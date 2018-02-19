سيدي بوزيد: حريق بغرفة تابعة لمبيت اعدادية أبوبكر القمودي

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سيدي بوزيد - الشروق أون لاين- قيس: نشب ليلة البارحة حوالي الساعة الثانية حريق بإحدى غرف مبيت اعدادية ابو بكر القمودي بمدينة سيدي بوزيد ما اسفر عن تسجيل بعض الخسائر المادية ودون تسجيل أي اضرار بالنسبة للتلاميذ المقيمين.

وقد تحول اعوان الحماية المدنية الذين قاموا بالسيطرة على الحريق قبل اتساع رقعته. من جهتها الوحدات الامنية قامت بفتح تحقيق في الحادثة لمعرفة اسباب الحريق التي مازالت الى حد الان مجهولة.