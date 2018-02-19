الجيش النيجيري ينقذ 76 تلميذة من بوكو حرام

أنقذ الجيش النيجيري 76 تلميذة وعثر على جثتي تلميذتين، أمس الأربعاء، بعد هجوم شنته جماعة "بوكو حرام" على مدرسة بشمال شرق البلاد.

وقد أكدت مصادر محلية، في وقت سابق أن أكثر من 100 تلميذة اختفين إثر الهجوم، الذي شنته جماعة "بوكو حرام"، الثلاثاء الماضي على مدرسة للفتيات تقع في شمال شرق نيجيريا.

ونفذ مسلحو "بوكو حرام" هجوما على المدرسة العلمية الثانوية للبنات، وقال شهود عيان إن المسلحين وصلوا إلى قرية دابتشي، الواقعة في ولاية بوبي، على متن شاحنات صغيرة وأطلقوا النار وألقوا بقنابل على المدرسة.

وقد أثارت مسألة اختفاء الفتيات الشكوك حول تعرضهن للخطف على غرار ما وقع سابقا مع تلميذات في هجوم عام 2014، الذي وقع في المنطقة القريبة من بورنو.

ونفذت "بوكو حرام" التي يعني اسمها "التعليم الغربي خطيئة"، منذ العام 2009، سلسلة من الاعتداءات الدموية أدت إلى سقوط أكثر من 20 ألف قتيل، وخطفت مئات النساء والأطفال.

المصدر: وكالات