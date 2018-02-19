الانتخابات البلدية بتاجروين: قائمة حزبية تتحول إلى مستقلة

الكاف-الشروق أون لاين- مصدق الشارني:

تم مساء اليوم الأربعاء تقديم قائمة مستقلة للانتخابات البلدية للهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بالكاف تحت اسم "أفق" تاجروين. ويذكر أن هذه القائمة كانت ستقدم باسم حزب آفاق تونس إلا أن تحديد أن تترأس القائمة امرأة سبب إشكالا لدى منسق هذا الحزب بتاجروين وهذا ما جعله يتقدم إلى الانتخابات المقبلة بقائمة مستقلة حتى يمكنه ترأسها بعد التشاور مع بقية الأعضاء.وبالتالي يتحول الترشح من قائمة حزبية إلى قائمة مستقلة ومن آفاق تونس إلى أفق تاجروين.