الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الخميس 22 فيفري 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
فرنسا: الحكومة تقدم مشروع قانون مثيرا للجدل حول اللجوء والهجرة
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
فاطمة بن عبد الله الكرّاي
إلى من يهمّهم الأمر: ارفعوا... أيديكم عن تونس !
بات واضحا اليوم، أن تونس مستهدفة من هنا وهناك، من الداخل قبل الخارج، في مؤسسة الدولة فيها...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
اريانة: النائبة مباركة عواينية من بين المحتجين للمطالبة ... جريدة الشروق ليوم الاربعاء 21 فيفري 2018 سوسة: ابلغ عن فقدان ابنته فوجدها في علبة ليلية قرارات الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة المرشح اليهودي بقائمات "النهضة" للانتخابات البلدية: "لقد... تنطلق غدا: مناقشة مشروع القانون المتعلق بالتصريح... "أغرب" طريقة احتجاج في ملاعب كرة القدم أمام منطقة الامن بأريانة: أولياء يحتجّون للمطالبة...
الأولى
فرنسا: الحكومة تقدم مشروع قانون مثيرا للجدل حول اللجوء والهجرة
22 فيفري 2018 | 00:18

قدمت الحكومة الفرنسية اليوم الأربعاء مشروع قانون مثير للجدل حول اللجوء والهجرة. ويقضي مشروع القانون بالخصوص بتمديد مهلة الاحتجاز الإداري للمهاجرين غير الشرعيين وخفض مُهَلِ دراسة طلبات اللجوء إلى ستة أشهر.

ويواجه المشروع انتقادات شديدة من اليسار واليمين المتطرف والمنظمات غير الحكومية وحتى داخل الأغلبية الحكومية.

ودافع وزير الداخلية جيرار كولومب عن مشروع القانون معتبرا أنه "متوازن تماما" و"منسجم مع القانون الاوروبي" ولا يزال "اقل بكثير من الاجراءات التي تم اتخاذها" في دول مثل المانيا وايطاليا والسويد.

ونددت منظمات مساعدةِ المهاجرين بتقليص مشروع القانون مهلة الطعن للذين يرفض طلبهم باللجوء من شهر الى 15 يوما، وإمكان طرد البعض قبل صدور الحكم في الطعن الذي تقدموا به.

ودفع وزير الداخلية بأن "تسع دول أخرى في الاتحاد الأوروبي تطبق هذا الإجراء". في المقابل، يرى اليمين واليمين المتطرف أن النص "متساهل كثيرا".

واعتبر النائب عن حزب "الجمهوريون" (يمين) اريك سيوتي ان مشروع القانون "ليس بمستوى التحديات".

وندد المتحدث باسم الجبهة الوطنية (يمين متطرف) سيباستيان شينو بـ"تضليل" ينظم "التخريب عبر الهجرة".

وكانت الهجرة من المواضيع المحورية في حملة الانتخابات الرئاسية الفرنسية العام الماضي. وسجلت فرنسا ما يزيد على مائة ألف طلب لجوء عام 2017، ما يشكل رقما قياسيا بزيادة 17 في المائة عن العام 2016. ومنحت فرنسا اللجوء إلى 36 في المائة من مقدمي الطلبات. وكان هذا البلد يعد ستة ملايين مهاجر عام 2014.

تقرؤون أيضا
14 حيلة بسيطة لإطالة عمر شحن بطارية هاتفك
22 فيفري 2018 السّاعة 00:41
نشرت صحيفة "البايس" الإسبانية تقريرا، عرضت فيه بعض الحيل التي تمكنك من الحفاظ على شحن بطارية الهاتف لمدة...
المزيد >>
فرنسا: الحكومة تقدم مشروع قانون مثيرا للجدل حول اللجوء والهجرة
22 فيفري 2018 السّاعة 00:18
قدمت الحكومة الفرنسية اليوم الأربعاء مشروع قانون مثير للجدل حول اللجوء والهجرة. ويقضي مشروع القانون...
المزيد >>
كاريكاتير اليوم
22 فيفري 2018 السّاعة 00:00
كاريكاتير اليوم
المزيد >>
جريدة الشروق ليوم الخميس 22 فيفري 2018
22 فيفري 2018 السّاعة 00:00
جريدة الشروق ليوم الخميس 22 فيفري 2018
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الأولى
فرنسا: الحكومة تقدم مشروع قانون مثيرا للجدل حول اللجوء والهجرة
22 فيفري 2018 | 00:18

قدمت الحكومة الفرنسية اليوم الأربعاء مشروع قانون مثير للجدل حول اللجوء والهجرة. ويقضي مشروع القانون بالخصوص بتمديد مهلة الاحتجاز الإداري للمهاجرين غير الشرعيين وخفض مُهَلِ دراسة طلبات اللجوء إلى ستة أشهر.

