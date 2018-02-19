نابل: غلق 13 روضة أطفال ‎ تنشط بطرق غير قانونية

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

نابل – الشروق اون لاين- فاطمة بن عثمان: تواصل اللجنة الجهوية لمراقبة ومتابعة فضاءات الطفولة بنابلعملها وذلك في اطار مراقبة رياض الاطفال التي تنشط بطرق غير قانونية وغير محترمة لكراس الشروط.

وحسب ما اكدته رئيسة اللجنة الجهوية المكلفة بمتابعة ومراقبة فضاءات الطفولة الفوضوية جيهان الهيشري لـ"الشروق اون لاين" فقد تم غلق 13 روضة أطفال خلال شهر فيفري الجاري ثبت بعد المعاينة انها تعمل بصفة عشوائية موزعة بكل من معتمديات الحمامات وتاكلسة وقرمبالية ومنزل بوزلفة ومنزل تميم

وافادت انه تم اعادة فتح 3 فضاءات قامت بتسوية وضعيتها الادارية و تحصلت على وصل ايداع من قبل المندوبية الجهوية لشؤون المرأة و الاسرة والطفولة بنابل .