الجيش النيجيري ينقذ 76 تلميذة من بوكو حرام

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أنقذ الجيش النيجيري 76 تلميذة وعثر على جثتي تلميذتين، أمس الأربعاء، بعد هجوم شنته جماعة "بوكو حرام" على مدرسة بشمال شرق البلاد.
وقد أكدت مصادر محلية، في وقت سابق أن أكثر من 100 تلميذة اختفين إثر الهجوم، الذي شنته جماعة "بوكو حرام"، الثلاثاء الماضي على مدرسة للفتيات تقع في شمال شرق نيجيريا.
ونفذ مسلحو "بوكو حرام" هجوما على المدرسة العلمية الثانوية للبنات، وقال شهود عيان إن المسلحين وصلوا إلى قرية دابتشي، الواقعة في ولاية بوبي، على متن شاحنات صغيرة وأطلقوا النار وألقوا بقنابل على المدرسة.
وقد أثارت مسألة اختفاء الفتيات الشكوك حول تعرضهن للخطف على غرار ما وقع سابقا مع تلميذات في هجوم عام 2014، الذي وقع في المنطقة القريبة من بورنو.
ونفذت "بوكو حرام" التي يعني اسمها "التعليم الغربي خطيئة"، منذ العام 2009، سلسلة من الاعتداءات الدموية أدت إلى سقوط أكثر من 20 ألف قتيل، وخطفت مئات النساء والأطفال.
أنقذ الجيش النيجيري 76 تلميذة وعثر على جثتي تلميذتين، أمس الأربعاء، بعد هجوم شنته جماعة "بوكو حرام" على مدرسة بشمال شرق البلاد.
وقد أكدت مصادر محلية، في وقت سابق أن أكثر من 100 تلميذة اختفين إثر الهجوم، الذي شنته جماعة "بوكو حرام"، الثلاثاء الماضي على مدرسة للفتيات تقع في شمال شرق نيجيريا.
ونفذ مسلحو "بوكو حرام" هجوما على المدرسة العلمية الثانوية للبنات، وقال شهود عيان إن المسلحين وصلوا إلى قرية دابتشي، الواقعة في ولاية بوبي، على متن شاحنات صغيرة وأطلقوا النار وألقوا بقنابل على المدرسة.
وقد أثارت مسألة اختفاء الفتيات الشكوك حول تعرضهن للخطف على غرار ما وقع سابقا مع تلميذات في هجوم عام 2014، الذي وقع في المنطقة القريبة من بورنو.
ونفذت "بوكو حرام" التي يعني اسمها "التعليم الغربي خطيئة"، منذ العام 2009، سلسلة من الاعتداءات الدموية أدت إلى سقوط أكثر من 20 ألف قتيل، وخطفت مئات النساء والأطفال.
-
18:09دار علوش: احباط هجرة سرية و ايقاف اربعة أشخاص
22 فيفري 2018
-
17:55في اجتماع لجنة 5 + 5: الحكومة تتقدم بمقترحات لتسوية وضعية عمال الحضائر
22 فيفري 2018
-
17:39الزبيدي: وزارة الدفاع ستتكفل بعلاج الراعيين اللذين اصيبا في الشعانبي
22 فيفري 2018
-
17:25قفصة: ايقاف شخص من اجل التحيل على اصحاب الصيدليات
22 فيفري 2018
-
17:15بنزيما تحت مراقبة عملاقين فرنسيين
22 فيفري 2018
-
17:04محمود فريح يمثل تونس في مهرجان "ثقافات مغاربية" بطنجة
22 فيفري 2018
-
17:00الحكم مكرم اللقام يقاضي إذاعة "موزاييك اف ام "
22 فيفري 2018
-
16:45الكاف: ارتفاع انتاج الحليب وجودته تصل الى المستويات الاوروبية
22 فيفري 2018
-
16:33المصادقة على مشروع اتفاقية قرض لتمويل القسط الاول من الطريق السيارة تونس جلمة
22 فيفري 2018
-
16:25العرفاوي: مقترحات لتيسير الاستفادة من برنامج السكن الاول تعرض قريبا على البرلمان
22 فيفري 2018
-
16:08الدّولة تسترجع عقارا دوليا فلاحيا في صفاقس
22 فيفري 2018
-
15:59ريال مدريد يحسم قراره بشأن مستقبل بيل
22 فيفري 2018
-
15:51تغيير في توقيت مباريات ربع نهائي البطولة العربية للكرة الطائرة
22 فيفري 2018
-
15:43"مناديل ذكية" لمراقبة الصحة!
22 فيفري 2018
-
15:42في اليوم الاخير لتقديم الترشحات ببنزرت: 83 قائمة في السباق و 60 تحيينا
22 فيفري 2018
-
15:33نصب تذكاري تكريما لكلبة انتظرت صاحبها 12 عاما
22 فيفري 2018
-
15:27فوزي البنزرتي يضع شرطا لفوز الوداد بالسوبر الأفريقي
22 فيفري 2018
-
15:23بين سبيبة وسبيطلة: 3 قتلى من عائلة واحدة في حادث مرور
22 فيفري 2018
-
15:06مهدي بن غربية: لن نسحب مشروع قانون هيئة الإتصال السمعي والبصري
22 فيفري 2018
-
14:55بالفيديو.. الشرطة البلجيكية تطوق منطقة سكنية في بروكسل للاشتباه بوجود مسلحين
22 فيفري 2018