سوسة: إضراب عام بالمستشفى الجامعي سهلول

سوسة- الشروق اون لاين- مكرم السعيدي: قررت النقابة الأساسية للمستشفى الجامعي سهلول بالتنسيق مع الفرع الجامعي للصحة بسوسة تنفيذ وقفة احتجاجية اليوم الخميس على الساعة العاشرة صباحا .

كما قررت كذلك الدخول في إضراب عام بالمستشفى يوم 6مارس وذلك على خلفية الإعتداء الذي طال الإطار الشبه طبي يوم أمس وأصفر عن إصابة 4 ممرضين وعون حراسة.

وفي نفس السياق، قرر الفرع الجامعي النقابة للصحة المنظوي تحت الاتحاد العام التونسي للشغل عقد ندوة للإطارات في إطار مساندة لزملائهم بالإضافة إلى مناقشة تكرر ظاهرة العنف ضد الإطارات الطبية والشبه الطبية والعملة في المؤسسات الصحية حسب نص البيان الذي تحصلت الشروق اون لاين على نسخة منه.