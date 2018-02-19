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يوم الخميس 22 فيفري 2018
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القلعة الكبرى: القبض على زوجة قتلت زوجها طعنا بسكين
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فاطمة بن عبد الله الكرّاي
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الأولى
القلعة الكبرى: القبض على زوجة قتلت زوجها طعنا بسكين
22 فيفري 2018 | 10:44

سوسة- الشروق اون لاين- مكرم السعيدي: نجحت فرقة الأمن بسوسة المدينة ليلة البارحة إثر أبحاث مطولة في كشف اللثام عن وفاة شخص بجهة القلعة الكبرى يعمل نجار ويبلغ من العمر 43 سنة طعنا بسكين .

وقامت الفرقة المذكورة من القاء القبض على زوجته وتحويلها إلى مقر الفرقة المذكورة وتشديد الخناق عليها أين اعترفت بارتكابها لجريمة القتل إثر خلاف حاد دار بينها وبين الهالك حول مشاكل مادية عمدت إثرها إلى طعنه طعنتين على مستوى الرقبة أردته قتيلا.

وقد تم مراجعة النيابة العمومية التي أذنت بدورها بالاحتفاظ بها وإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقها في انتظار عرضها على إحدى الدوائر القضائية من أجل ما نسب إليها.

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الأولى
القلعة الكبرى: القبض على زوجة قتلت زوجها طعنا بسكين
22 فيفري 2018 | 10:44

سوسة- الشروق اون لاين- مكرم السعيدي: نجحت فرقة الأمن بسوسة المدينة ليلة البارحة إثر أبحاث مطولة في كشف اللثام عن وفاة شخص بجهة القلعة الكبرى يعمل نجار ويبلغ من العمر 43 سنة طعنا بسكين .

وقامت الفرقة المذكورة من القاء القبض على زوجته وتحويلها إلى مقر الفرقة المذكورة وتشديد الخناق عليها أين اعترفت بارتكابها لجريمة القتل إثر خلاف حاد دار بينها وبين الهالك حول مشاكل مادية عمدت إثرها إلى طعنه طعنتين على مستوى الرقبة أردته قتيلا.

وقد تم مراجعة النيابة العمومية التي أذنت بدورها بالاحتفاظ بها وإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقها في انتظار عرضها على إحدى الدوائر القضائية من أجل ما نسب إليها.

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مكتب نابل – الشروق اون لاين – فاطمة بن عثمان: تمكنت فرقة الامن التابعة لمركز الحرس الوطني بدار علوش من احباط...
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في اجتماع لجنة 5 + 5: الحكومة تتقدم بمقترحات لتسوية وضعية عمال الحضائر
22 فيفري 2018 السّاعة 17:55
عقدت اللجنة العليا للتفاوض بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل (5 + 5) اليوم الخميس جلسة عمل لمواصلة...
المزيد >>
الزبيدي: وزارة الدفاع ستتكفل بعلاج الراعيين اللذين اصيبا في الشعانبي
22 فيفري 2018 السّاعة 17:39
عاد عبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع الوطني، صباح اليوم الخميس الملازم حمدي الفقيري بالمستشفى العسكري...
المزيد >>
قفصة: ايقاف شخص من اجل التحيل على اصحاب الصيدليات
22 فيفري 2018 السّاعة 17:25
قالت وزارة الداخلية فب لاغ لها عشية اليوم على صفحتها الرسمية في الفايسبوك انه بناء على معلومات، تمكن يوم 21...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
فاطمة بن عبد الله الكرّاي
إلى من يهمّهم الأمر: ارفعوا... أيديكم عن تونس !
بات واضحا اليوم، أن تونس مستهدفة من هنا وهناك، من الداخل قبل الخارج، في مؤسسة الدولة فيها...
المزيد >>
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