برج الوزير: القبض على منحرف خطير مفتّش عنه في عدة قضايا

أفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها ان مركز الأمن الوطني ببرج الوزير من ولاية اريانة تمكّن يوم امس من إلقاء القبض على منحرف خطير مفتش عنه من أجل "سرقة سيارة بإستعمال التهديد بسلاح أبيض" و"الإضرار عمدا بملك الغير الخاص" و"إفتكاك متاع الغير" عمره 34 سنة قاطن بالجهة تضرر فيها عدة أشخاص.

وبعرضه على المتضررين تعرفوا عليه.

وبإستشارة النيابة العمومية، أذنت للوحدة المذكورة بالإحتفاظ به وإتخاذ الإجراءات القانونية في شانه.