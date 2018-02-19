كوريا الجنوبية أنفقت حوالي 220 ألف دولار على شقيقة كيم جونغ أون والوفد المرافق لها في الأولمبياد

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قال مسؤول حكومى اليوم الخميس إن كوريا الجنوبية أنفقت حوالى 240 مليون يوان (نحو 220 ألف دولار) على الشقيقة الصغرى لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون والوفد المرافق لها خلال زيارتهم التى استمرت ثلاثة أيام لحضور مراسم افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية فى بيونجتشانج.

وقال مسؤول بوزارة الوحدة الكورية الجنوبية، بعد أن طلب عدم نشر اسمه، إن الأموال صرفت فى الغالب على الإقامة والنقل والطعام للوفد المؤلف من أربعة أعضاء و18 مرافقا.

وأقامت كيم يو جونج شقيقة الزعيم الكورى الشمالى والمسؤولون الآخرون بفندق ووكرهيل ذى الخمس نجوم والمطل على نهر بشرق العاصمة سول.

وسافرت شقيقة زعيم كوريا الشمالية والوفد المرافق لها بين سول وموقع الأولمبياد على الساحل الشرقى لكوريا الجنوبية وأقام مسؤولون كوريون جنوبيون ولائم للوفد الكورى الشمالى بفنادق فاخرة.

وقال المسؤول إن وزارة الوحدة أنفقت قرابة 130 مليون وون على تكاليف الإقامة فضلا عن 50 مليون وون على النقل والطعام لكل عضو بالوفد الكورى الشمالى.

وبالمقارنة دفعت اللجنة الأولمبية الدولية حوالى 50 ألف دولار لتدريب وتجهيز 22 رياضيا أولمبيا كوريا شماليا بما يعادل قرابة 2300 دولار لكل رياضي.

ولا يقارن هذا المبلغ بالأموال التى أنفقت على باقى الوفد الرئيسى لكوريا الشمالية فى الأولمبياد الشتوى والذى ضم 229 مشجعا وفرقة أوركسترا مكونة من 137 فردا.

وقالت وزارة الوحدة فى وقت سابق هذا الشهر إنها اعتمدت ميزانية قياسية بلغت 2.6 مليون دولار لاستضافة 418 موفدا كوريا شماليا لم يشاركوا فى المنافسات.

رويترز