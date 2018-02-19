في دورته الحادية عشرة: أكثر من 55 عارض و 4000 زائر في الصالون الدولي لتنمية الموارد البشرية

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انطلقت فعاليا ت الدورة الحادية عشرة للصالون الدولي لتنمية الموارد البشرية بمقرّ الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ، تحت شعار: "الكفاءات و المؤسسة : تنموان معا".
وكان الصالون فرصة لتسليط الاضواء على التجارب الناجحة في مجال التنمية البشرية.
من جهته، صرح وزير تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي أنور معروف على هامش افتتاح الصالون انه يجب العمل على دعم ثقافة التنمية البشرية في تونس من خلال تعزيزها بكل الوسائل التكنولوجية الحديثة التي تساهم في التسريع والتقريب والتنمية. واضاف الوزير أن تونس بلد الكفاءات البشرية والمعارف الفكرية الضرورية للإدارة والمؤسسة ويجب ان نعمل على إحكام الموارد البشرية تماما مثلما جاء في أهداف ااصالون.
وتهدف الدورة الجديدة من الصالون الدولي لتنمية الموارد البشرية الى مواصلة سلسلة المواضيع المتكاملة ذات العلاقة بالموارد البشرية لمزيد احكام التصرف فيها وحسن توظيفها وتحسين المردودية والإنتاج داخل المؤسسات من القطاع العام والخاص.
وشهدت هذه الدورة حضور أكثر من 55 عارض من ثماني دول وهي: فرنسا ، ألمانيا ، سويسرا،جزر الموريس ،مالي، الجزائر وتونس. كما مثّل الصالون فرصة للقاء بين أهم الخبراء في المجال على المستوى الوطني والدولي وتقديم اخر مستجدات القطاع بحضور أصحاب المؤسسات والمسؤولين على تنمية الموارد البشرية ومدربين مختصين في تنمية الموارد البشرية وعدد من الجامعيين والطلبة من ذوي الاختصاص. ومن المنتظر أن يتجاوز عدد حضور الدورة الجديدة 4000 زائر.
الى جانب البرنامج العلمي نظمت شركة XPO PRO فقرات متنوعة فيها الجديد والمبتكر لمزيد الاثراء وتطوير الخبرات باعتماد التجارب الناجحة وذلك من خلال فضاء التشبيك espace Networking واللقاءات الخاصة بمدربي تنمية الموارد البشرية بتوفير حلقات نقاش تدريبية talk show coaching.
يذكر أن اختتام الصالون سيكون اليوم 22 فيفري 2018 بحضور كل من كاتبة الدولة المكلّفة بالتكوين المهني والمبادرة الخاصّة وكاتب الدولة للاقتصاد الرقمي الحبيب الدبابي.
انطلقت فعاليا ت الدورة الحادية عشرة للصالون الدولي لتنمية الموارد البشرية بمقرّ الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ، تحت شعار: "الكفاءات و المؤسسة : تنموان معا".
وكان الصالون فرصة لتسليط الاضواء على التجارب الناجحة في مجال التنمية البشرية.
من جهته، صرح وزير تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي أنور معروف على هامش افتتاح الصالون انه يجب العمل على دعم ثقافة التنمية البشرية في تونس من خلال تعزيزها بكل الوسائل التكنولوجية الحديثة التي تساهم في التسريع والتقريب والتنمية. واضاف الوزير أن تونس بلد الكفاءات البشرية والمعارف الفكرية الضرورية للإدارة والمؤسسة ويجب ان نعمل على إحكام الموارد البشرية تماما مثلما جاء في أهداف ااصالون.
وتهدف الدورة الجديدة من الصالون الدولي لتنمية الموارد البشرية الى مواصلة سلسلة المواضيع المتكاملة ذات العلاقة بالموارد البشرية لمزيد احكام التصرف فيها وحسن توظيفها وتحسين المردودية والإنتاج داخل المؤسسات من القطاع العام والخاص.
