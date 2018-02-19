الفحص: حجز 20 قنطارا من المواد المدعمة و83 قنطارا من منتوجات غير صالحة للإستهلاك بمؤسسة صناعية

ذكر عزوز بن صالح مدير المواصفات بالإدارة الجهوية للتجارة في زغوان في تصريح اليوم لمراسل( وات) أن فرقة المراقبة الاقتصادية في الجهة وبالتنسيق مع أعوان الشرطة البلدية بالفحص وزغوان ، تمكّنت مساء أمس الأربعاء خلال عملية مراقبة بإحدى المؤسسات الصناعية في معتمدية الفحص، من حجز حوالي 20 قنطارا من المواد المدعّمة منها 15 ق من السكر و600 ل من الزيت.

وأضاف أنّه تمّ حجز ما يقارب 83 قنطارا من من منتوجات غير صالحة للاستهلاك أغلبها من مادة العصير المركز إلى جانب ملوّنات محجّرة ومنكّهات ورقائق

موز مجفّفة، مشيرا إلى أنّه تمّ تحرير محضر من أجل الإخلال بتراتيب الدعم وآخر من أجل مسك منتوجات غير صالحة للاستهلاك مع إتلافها.