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يوم الخميس 22 فيفري 2018
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استخراج 14 دودة من عين أمريكية
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الصحّة والطبّ
استخراج 14 دودة من عين أمريكية
22 فيفري 2018 | 00:24

اكتشف العلماء أن أحد أنواع الديدان التي تصيب الحيوانات يمكن أن تفتك بالإنسان أيضا.

تشير مجلة علوم الحياة في مقال لها إلى أن المواطنة الأمريكية آيبي بيكلي (26 سنة) اكتشفت عام 2016 عندما كانت تمارس هوايتها المفضلة- صيد الأسماك، في عينها دودة شفافة طولها 1.3 سم. وبعد صداع استمر أسبوعا واحمرار في العين راجعت المستشفى، حيث أخرج الأطباء من عينها خلال 20 يوما 14 دودة حليمية " Thelazia gulosa ". ويشير الأطباء إلى أن وجود هذه الديدان في عين الإنسان لفترة طويلة يؤدي إلى إصابة القرنية والعمى.

من جانبهم أعلن خبراء مركز المراقبة والوقاية من الأمراض في الولايات المتحدة، بأن الدودة الحليمية التي كانت  سابقا تصيب الحيوانات مثل الكلاب والقطط والثعالب والأبقار يمكن أن تصيب الإنسان أيضا، ويعتقدون بأن هذه الدودة دخلت عين الفتاة الأمريكية بواسطة الذبابة الخريفية -  Musca autumnalis  التي تتغذى على الإفرازات حول عيون وأفواه وأنوف الحيوانات.

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الصحّة والطبّ
استخراج 14 دودة من عين أمريكية
22 فيفري 2018 | 00:24

اكتشف العلماء أن أحد أنواع الديدان التي تصيب الحيوانات يمكن أن تفتك بالإنسان أيضا.

تشير مجلة علوم الحياة في مقال لها إلى أن المواطنة الأمريكية آيبي بيكلي (26 سنة) اكتشفت عام 2016 عندما كانت تمارس هوايتها المفضلة- صيد الأسماك، في عينها دودة شفافة طولها 1.3 سم. وبعد صداع استمر أسبوعا واحمرار في العين راجعت المستشفى، حيث أخرج الأطباء من عينها خلال 20 يوما 14 دودة حليمية " Thelazia gulosa ". ويشير الأطباء إلى أن وجود هذه الديدان في عين الإنسان لفترة طويلة يؤدي إلى إصابة القرنية والعمى.

من جانبهم أعلن خبراء مركز المراقبة والوقاية من الأمراض في الولايات المتحدة، بأن الدودة الحليمية التي كانت  سابقا تصيب الحيوانات مثل الكلاب والقطط والثعالب والأبقار يمكن أن تصيب الإنسان أيضا، ويعتقدون بأن هذه الدودة دخلت عين الفتاة الأمريكية بواسطة الذبابة الخريفية -  Musca autumnalis  التي تتغذى على الإفرازات حول عيون وأفواه وأنوف الحيوانات.

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استخراج 14 دودة من عين أمريكية
22 فيفري 2018 السّاعة 00:24
اكتشف العلماء أن أحد أنواع الديدان التي تصيب الحيوانات يمكن أن تفتك بالإنسان أيضا.
المزيد >>
التداوي الطبيعي .. البروتينات تساهم في حرق الدهون و مقاومة السمنة
21 فيفري 2018 السّاعة 21:00
أجريت مؤخرا دراسة أمريكية حديثة حول الأطعمة التي تحتوي على المواد البروتينية ودورها في انقاص الوزن الزائد،...
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كيف تتخلّص من الأرق بدقيقة واحدة؟
21 فيفري 2018 السّاعة 15:33
توصل الأطباء إلى حل بسيط وسريع يجعل الإنسان يستغرق في النوم خلال دقيقة واحدة. ويشير الأطباء في بداية الدراسة...
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التداوي الطبيعي ... خل التفاح لعـــلاج الســـمنة وأمــــــراض الــــقلب
20 فيفري 2018 السّاعة 21:00
يتميز خل التفاح بالعديد من الفوائد الخاصة على الصحة، حيث أنه يحتوي على العديد من الأحماض التي لها قدرة في...
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فاطمة بن عبد الله الكرّاي
إلى من يهمّهم الأمر: ارفعوا... أيديكم عن تونس !
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