الصمار: احباط عملية تهريب بقيمة نصف مليار‎

تطاوين – الشروق اون لاين - يثرب مشيري:

حجزت فرقة الحراسة والتفتيشات الديوانية بالصمار من ولاية تطاوين بعد نصب كمين على مستوى منطقة الغرياني، اليوم الاربعاء، 5 شاحنات محملة ببضائع وسلع مختلفة مهربة من ليبيا بلغت قيمتها المالية 397 ألف دينار، وفق ما أفاد به مصدر ديواني ل"الشروق اونلاين".

وتتمثل البضائع المحجوزة في 5400 كلغ من المكسرات من فستق وأكاجو إضافة إلى 4200 كلغ من القهوة و14 ألف قطعة شكلاطة ملونة وغيرها من الحلويات.

وأضاف ذات المصدر أن الفرقة الديوانية حررت محضرا قيمته 566 الف دينار بإعتبار الشاحنات ووضعت المحجوز بالمستودع الديواني.