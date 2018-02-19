خطأ فريد من نوعه… مذيع اردني يقرأ عنوان الكتروني بالمقلوب!

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أصبح المذيع الاردني صلاح العجلوني حديث الساعة في بلاده، وذلك عقب تداول فيديو له على نطاق واسع وهو يقرأ الموقع الإلكتروني لنتائج الثانوية العامة، التابع لوزارة التربية والتعليم بالمقلوب.
فقد بدأ العجلوني قراءة العنوان بـJo وهي اختصار Jordan، ثم توجيهي، قبل أن يختم بـWWW!
ورغم اعتذار مقدم البرامج الذي يحمل درجة الدكتوراه عن الخطأ الذي وقع فيه، في تغريدة جاء فيها بعد الاعتذار “جلّ من لا يسهو”، إلا أن التلفزيون الأردني اتخذ قراراً بنقله من مقر عمله ومن الظهور على الشاشة، إلى إذاعة مدينة إربد الواقعة شمالي البلاد.
العجلوني عبَّر لموقع “أحداث اليوم” الإخباري عن شعوره بالألم حيال القرار الذي حرمه من ممارسة عمل احترفه لمدة 20 عاماً، مارس خلالها إعداد وتقديم البرامج الإخبارية، بسبب خطأ في “الأوتوكيو” (الجهاز الذي يقرأ منه المواد الإخبارية).
وأوضح العجلوني كذلك أنه في اليوم الذي وقع فيه في هذا الخطأ، كان مطلوباً منه تقديم نشرة الثانية عشرة فجراً، ونشرة السابعة صباحاً، إضافة إلى إصابة أولاده الثلاثة بمرض “الجدري”، ومساحة الراحة قليلة، وكانت ليلة صعبة عليه.
وتابع أن “الانسان يخطئ ويسهو، وقد يفقد شيئاً من التركيز، لذلك لا يجوز المبالغة والتجريح والشتم، فالمذيع يمكن أن يخطئ على الهواء مباشرة”.
ولم يفت العجلوني أن يقدم اعتذاره حتى لكل من أساء، ولكل من علق شاتماً، أو شامتاً أو ساخراً “فلهم عذرهم في ذلك، فالطبع البشري قد يعتريه الضعف وسيطرة العاطفة”، حسب تعبيره.
أصبح المذيع الاردني صلاح العجلوني حديث الساعة في بلاده، وذلك عقب تداول فيديو له على نطاق واسع وهو يقرأ الموقع الإلكتروني لنتائج الثانوية العامة، التابع لوزارة التربية والتعليم بالمقلوب.
فقد بدأ العجلوني قراءة العنوان بـJo وهي اختصار Jordan، ثم توجيهي، قبل أن يختم بـWWW!
ورغم اعتذار مقدم البرامج الذي يحمل درجة الدكتوراه عن الخطأ الذي وقع فيه، في تغريدة جاء فيها بعد الاعتذار “جلّ من لا يسهو”، إلا أن التلفزيون الأردني اتخذ قراراً بنقله من مقر عمله ومن الظهور على الشاشة، إلى إذاعة مدينة إربد الواقعة شمالي البلاد.
العجلوني عبَّر لموقع “أحداث اليوم” الإخباري عن شعوره بالألم حيال القرار الذي حرمه من ممارسة عمل احترفه لمدة 20 عاماً، مارس خلالها إعداد وتقديم البرامج الإخبارية، بسبب خطأ في “الأوتوكيو” (الجهاز الذي يقرأ منه المواد الإخبارية).
وأوضح العجلوني كذلك أنه في اليوم الذي وقع فيه في هذا الخطأ، كان مطلوباً منه تقديم نشرة الثانية عشرة فجراً، ونشرة السابعة صباحاً، إضافة إلى إصابة أولاده الثلاثة بمرض “الجدري”، ومساحة الراحة قليلة، وكانت ليلة صعبة عليه.
وتابع أن “الانسان يخطئ ويسهو، وقد يفقد شيئاً من التركيز، لذلك لا يجوز المبالغة والتجريح والشتم، فالمذيع يمكن أن يخطئ على الهواء مباشرة”.
ولم يفت العجلوني أن يقدم اعتذاره حتى لكل من أساء، ولكل من علق شاتماً، أو شامتاً أو ساخراً “فلهم عذرهم في ذلك، فالطبع البشري قد يعتريه الضعف وسيطرة العاطفة”، حسب تعبيره.
-
18:09دار علوش: احباط هجرة سرية و ايقاف اربعة أشخاص
22 فيفري 2018
-
17:55في اجتماع لجنة 5 + 5: الحكومة تتقدم بمقترحات لتسوية وضعية عمال الحضائر
22 فيفري 2018
-
17:39الزبيدي: وزارة الدفاع ستتكفل بعلاج الراعيين اللذين اصيبا في الشعانبي
22 فيفري 2018
-
17:25قفصة: ايقاف شخص من اجل التحيل على اصحاب الصيدليات
22 فيفري 2018
-
17:15بنزيما تحت مراقبة عملاقين فرنسيين
22 فيفري 2018
-
17:04محمود فريح يمثل تونس في مهرجان "ثقافات مغاربية" بطنجة
22 فيفري 2018
-
17:00الحكم مكرم اللقام يقاضي إذاعة "موزاييك اف ام "
22 فيفري 2018
-
16:45الكاف: ارتفاع انتاج الحليب وجودته تصل الى المستويات الاوروبية
22 فيفري 2018
-
16:33المصادقة على مشروع اتفاقية قرض لتمويل القسط الاول من الطريق السيارة تونس جلمة
22 فيفري 2018
-
16:25العرفاوي: مقترحات لتيسير الاستفادة من برنامج السكن الاول تعرض قريبا على البرلمان
22 فيفري 2018
-
16:08الدّولة تسترجع عقارا دوليا فلاحيا في صفاقس
22 فيفري 2018
-
15:59ريال مدريد يحسم قراره بشأن مستقبل بيل
22 فيفري 2018
-
15:51تغيير في توقيت مباريات ربع نهائي البطولة العربية للكرة الطائرة
22 فيفري 2018
-
15:43"مناديل ذكية" لمراقبة الصحة!
22 فيفري 2018
-
15:42في اليوم الاخير لتقديم الترشحات ببنزرت: 83 قائمة في السباق و 60 تحيينا
22 فيفري 2018
-
15:33نصب تذكاري تكريما لكلبة انتظرت صاحبها 12 عاما
22 فيفري 2018
-
15:27فوزي البنزرتي يضع شرطا لفوز الوداد بالسوبر الأفريقي
22 فيفري 2018
-
15:23بين سبيبة وسبيطلة: 3 قتلى من عائلة واحدة في حادث مرور
22 فيفري 2018
-
15:06مهدي بن غربية: لن نسحب مشروع قانون هيئة الإتصال السمعي والبصري
22 فيفري 2018
-
14:55بالفيديو.. الشرطة البلجيكية تطوق منطقة سكنية في بروكسل للاشتباه بوجود مسلحين
22 فيفري 2018