دائرة المحاسبات تطالب بتوضيح معايير إسناد منحة تحسين مسكن وتحديد معايير تصنيف العائلات المعوزة

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

طالبت اليوم الخميس القاضية في دائرة المحاسبات شراز التليلي بضرورة توضيح المعايير التي يتم على أساسها إسناد منح تحسين المسكن وتحديد معايير تصنيف العائلات المعوزة.

وقالت شراز التليلي فس تصريح لاذاعة "شمس اف ام" إن المعايير المعتمدة تعتبر فضفاضة وغير دقيقة.

وتابعت أن المسؤوليات تعود بدرجة أولى إلى اللجان المحلية التي تقوم بالبحث الإجتماعي وتُحدد القائمات.

واستدركت المتحدثة أن هذه اللجان بدورها تفتقد إلى المعايير الواضحة والدقيقة خلال أدائها لعملها.

للإشارة فإن دائرة المحاسبات كانت كشفت أول هذا الأسبوع أن 27 منتفعا فقط بمنحة تحسين المسكن من جملة 5320 يعتبرون من العائلات المعوزة، إضافة إلى أن هناك أفرادا انتفعوا بالمنحة وأجورهم تصل إلى 1400 دينار شهريا.