت إيداع مطلب ترشح وحيد 4 بلديات .

كما اعلنت الهيئة عن عقد ندوة صحفية يوم غد الجمعة لتقديم الاحصائيات المتعلقة بمطالب الترشح التي تم تقديمها يذكر ان فترة ايداع مطالب الترشحات للانتخابات البلدية انطلقت يوم 15 فيفري الفارط لتغلق اليوم الخميس 22 فيفري على الساعة السادسة مساء

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22 فيفري 2018 السّاعة 13:49
تونس-الشروق اون لاين- نزيهة بوسعيدي: قال الدكتور مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي وامين عام سابق لحزب...
المزيد >>
هيئة الانتخابات: مطالب الترشح للانتخابات البلدية تغطي جميع البلديات وعددها يبلغ 1430 مطلبا
22 فيفري 2018 السّاعة 11:21
بلغ عدد مطالب الترشح للانتخابات البلدية...
المزيد >>
قبول استقالة قياديين من حركة النهضة
21 فيفري 2018 السّاعة 23:29
قال بلاغ لحركة النهضة أن رئيس الحركة راشد...
المزيد >>
مساءلة وزير التجهيز بعد فضيحة المساكن الشعبية
21 فيفري 2018 السّاعة 21:00
دفعت الاخلالات العديدة وشبهات الفساد والتلاعب...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
فاطمة بن عبد الله الكرّاي
إلى من يهمّهم الأمر: ارفعوا... أيديكم عن تونس !
بات واضحا اليوم، أن تونس مستهدفة من هنا وهناك، من الداخل قبل الخارج، في مؤسسة الدولة فيها...
المزيد >>
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