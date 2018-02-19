استخراج 14 دودة من عين أمريكية

-
00:4114 حيلة بسيطة لإطالة عمر شحن بطارية هاتفك
22 فيفري 2018
-
00:24استخراج 14 دودة من عين أمريكية
22 فيفري 2018
-
00:18فرنسا: الحكومة تقدم مشروع قانون مثيرا للجدل حول اللجوء والهجرة
22 فيفري 2018
-
23:41تونس تتقدّم بمرتبة واحدة ضمن تصنيف مكافحة الفساد في القطاع العمومي
21 فيفري 2018
-
23:29قبول استقالة قياديين من حركة النهضة
21 فيفري 2018
-
23:16تطاوين: ترشح 21 قائمة للانتخابات البلدية
21 فيفري 2018
-
23:08تطاوين: عمّال شركة "الخدمات للجنوب" ينفّذون إضراب حضوري بثلاثة ايّام
21 فيفري 2018
-
-
22:34المعد البدني للترجي يتحدث على الحظور البدني للفريق خلال هذا الشهر
21 فيفري 2018
-
22:30سامح الدربالي يتحدث عن مردوده المميز امام فريق وئام الموريطاني
21 فيفري 2018
-
22:25الراجحي: نسبة 25 بالمائة من نفقات الدعم في المواد الأساسية تذهب لغير مستحقيها
21 فيفري 2018
-
-
21:40رابطة ابطال افريقيا: النجم الساحلي يلاقي بلاتو يونايتد النيجيري
21 فيفري 2018
-
21:16مبابي: رئيس ليبيريا "مصدر إلهام"
21 فيفري 2018
-
21:04سحب ليبيا من قائمة الدول الخاضعة لمخاطر غسيل الاموال وتمويل الارهاب
21 فيفري 2018
-
20:47اغلبها حزبية: 75 قائمة قدمت ترشحها للانتخابات البلدية بسيدي بوزيد
21 فيفري 2018
-
20:44القمودي كاتبا عاما للاتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد
21 فيفري 2018
-
20:30الكاف: 54 قائمة قدمت ترشحها للانتخابات البلدية الى حد اليوم
21 فيفري 2018
-
20:16قائمة الوحدة و النضال النقابي تفوز بانتخابات اتحاد الشغل بسيدي بوزيد
21 فيفري 2018
-
20:09غزالة: العثور على جثة كهل بالقرب من منطقة أم الجنة
21 فيفري 2018
اكتشف العلماء أن أحد أنواع الديدان التي تصيب الحيوانات يمكن أن تفتك بالإنسان أيضا.
تشير مجلة علوم الحياة في مقال لها إلى أن المواطنة الأمريكية آيبي بيكلي (26 سنة) اكتشفت عام 2016 عندما كانت تمارس هوايتها المفضلة- صيد الأسماك، في عينها دودة شفافة طولها 1.3 سم. وبعد صداع استمر أسبوعا واحمرار في العين راجعت المستشفى، حيث أخرج الأطباء من عينها خلال 20 يوما 14 دودة حليمية " Thelazia gulosa ". ويشير الأطباء إلى أن وجود هذه الديدان في عين الإنسان لفترة طويلة يؤدي إلى إصابة القرنية والعمى.
من جانبهم أعلن خبراء مركز المراقبة والوقاية من الأمراض في الولايات المتحدة، بأن الدودة الحليمية التي كانت سابقا تصيب الحيوانات مثل الكلاب والقطط والثعالب والأبقار يمكن أن تصيب الإنسان أيضا، ويعتقدون بأن هذه الدودة دخلت عين الفتاة الأمريكية بواسطة الذبابة الخريفية - Musca autumnalis التي تتغذى على الإفرازات حول عيون وأفواه وأنوف الحيوانات.
اكتشف العلماء أن أحد أنواع الديدان التي تصيب الحيوانات يمكن أن تفتك بالإنسان أيضا.
تشير مجلة علوم الحياة في مقال لها إلى أن المواطنة الأمريكية آيبي بيكلي (26 سنة) اكتشفت عام 2016 عندما كانت تمارس هوايتها المفضلة- صيد الأسماك، في عينها دودة شفافة طولها 1.3 سم. وبعد صداع استمر أسبوعا واحمرار في العين راجعت المستشفى، حيث أخرج الأطباء من عينها خلال 20 يوما 14 دودة حليمية " Thelazia gulosa ". ويشير الأطباء إلى أن وجود هذه الديدان في عين الإنسان لفترة طويلة يؤدي إلى إصابة القرنية والعمى.
من جانبهم أعلن خبراء مركز المراقبة والوقاية من الأمراض في الولايات المتحدة، بأن الدودة الحليمية التي كانت سابقا تصيب الحيوانات مثل الكلاب والقطط والثعالب والأبقار يمكن أن تصيب الإنسان أيضا، ويعتقدون بأن هذه الدودة دخلت عين الفتاة الأمريكية بواسطة الذبابة الخريفية - Musca autumnalis التي تتغذى على الإفرازات حول عيون وأفواه وأنوف الحيوانات.
-
00:4114 حيلة بسيطة لإطالة عمر شحن بطارية هاتفك
22 فيفري 2018
-
00:24استخراج 14 دودة من عين أمريكية
22 فيفري 2018
-
00:18فرنسا: الحكومة تقدم مشروع قانون مثيرا للجدل حول اللجوء والهجرة
22 فيفري 2018
-
23:41تونس تتقدّم بمرتبة واحدة ضمن تصنيف مكافحة الفساد في القطاع العمومي
21 فيفري 2018
-
23:29قبول استقالة قياديين من حركة النهضة
21 فيفري 2018
-
23:16تطاوين: ترشح 21 قائمة للانتخابات البلدية
21 فيفري 2018
-
23:08تطاوين: عمّال شركة "الخدمات للجنوب" ينفّذون إضراب حضوري بثلاثة ايّام
21 فيفري 2018
-
-
22:34المعد البدني للترجي يتحدث على الحظور البدني للفريق خلال هذا الشهر
21 فيفري 2018
-
22:30سامح الدربالي يتحدث عن مردوده المميز امام فريق وئام الموريطاني
21 فيفري 2018
-
22:25الراجحي: نسبة 25 بالمائة من نفقات الدعم في المواد الأساسية تذهب لغير مستحقيها
21 فيفري 2018
-
-
21:40رابطة ابطال افريقيا: النجم الساحلي يلاقي بلاتو يونايتد النيجيري
21 فيفري 2018
-
21:16مبابي: رئيس ليبيريا "مصدر إلهام"
21 فيفري 2018
-
21:04سحب ليبيا من قائمة الدول الخاضعة لمخاطر غسيل الاموال وتمويل الارهاب
21 فيفري 2018
-
20:47اغلبها حزبية: 75 قائمة قدمت ترشحها للانتخابات البلدية بسيدي بوزيد
21 فيفري 2018
-
20:44القمودي كاتبا عاما للاتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد
21 فيفري 2018
-
20:30الكاف: 54 قائمة قدمت ترشحها للانتخابات البلدية الى حد اليوم
21 فيفري 2018
-
20:16قائمة الوحدة و النضال النقابي تفوز بانتخابات اتحاد الشغل بسيدي بوزيد
21 فيفري 2018
-
20:09غزالة: العثور على جثة كهل بالقرب من منطقة أم الجنة
21 فيفري 2018