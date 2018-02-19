ليبيا: إخلاء جزئي لحقل الفيل النفطي

صرح مصدر محلي ببلدة مرزوق الليبية بأنه تم إخلاء جزئي لحقل الفيل النفطي بعد أن انسحب الحرس احتجاجا على الرواتب.

ولم يتضح إن كان هناك أي تأثير على الإنتاج في حقل الفيل الذي كان يضخ 60 ألف برميل يوميا على الأقل في الأشهر الأخيرة، وتزيد طاقته الإنتاجية عن 100 ألف برميل يوميا.

وتدير الحقل شركة مليتة للنفط والغاز، وهي مشروع مشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة إيني الإيطالية. ولم يصدر تعليق بعد من المؤسسة الوطنية للنفط.

وقال المصدر إن حرس المنشآت النفطية انسحبوا احتجاجا على الرواتب وعلى مستحقات أخرى يقولون إنهم لم يتقاضوها.

وأضاف أن هذا أدى إلى إجلاء بعض العاملين بالطائرات يوم الأربعاء وأن من المقرر نقل عاملين آخرين يوم الخميس، وتوقع استمرار المفاوضات لتسوية الأمر.

وتعثر الإنتاج من قبل في حقل الفيل بالصحراء الواقعة في جنوب غرب ليبيا بسبب تصرفات الحرس

رويترز