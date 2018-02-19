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يوم الخميس 22 فيفري 2018
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خطأ فريد من نوعه… مذيع اردني يقرأ عنوان الكتروني بالمقلوب!
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الأولى
خطأ فريد من نوعه… مذيع اردني يقرأ عنوان الكتروني بالمقلوب!
22 فيفري 2018 | 09:02

أصبح المذيع الاردني صلاح العجلوني حديث الساعة في بلاده، وذلك عقب تداول فيديو له على نطاق واسع وهو يقرأ الموقع الإلكتروني لنتائج الثانوية العامة، التابع لوزارة التربية والتعليم بالمقلوب.

فقد بدأ العجلوني قراءة العنوان بـJo وهي اختصار Jordan، ثم توجيهي، قبل أن يختم بـWWW!

ورغم اعتذار مقدم البرامج الذي يحمل درجة الدكتوراه عن الخطأ الذي وقع فيه، في تغريدة جاء فيها بعد الاعتذار “جلّ من لا يسهو”، إلا أن التلفزيون الأردني اتخذ قراراً بنقله من مقر عمله ومن الظهور على الشاشة، إلى إذاعة مدينة إربد الواقعة شمالي البلاد.

العجلوني عبَّر لموقع “أحداث اليوم” الإخباري عن شعوره بالألم حيال القرار الذي حرمه من ممارسة عمل احترفه لمدة 20 عاماً، مارس خلالها إعداد وتقديم البرامج الإخبارية، بسبب خطأ في “الأوتوكيو” (الجهاز الذي يقرأ منه المواد الإخبارية).

وأوضح العجلوني كذلك أنه في اليوم الذي وقع فيه في هذا الخطأ، كان مطلوباً منه تقديم نشرة الثانية عشرة فجراً، ونشرة السابعة صباحاً، إضافة إلى إصابة أولاده الثلاثة بمرض “الجدري”، ومساحة الراحة قليلة، وكانت ليلة صعبة عليه.

وتابع أن “الانسان يخطئ ويسهو، وقد يفقد شيئاً من التركيز، لذلك لا يجوز المبالغة والتجريح والشتم، فالمذيع يمكن أن يخطئ على الهواء مباشرة”.

ولم يفت العجلوني أن يقدم اعتذاره حتى لكل من أساء، ولكل من علق شاتماً، أو شامتاً أو ساخراً “فلهم عذرهم في ذلك، فالطبع البشري قد يعتريه الضعف وسيطرة العاطفة”، حسب تعبيره.

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الأولى
خطأ فريد من نوعه… مذيع اردني يقرأ عنوان الكتروني بالمقلوب!
22 فيفري 2018 | 09:02

أصبح المذيع الاردني صلاح العجلوني حديث الساعة في بلاده، وذلك عقب تداول فيديو له على نطاق واسع وهو يقرأ الموقع الإلكتروني لنتائج الثانوية العامة، التابع لوزارة التربية والتعليم بالمقلوب.

فقد بدأ العجلوني قراءة العنوان بـJo وهي اختصار Jordan، ثم توجيهي، قبل أن يختم بـWWW!

ورغم اعتذار مقدم البرامج الذي يحمل درجة الدكتوراه عن الخطأ الذي وقع فيه، في تغريدة جاء فيها بعد الاعتذار “جلّ من لا يسهو”، إلا أن التلفزيون الأردني اتخذ قراراً بنقله من مقر عمله ومن الظهور على الشاشة، إلى إذاعة مدينة إربد الواقعة شمالي البلاد.

العجلوني عبَّر لموقع “أحداث اليوم” الإخباري عن شعوره بالألم حيال القرار الذي حرمه من ممارسة عمل احترفه لمدة 20 عاماً، مارس خلالها إعداد وتقديم البرامج الإخبارية، بسبب خطأ في “الأوتوكيو” (الجهاز الذي يقرأ منه المواد الإخبارية).

وأوضح العجلوني كذلك أنه في اليوم الذي وقع فيه في هذا الخطأ، كان مطلوباً منه تقديم نشرة الثانية عشرة فجراً، ونشرة السابعة صباحاً، إضافة إلى إصابة أولاده الثلاثة بمرض “الجدري”، ومساحة الراحة قليلة، وكانت ليلة صعبة عليه.

وتابع أن “الانسان يخطئ ويسهو، وقد يفقد شيئاً من التركيز، لذلك لا يجوز المبالغة والتجريح والشتم، فالمذيع يمكن أن يخطئ على الهواء مباشرة”.

ولم يفت العجلوني أن يقدم اعتذاره حتى لكل من أساء، ولكل من علق شاتماً، أو شامتاً أو ساخراً “فلهم عذرهم في ذلك، فالطبع البشري قد يعتريه الضعف وسيطرة العاطفة”، حسب تعبيره.

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في اجتماع لجنة 5 + 5: الحكومة تتقدم بمقترحات لتسوية وضعية عمال الحضائر
22 فيفري 2018 السّاعة 17:55
عقدت اللجنة العليا للتفاوض بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل (5 + 5) اليوم الخميس جلسة عمل لمواصلة...
المزيد >>
الزبيدي: وزارة الدفاع ستتكفل بعلاج الراعيين اللذين اصيبا في الشعانبي
22 فيفري 2018 السّاعة 17:39
عاد عبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع الوطني، صباح اليوم الخميس الملازم حمدي الفقيري بالمستشفى العسكري...
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قفصة: ايقاف شخص من اجل التحيل على اصحاب الصيدليات
22 فيفري 2018 السّاعة 17:25
قالت وزارة الداخلية فب لاغ لها عشية اليوم على صفحتها الرسمية في الفايسبوك انه بناء على معلومات، تمكن يوم 21...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
فاطمة بن عبد الله الكرّاي
إلى من يهمّهم الأمر: ارفعوا... أيديكم عن تونس !
بات واضحا اليوم، أن تونس مستهدفة من هنا وهناك، من الداخل قبل الخارج، في مؤسسة الدولة فيها...
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