وشهدت هذه الدورة حضور أكثر من 55 عارض من ثماني دول وهي: فرنسا ، ألمانيا ، سويسرا،جزر الموريس ،مالي، الجزائر وتونس. كما مثّل الصالون فرصة للقاء بين أهم الخبراء في المجال على المستوى الوطني والدولي وتقديم اخر مستجدات القطاع بحضور أصحاب المؤسسات والمسؤولين على تنمية الموارد البشرية ومدربين مختصين في تنمية الموارد البشرية وعدد من الجامعيين والطلبة من ذوي الاختصاص. ومن المنتظر أن يتجاوز عدد حضور الدورة الجديدة 4000 زائر.
الى جانب البرنامج العلمي نظمت شركة XPO PRO فقرات متنوعة فيها الجديد والمبتكر لمزيد الاثراء وتطوير الخبرات باعتماد التجارب الناجحة وذلك من خلال فضاء التشبيك espace Networking واللقاءات الخاصة بمدربي تنمية الموارد البشرية بتوفير حلقات نقاش تدريبية talk show coaching.
يذكر أن اختتام الصالون سيكون اليوم 22 فيفري 2018 بحضور كل من كاتبة الدولة المكلّفة بالتكوين المهني والمبادرة الخاصّة وكاتب الدولة للاقتصاد الرقمي الحبيب الدبابي.
-
18:09دار علوش: احباط هجرة سرية و ايقاف اربعة أشخاص
22 فيفري 2018
-
17:55في اجتماع لجنة 5 + 5: الحكومة تتقدم بمقترحات لتسوية وضعية عمال الحضائر
22 فيفري 2018
-
17:39الزبيدي: وزارة الدفاع ستتكفل بعلاج الراعيين اللذين اصيبا في الشعانبي
22 فيفري 2018
-
17:25قفصة: ايقاف شخص من اجل التحيل على اصحاب الصيدليات
22 فيفري 2018
-
17:15بنزيما تحت مراقبة عملاقين فرنسيين
22 فيفري 2018
-
17:04محمود فريح يمثل تونس في مهرجان "ثقافات مغاربية" بطنجة
22 فيفري 2018
-
17:00الحكم مكرم اللقام يقاضي إذاعة "موزاييك اف ام "
22 فيفري 2018
-
16:45الكاف: ارتفاع انتاج الحليب وجودته تصل الى المستويات الاوروبية
22 فيفري 2018
-
16:33المصادقة على مشروع اتفاقية قرض لتمويل القسط الاول من الطريق السيارة تونس جلمة
22 فيفري 2018
-
16:25العرفاوي: مقترحات لتيسير الاستفادة من برنامج السكن الاول تعرض قريبا على البرلمان
22 فيفري 2018
-
16:08الدّولة تسترجع عقارا دوليا فلاحيا في صفاقس
22 فيفري 2018
-
15:59ريال مدريد يحسم قراره بشأن مستقبل بيل
22 فيفري 2018
-
15:51تغيير في توقيت مباريات ربع نهائي البطولة العربية للكرة الطائرة
22 فيفري 2018
-
15:43"مناديل ذكية" لمراقبة الصحة!
22 فيفري 2018
-
15:42في اليوم الاخير لتقديم الترشحات ببنزرت: 83 قائمة في السباق و 60 تحيينا
22 فيفري 2018
-
15:33نصب تذكاري تكريما لكلبة انتظرت صاحبها 12 عاما
22 فيفري 2018
-
15:27فوزي البنزرتي يضع شرطا لفوز الوداد بالسوبر الأفريقي
22 فيفري 2018
-
15:23بين سبيبة وسبيطلة: 3 قتلى من عائلة واحدة في حادث مرور
22 فيفري 2018
-
15:06مهدي بن غربية: لن نسحب مشروع قانون هيئة الإتصال السمعي والبصري
22 فيفري 2018
-
14:55بالفيديو.. الشرطة البلجيكية تطوق منطقة سكنية في بروكسل للاشتباه بوجود مسلحين
22 فيفري 2018