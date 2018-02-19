المحرس: مجموعة من المواطنين في إعتصام أمام المعتمدية

شهدت مدينة المحرس من ولاية صفاقس اليوم وقفة احتجاجية لمجموعة من المواطنين معلنين الاعتصام امام مقر المعتمدية وذلك على خلفية النتائج المعلنة لمناظرة الانتداب بشركة البيئة والغراسات .

يشار إلى أنّ المحتجين كانوا قد أكّدوا عند بداية وقفتهم الاحتجاجية منذ صباح الأمس الثلاثاء على ضرورة الاستجابة لمطالبهم التي وصفوها بـ ''المشروعة'' و المتمثلة في إطلاق سراح الموقوفين و تعديل القائمة و ضبط شروط أساسية للانتداب حسب تعبيرهم.

صور: وائل الرميلي