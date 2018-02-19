فرنسا: الحكومة تقدم مشروع قانون مثيرا للجدل حول اللجوء والهجرة

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قدمت الحكومة الفرنسية اليوم الأربعاء مشروع قانون مثير للجدل حول اللجوء والهجرة. ويقضي مشروع القانون بالخصوص بتمديد مهلة الاحتجاز الإداري للمهاجرين غير الشرعيين وخفض مُهَلِ دراسة طلبات اللجوء إلى ستة أشهر.
ويواجه المشروع انتقادات شديدة من اليسار واليمين المتطرف والمنظمات غير الحكومية وحتى داخل الأغلبية الحكومية.
ودافع وزير الداخلية جيرار كولومب عن مشروع القانون معتبرا أنه "متوازن تماما" و"منسجم مع القانون الاوروبي" ولا يزال "اقل بكثير من الاجراءات التي تم اتخاذها" في دول مثل المانيا وايطاليا والسويد.
ونددت منظمات مساعدةِ المهاجرين بتقليص مشروع القانون مهلة الطعن للذين يرفض طلبهم باللجوء من شهر الى 15 يوما، وإمكان طرد البعض قبل صدور الحكم في الطعن الذي تقدموا به.
ودفع وزير الداخلية بأن "تسع دول أخرى في الاتحاد الأوروبي تطبق هذا الإجراء". في المقابل، يرى اليمين واليمين المتطرف أن النص "متساهل كثيرا".
واعتبر النائب عن حزب "الجمهوريون" (يمين) اريك سيوتي ان مشروع القانون "ليس بمستوى التحديات".
وندد المتحدث باسم الجبهة الوطنية (يمين متطرف) سيباستيان شينو بـ"تضليل" ينظم "التخريب عبر الهجرة".
وكانت الهجرة من المواضيع المحورية في حملة الانتخابات الرئاسية الفرنسية العام الماضي. وسجلت فرنسا ما يزيد على مائة ألف طلب لجوء عام 2017، ما يشكل رقما قياسيا بزيادة 17 في المائة عن العام 2016. ومنحت فرنسا اللجوء إلى 36 في المائة من مقدمي الطلبات. وكان هذا البلد يعد ستة ملايين مهاجر عام 2014.
قدمت الحكومة الفرنسية اليوم الأربعاء مشروع قانون مثير للجدل حول اللجوء والهجرة. ويقضي مشروع القانون بالخصوص بتمديد مهلة الاحتجاز الإداري للمهاجرين غير الشرعيين وخفض مُهَلِ دراسة طلبات اللجوء إلى ستة أشهر.
ويواجه المشروع انتقادات شديدة من اليسار واليمين المتطرف والمنظمات غير الحكومية وحتى داخل الأغلبية الحكومية.
ودافع وزير الداخلية جيرار كولومب عن مشروع القانون معتبرا أنه "متوازن تماما" و"منسجم مع القانون الاوروبي" ولا يزال "اقل بكثير من الاجراءات التي تم اتخاذها" في دول مثل المانيا وايطاليا والسويد.
ونددت منظمات مساعدةِ المهاجرين بتقليص مشروع القانون مهلة الطعن للذين يرفض طلبهم باللجوء من شهر الى 15 يوما، وإمكان طرد البعض قبل صدور الحكم في الطعن الذي تقدموا به.
ودفع وزير الداخلية بأن "تسع دول أخرى في الاتحاد الأوروبي تطبق هذا الإجراء". في المقابل، يرى اليمين واليمين المتطرف أن النص "متساهل كثيرا".
واعتبر النائب عن حزب "الجمهوريون" (يمين) اريك سيوتي ان مشروع القانون "ليس بمستوى التحديات".
وندد المتحدث باسم الجبهة الوطنية (يمين متطرف) سيباستيان شينو بـ"تضليل" ينظم "التخريب عبر الهجرة".
وكانت الهجرة من المواضيع المحورية في حملة الانتخابات الرئاسية الفرنسية العام الماضي. وسجلت فرنسا ما يزيد على مائة ألف طلب لجوء عام 2017، ما يشكل رقما قياسيا بزيادة 17 في المائة عن العام 2016. ومنحت فرنسا اللجوء إلى 36 في المائة من مقدمي الطلبات. وكان هذا البلد يعد ستة ملايين مهاجر عام 2014.
-
00:4114 حيلة بسيطة لإطالة عمر شحن بطارية هاتفك
22 فيفري 2018
-
00:24استخراج 14 دودة من عين أمريكية
22 فيفري 2018
-
00:18فرنسا: الحكومة تقدم مشروع قانون مثيرا للجدل حول اللجوء والهجرة
22 فيفري 2018
-
23:41تونس تتقدّم بمرتبة واحدة ضمن تصنيف مكافحة الفساد في القطاع العمومي
21 فيفري 2018
-
23:29قبول استقالة قياديين من حركة النهضة
21 فيفري 2018
-
23:16تطاوين: ترشح 21 قائمة للانتخابات البلدية
21 فيفري 2018
-
23:08تطاوين: عمّال شركة "الخدمات للجنوب" ينفّذون إضراب حضوري بثلاثة ايّام
21 فيفري 2018
-
-
22:34المعد البدني للترجي يتحدث على الحظور البدني للفريق خلال هذا الشهر
21 فيفري 2018
-
22:30سامح الدربالي يتحدث عن مردوده المميز امام فريق وئام الموريطاني
21 فيفري 2018
-
22:25الراجحي: نسبة 25 بالمائة من نفقات الدعم في المواد الأساسية تذهب لغير مستحقيها
21 فيفري 2018
-
-
21:40رابطة ابطال افريقيا: النجم الساحلي يلاقي بلاتو يونايتد النيجيري
21 فيفري 2018
-
21:16مبابي: رئيس ليبيريا "مصدر إلهام"
21 فيفري 2018
-
21:04سحب ليبيا من قائمة الدول الخاضعة لمخاطر غسيل الاموال وتمويل الارهاب
21 فيفري 2018
-
20:47اغلبها حزبية: 75 قائمة قدمت ترشحها للانتخابات البلدية بسيدي بوزيد
21 فيفري 2018
-
20:44القمودي كاتبا عاما للاتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد
21 فيفري 2018
-
20:30الكاف: 54 قائمة قدمت ترشحها للانتخابات البلدية الى حد اليوم
21 فيفري 2018
-
20:16قائمة الوحدة و النضال النقابي تفوز بانتخابات اتحاد الشغل بسيدي بوزيد
21 فيفري 2018
-
20:09غزالة: العثور على جثة كهل بالقرب من منطقة أم الجنة
21 فيفري 2018