ويواجه المشروع انتقادات شديدة من اليسار واليمين المتطرف والمنظمات غير الحكومية وحتى داخل الأغلبية الحكومية.

ودافع وزير الداخلية جيرار كولومب عن مشروع القانون معتبرا أنه "متوازن تماما" و"منسجم مع القانون الاوروبي" ولا يزال "اقل بكثير من الاجراءات التي تم اتخاذها" في دول مثل المانيا وايطاليا والسويد.

ونددت منظمات مساعدةِ المهاجرين بتقليص مشروع القانون مهلة الطعن للذين يرفض طلبهم باللجوء من شهر الى 15 يوما، وإمكان طرد البعض قبل صدور الحكم في الطعن الذي تقدموا به.

ودفع وزير الداخلية بأن "تسع دول أخرى في الاتحاد الأوروبي تطبق هذا الإجراء". في المقابل، يرى اليمين واليمين المتطرف أن النص "متساهل كثيرا".

واعتبر النائب عن حزب "الجمهوريون" (يمين) اريك سيوتي ان مشروع القانون "ليس بمستوى التحديات".

وندد المتحدث باسم الجبهة الوطنية (يمين متطرف) سيباستيان شينو بـ"تضليل" ينظم "التخريب عبر الهجرة".

وكانت الهجرة من المواضيع المحورية في حملة الانتخابات الرئاسية الفرنسية العام الماضي. وسجلت فرنسا ما يزيد على مائة ألف طلب لجوء عام 2017، ما يشكل رقما قياسيا بزيادة 17 في المائة عن العام 2016. ومنحت فرنسا اللجوء إلى 36 في المائة من مقدمي الطلبات. وكان هذا البلد يعد ستة ملايين مهاجر عام 2014.

تقرؤون أيضا
14 حيلة بسيطة لإطالة عمر شحن بطارية هاتفك
22 فيفري 2018 السّاعة 00:41
نشرت صحيفة "البايس" الإسبانية تقريرا، عرضت فيه بعض الحيل التي تمكنك من الحفاظ على شحن بطارية الهاتف لمدة...
المزيد >>
فرنسا: الحكومة تقدم مشروع قانون مثيرا للجدل حول اللجوء والهجرة
22 فيفري 2018 السّاعة 00:18
قدمت الحكومة الفرنسية اليوم الأربعاء مشروع قانون مثير للجدل حول اللجوء والهجرة. ويقضي مشروع القانون...
المزيد >>
كاريكاتير اليوم
22 فيفري 2018 السّاعة 00:00
كاريكاتير اليوم
المزيد >>
جريدة الشروق ليوم الخميس 22 فيفري 2018
22 فيفري 2018 السّاعة 00:00
جريدة الشروق ليوم الخميس 22 فيفري 2018
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
فاطمة بن عبد الله الكرّاي
إلى من يهمّهم الأمر: ارفعوا... أيديكم عن تونس !
بات واضحا اليوم، أن تونس مستهدفة من هنا وهناك، من الداخل قبل الخارج، في مؤسسة الدولة فيها...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
اريانة: النائبة مباركة عواينية من بين المحتجين للمطالبة ... جريدة الشروق ليوم الاربعاء 21 فيفري 2018 سوسة: ابلغ عن فقدان ابنته فوجدها في علبة ليلية قرارات الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة المرشح اليهودي بقائمات "النهضة" للانتخابات البلدية: "لقد... تنطلق غدا: مناقشة مشروع القانون المتعلق بالتصريح... "أغرب" طريقة احتجاج في ملاعب كرة القدم أمام منطقة الامن بأريانة: أولياء يحتجّون للمطالبة...
﻿