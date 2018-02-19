هجوم على السفارة الأمريكية في الجبل الأسود

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قام مجهول برمي عبوة ناسفة على مبنى سفارة الولايات المتحدة في عاصمة الجبل الأسود بودغوريتسا، وذلك قبل أن يفجر نفسه بقنبلة يدوية.
وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الهجوم وقع قبل 5 دقائق من منتصف الليلة الماضية، مضيفة أن سكان المدينة سمعوا أصوات انفجارين.
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول في الشرطة المحلية رفض ذكر اسمه تأكيده وقوع الحادث قرب السفارة. وأضافت أن الشارع الذي تقع فيه السفارة، مغلق.
ودعت السفارة المواطنين الأمريكيين المتواجدين في الجبل الأسود لتجنب زيارتها والمناطق المحيطة بها.
من جهتها قال وسائل إعلام محلية أن الهجوم شارك فيها شخصان قاما بتفجير عبوة ناسفة، الأمر الذي أدى إلى مقتل أحد المهاجمين.
قام مجهول برمي عبوة ناسفة على مبنى سفارة الولايات المتحدة في عاصمة الجبل الأسود بودغوريتسا، وذلك قبل أن يفجر نفسه بقنبلة يدوية.
وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الهجوم وقع قبل 5 دقائق من منتصف الليلة الماضية، مضيفة أن سكان المدينة سمعوا أصوات انفجارين.
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول في الشرطة المحلية رفض ذكر اسمه تأكيده وقوع الحادث قرب السفارة. وأضافت أن الشارع الذي تقع فيه السفارة، مغلق.
ودعت السفارة المواطنين الأمريكيين المتواجدين في الجبل الأسود لتجنب زيارتها والمناطق المحيطة بها.
من جهتها قال وسائل إعلام محلية أن الهجوم شارك فيها شخصان قاما بتفجير عبوة ناسفة، الأمر الذي أدى إلى مقتل أحد المهاجمين.
-
18:09دار علوش: احباط هجرة سرية و ايقاف اربعة أشخاص
22 فيفري 2018
-
17:55في اجتماع لجنة 5 + 5: الحكومة تتقدم بمقترحات لتسوية وضعية عمال الحضائر
22 فيفري 2018
-
17:39الزبيدي: وزارة الدفاع ستتكفل بعلاج الراعيين اللذين اصيبا في الشعانبي
22 فيفري 2018
-
17:25قفصة: ايقاف شخص من اجل التحيل على اصحاب الصيدليات
22 فيفري 2018
-
17:15بنزيما تحت مراقبة عملاقين فرنسيين
22 فيفري 2018
-
17:04محمود فريح يمثل تونس في مهرجان "ثقافات مغاربية" بطنجة
22 فيفري 2018
-
17:00الحكم مكرم اللقام يقاضي إذاعة "موزاييك اف ام "
22 فيفري 2018
-
16:45الكاف: ارتفاع انتاج الحليب وجودته تصل الى المستويات الاوروبية
22 فيفري 2018
-
16:33المصادقة على مشروع اتفاقية قرض لتمويل القسط الاول من الطريق السيارة تونس جلمة
22 فيفري 2018
-
16:25العرفاوي: مقترحات لتيسير الاستفادة من برنامج السكن الاول تعرض قريبا على البرلمان
22 فيفري 2018
-
16:08الدّولة تسترجع عقارا دوليا فلاحيا في صفاقس
22 فيفري 2018
-
15:59ريال مدريد يحسم قراره بشأن مستقبل بيل
22 فيفري 2018
-
15:51تغيير في توقيت مباريات ربع نهائي البطولة العربية للكرة الطائرة
22 فيفري 2018
-
15:43"مناديل ذكية" لمراقبة الصحة!
22 فيفري 2018
-
15:42في اليوم الاخير لتقديم الترشحات ببنزرت: 83 قائمة في السباق و 60 تحيينا
22 فيفري 2018
-
15:33نصب تذكاري تكريما لكلبة انتظرت صاحبها 12 عاما
22 فيفري 2018
-
15:27فوزي البنزرتي يضع شرطا لفوز الوداد بالسوبر الأفريقي
22 فيفري 2018
-
15:23بين سبيبة وسبيطلة: 3 قتلى من عائلة واحدة في حادث مرور
22 فيفري 2018
-
15:06مهدي بن غربية: لن نسحب مشروع قانون هيئة الإتصال السمعي والبصري
22 فيفري 2018
-
14:55بالفيديو.. الشرطة البلجيكية تطوق منطقة سكنية في بروكسل للاشتباه بوجود مسلحين
22 فيفري 2018