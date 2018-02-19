البطولة العربية لكرة الطائرة: برنامج ربع النهائي
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
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18:09دار علوش: احباط هجرة سرية و ايقاف اربعة أشخاص
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17:55في اجتماع لجنة 5 + 5: الحكومة تتقدم بمقترحات لتسوية وضعية عمال الحضائر
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17:39الزبيدي: وزارة الدفاع ستتكفل بعلاج الراعيين اللذين اصيبا في الشعانبي
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17:25قفصة: ايقاف شخص من اجل التحيل على اصحاب الصيدليات
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17:00الحكم مكرم اللقام يقاضي إذاعة "موزاييك اف ام "
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16:45الكاف: ارتفاع انتاج الحليب وجودته تصل الى المستويات الاوروبية
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16:33المصادقة على مشروع اتفاقية قرض لتمويل القسط الاول من الطريق السيارة تونس جلمة
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16:25العرفاوي: مقترحات لتيسير الاستفادة من برنامج السكن الاول تعرض قريبا على البرلمان
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15:59ريال مدريد يحسم قراره بشأن مستقبل بيل
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15:42في اليوم الاخير لتقديم الترشحات ببنزرت: 83 قائمة في السباق و 60 تحيينا
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15:33نصب تذكاري تكريما لكلبة انتظرت صاحبها 12 عاما
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15:23بين سبيبة وسبيطلة: 3 قتلى من عائلة واحدة في حادث مرور
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15:06مهدي بن غربية: لن نسحب مشروع قانون هيئة الإتصال السمعي والبصري
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بات واضحا اليوم، أن تونس مستهدفة من هنا وهناك، من الداخل قبل الخارج، في مؤسسة الدولة فيها...المزيد >>
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البطولة العربية لكرة الطائرة: برنامج ربع النهائي
في ما يلي برنامج مقابلات الدور ربع النهائي للبطولة العربية للاندية لكرة الطائرة والتي ستقام يوم الجمعة 23 فيفري بقاعة الزواوي:
12.00 الاهلي البحريني - الهلال السعودي
14.00 الريان القطري - السيب العماني
16.00 العربي القطري - اهلي بنغازي
18.00 الترجي الرياضي - السويحلي الليبي
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في اجتماع لجنة 5 + 5: الحكومة تتقدم بمقترحات لتسوية وضعية عمال الحضائر
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قالت وزارة الداخلية فب لاغ لها عشية اليوم على صفحتها الرسمية في الفايسبوك انه بناء على معلومات، تمكن يوم 21...المزيد >>
البطولة العربية لكرة الطائرة: برنامج ربع النهائي
في ما يلي برنامج مقابلات الدور ربع النهائي للبطولة العربية للاندية لكرة الطائرة والتي ستقام يوم الجمعة 23 فيفري بقاعة الزواوي:
12.00 الاهلي البحريني - الهلال السعودي
14.00 الريان القطري - السيب العماني
16.00 العربي القطري - اهلي بنغازي
18.00 الترجي الرياضي - السويحلي الليبي
دار علوش: احباط هجرة سرية و ايقاف اربعة أشخاص
22 فيفري 2018 السّاعة 18:09
مكتب نابل – الشروق اون لاين – فاطمة بن عثمان: تمكنت فرقة الامن التابعة لمركز الحرس الوطني بدار علوش من احباط...المزيد >>
في اجتماع لجنة 5 + 5: الحكومة تتقدم بمقترحات لتسوية وضعية عمال الحضائر
22 فيفري 2018 السّاعة 17:55
عقدت اللجنة العليا للتفاوض بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل (5 + 5) اليوم الخميس جلسة عمل لمواصلة...المزيد >>
الزبيدي: وزارة الدفاع ستتكفل بعلاج الراعيين اللذين اصيبا في الشعانبي
22 فيفري 2018 السّاعة 17:39
عاد عبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع الوطني، صباح اليوم الخميس الملازم حمدي الفقيري بالمستشفى العسكري...المزيد >>
قفصة: ايقاف شخص من اجل التحيل على اصحاب الصيدليات
22 فيفري 2018 السّاعة 17:25
قالت وزارة الداخلية فب لاغ لها عشية اليوم على صفحتها الرسمية في الفايسبوك انه بناء على معلومات، تمكن يوم 21...المزيد >>
-
18:09دار علوش: احباط هجرة سرية و ايقاف اربعة أشخاص
22 فيفري 2018
-
17:55في اجتماع لجنة 5 + 5: الحكومة تتقدم بمقترحات لتسوية وضعية عمال الحضائر
22 فيفري 2018
-
17:39الزبيدي: وزارة الدفاع ستتكفل بعلاج الراعيين اللذين اصيبا في الشعانبي
22 فيفري 2018
-
17:25قفصة: ايقاف شخص من اجل التحيل على اصحاب الصيدليات
22 فيفري 2018
-
17:15بنزيما تحت مراقبة عملاقين فرنسيين
22 فيفري 2018
-
17:04محمود فريح يمثل تونس في مهرجان "ثقافات مغاربية" بطنجة
22 فيفري 2018
-
17:00الحكم مكرم اللقام يقاضي إذاعة "موزاييك اف ام "
22 فيفري 2018
-
16:45الكاف: ارتفاع انتاج الحليب وجودته تصل الى المستويات الاوروبية
22 فيفري 2018
-
16:33المصادقة على مشروع اتفاقية قرض لتمويل القسط الاول من الطريق السيارة تونس جلمة
22 فيفري 2018
-
16:25العرفاوي: مقترحات لتيسير الاستفادة من برنامج السكن الاول تعرض قريبا على البرلمان
22 فيفري 2018
-
16:08الدّولة تسترجع عقارا دوليا فلاحيا في صفاقس
22 فيفري 2018
-
15:59ريال مدريد يحسم قراره بشأن مستقبل بيل
22 فيفري 2018
-
15:51تغيير في توقيت مباريات ربع نهائي البطولة العربية للكرة الطائرة
22 فيفري 2018
-
15:43"مناديل ذكية" لمراقبة الصحة!
22 فيفري 2018
-
15:42في اليوم الاخير لتقديم الترشحات ببنزرت: 83 قائمة في السباق و 60 تحيينا
22 فيفري 2018
-
15:33نصب تذكاري تكريما لكلبة انتظرت صاحبها 12 عاما
22 فيفري 2018
-
15:27فوزي البنزرتي يضع شرطا لفوز الوداد بالسوبر الأفريقي
22 فيفري 2018
-
15:23بين سبيبة وسبيطلة: 3 قتلى من عائلة واحدة في حادث مرور
22 فيفري 2018
-
15:06مهدي بن غربية: لن نسحب مشروع قانون هيئة الإتصال السمعي والبصري
22 فيفري 2018
-
14:55بالفيديو.. الشرطة البلجيكية تطوق منطقة سكنية في بروكسل للاشتباه بوجود مسلحين
22 فيفري 2018
فاطمة بن عبد الله الكرّايإلى من يهمّهم الأمر: ارفعوا... أيديكم عن تونس !
بات واضحا اليوم، أن تونس مستهدفة من هنا وهناك، من الداخل قبل الخارج، في مؤسسة الدولة فيها...المزيد >>
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