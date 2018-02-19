الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الخميس 22 فيفري 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
سيدي بوزيد: فتح تحقيق في حادثة اندلاع حريق بمبيت اعدادية ابو بكر القمودي
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
فاطمة بن عبد الله الكرّاي
إلى من يهمّهم الأمر: ارفعوا... أيديكم عن تونس !
بات واضحا اليوم، أن تونس مستهدفة من هنا وهناك، من الداخل قبل الخارج، في مؤسسة الدولة فيها...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم الاربعاء 21 فيفري 2018 سوسة: ابلغ عن فقدان ابنته فوجدها في علبة ليلية جريدة الشروق ليوم الخميس 22 فيفري 2018 قبول استقالة قياديين من حركة النهضة قرارات الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة المرشح اليهودي بقائمات "النهضة" للانتخابات البلدية: "لقد... سجن المصارع عدنان الرحيمي مدة 15 سنة ‎ الحكم مكرم اللقام يقاضي وديع الجريء ‎
الأولى
سيدي بوزيد: فتح تحقيق في حادثة اندلاع حريق بمبيت اعدادية ابو بكر القمودي
22 فيفري 2018 | 10:19

سيدي بوزيد  الشروق أون لاين- قيس عماري: اكد المندوب الجهوي للتربية بسيدي بوزيد حسين عكرمي انه وعلى اثر الحريق الذي نشب في غرفة تابعة لمبيت المدرسة الاعدادية ابو بكر القمودي تم فتح بحث تحقيق من طرف السلط القضائية و الامنية لمعرفة اسباب اندلاع الحريق.

 واضاف انه يجرى التنسيق بين المندوبية الجهوية للتربية والادارة الجهوية للنقل والسلط الجهوية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتامين تنقل التلاميذ المقيمين من والى المدرسة الاعدادية.

 يذكر أن الدروس تعطّلت بالمدرسة الاعدادية على إثر الحادثة التي لم تخلّف خسائر بشرية تذكر.

تقرؤون أيضا
دار علوش: احباط هجرة سرية و ايقاف اربعة أشخاص
22 فيفري 2018 السّاعة 18:09
مكتب نابل – الشروق اون لاين – فاطمة بن عثمان: تمكنت فرقة الامن التابعة لمركز الحرس الوطني بدار علوش من احباط...
المزيد >>
في اجتماع لجنة 5 + 5: الحكومة تتقدم بمقترحات لتسوية وضعية عمال الحضائر
22 فيفري 2018 السّاعة 17:55
عقدت اللجنة العليا للتفاوض بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل (5 + 5) اليوم الخميس جلسة عمل لمواصلة...
المزيد >>
الزبيدي: وزارة الدفاع ستتكفل بعلاج الراعيين اللذين اصيبا في الشعانبي
22 فيفري 2018 السّاعة 17:39
عاد عبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع الوطني، صباح اليوم الخميس الملازم حمدي الفقيري بالمستشفى العسكري...
المزيد >>
قفصة: ايقاف شخص من اجل التحيل على اصحاب الصيدليات
22 فيفري 2018 السّاعة 17:25
قالت وزارة الداخلية فب لاغ لها عشية اليوم على صفحتها الرسمية في الفايسبوك انه بناء على معلومات، تمكن يوم 21...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الأولى
سيدي بوزيد: فتح تحقيق في حادثة اندلاع حريق بمبيت اعدادية ابو بكر القمودي
22 فيفري 2018 | 10:19

سيدي بوزيد  الشروق أون لاين- قيس عماري: اكد المندوب الجهوي للتربية بسيدي بوزيد حسين عكرمي انه وعلى اثر الحريق الذي نشب في غرفة تابعة لمبيت المدرسة الاعدادية ابو بكر القمودي تم فتح بحث تحقيق من طرف السلط القضائية و الامنية لمعرفة اسباب اندلاع الحريق.

 واضاف انه يجرى التنسيق بين المندوبية الجهوية للتربية والادارة الجهوية للنقل والسلط الجهوية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتامين تنقل التلاميذ المقيمين من والى المدرسة الاعدادية.

 يذكر أن الدروس تعطّلت بالمدرسة الاعدادية على إثر الحادثة التي لم تخلّف خسائر بشرية تذكر.

تقرؤون أيضا
دار علوش: احباط هجرة سرية و ايقاف اربعة أشخاص
22 فيفري 2018 السّاعة 18:09
مكتب نابل – الشروق اون لاين – فاطمة بن عثمان: تمكنت فرقة الامن التابعة لمركز الحرس الوطني بدار علوش من احباط...
المزيد >>
في اجتماع لجنة 5 + 5: الحكومة تتقدم بمقترحات لتسوية وضعية عمال الحضائر
22 فيفري 2018 السّاعة 17:55
عقدت اللجنة العليا للتفاوض بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل (5 + 5) اليوم الخميس جلسة عمل لمواصلة...
المزيد >>
الزبيدي: وزارة الدفاع ستتكفل بعلاج الراعيين اللذين اصيبا في الشعانبي
22 فيفري 2018 السّاعة 17:39
عاد عبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع الوطني، صباح اليوم الخميس الملازم حمدي الفقيري بالمستشفى العسكري...
المزيد >>
قفصة: ايقاف شخص من اجل التحيل على اصحاب الصيدليات
22 فيفري 2018 السّاعة 17:25
قالت وزارة الداخلية فب لاغ لها عشية اليوم على صفحتها الرسمية في الفايسبوك انه بناء على معلومات، تمكن يوم 21...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
فاطمة بن عبد الله الكرّاي
إلى من يهمّهم الأمر: ارفعوا... أيديكم عن تونس !
بات واضحا اليوم، أن تونس مستهدفة من هنا وهناك، من الداخل قبل الخارج، في مؤسسة الدولة فيها...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم الاربعاء 21 فيفري 2018 سوسة: ابلغ عن فقدان ابنته فوجدها في علبة ليلية جريدة الشروق ليوم الخميس 22 فيفري 2018 قبول استقالة قياديين من حركة النهضة قرارات الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة المرشح اليهودي بقائمات "النهضة" للانتخابات البلدية: "لقد... سجن المصارع عدنان الرحيمي مدة 15 سنة ‎ الحكم مكرم اللقام يقاضي وديع الجريء ‎
﻿