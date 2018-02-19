القلعة الكبرى: القبض على زوجة قتلت زوجها طعنا بسكين

سوسة- الشروق اون لاين- مكرم السعيدي: نجحت فرقة الأمن بسوسة المدينة ليلة البارحة إثر أبحاث مطولة في كشف اللثام عن وفاة شخص بجهة القلعة الكبرى يعمل نجار ويبلغ من العمر 43 سنة طعنا بسكين .

وقامت الفرقة المذكورة من القاء القبض على زوجته وتحويلها إلى مقر الفرقة المذكورة وتشديد الخناق عليها أين اعترفت بارتكابها لجريمة القتل إثر خلاف حاد دار بينها وبين الهالك حول مشاكل مادية عمدت إثرها إلى طعنه طعنتين على مستوى الرقبة أردته قتيلا.

وقد تم مراجعة النيابة العمومية التي أذنت بدورها بالاحتفاظ بها وإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقها في انتظار عرضها على إحدى الدوائر القضائية من أجل ما نسب إليها.