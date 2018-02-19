سيدي بوزيد: فتح تحقيق في حادثة اندلاع حريق بمبيت اعدادية ابو بكر القمودي

سيدي بوزيد الشروق أون لاين- قيس عماري: اكد المندوب الجهوي للتربية بسيدي بوزيد حسين عكرمي انه وعلى اثر الحريق الذي نشب في غرفة تابعة لمبيت المدرسة الاعدادية ابو بكر القمودي تم فتح بحث تحقيق من طرف السلط القضائية و الامنية لمعرفة اسباب اندلاع الحريق.

واضاف انه يجرى التنسيق بين المندوبية الجهوية للتربية والادارة الجهوية للنقل والسلط الجهوية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتامين تنقل التلاميذ المقيمين من والى المدرسة الاعدادية.

يذكر أن الدروس تعطّلت بالمدرسة الاعدادية على إثر الحادثة التي لم تخلّف خسائر بشرية تذكر.