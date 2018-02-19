السبسي يتحادث مع وزير الشؤون الخارجية والغينيين بالخارج

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إلتقى رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، اليوم الأربعاء بقصر قرطاج، وزير الشؤون الخارجية والغينيين بالخارج مامادي توري، الذي كان مرفوقا بوزير الدولة وزير العدل شيخ ساكو، وذلك لترؤس وفد بلاده في أشغال الدورة الخامسة للجنة المشتركة التونسية الغينية.
وثمّن رئيس الجمهورية، النتائج الإيجابية التي تحققت بمناسبة انعقاد اللجنة المشتركة، بعد فترة انقطاع إستمرت أكثر من 15 سنة، ولا سيما توقيع 21 إتفاقا شمل مختلف مجالات التعاون، مؤكدا الإرادة السياسية الثابتة لمزيد تعزيز إنفتاح تونس وتعاونها مع كافة الدول الإفريقية.
وعبّر، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية، عن تفاؤله بمستقبل العلاقات التونسية الغينية، بفضل التزام البلدين بإعطاء دفع جديد للعلاقات الثنائية، مبرزا إستعداد تونس لوضع خبراتها على ذمة الأشقاء الغينيين، لا سيما في مجالات الصحة والتعليم والتكوين المهني والتكنولوجيات الحديثة.
كما نوّه رئيس الجمهورية، بالجهود التي بذلها الرئيس الغيني ألفا كوندي لدفع العمل الإفريقي المشترك، خلال فترة توليه الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي.
من جانبه، أعرب وزير الخارجية الغيني عن إرتياحه للديناميكية الجديدة للعلاقات بين البلدين، مؤكدا حرص بلاده على أن تكون العلاقات التونسية الغينية نموذجا يُحتذى في القارة الإفريقية. وثمن بالخصوص سياسة الإنفتاح التي تتبعها تونس تجاه الدول الإفريقية، ولا سيما تجاه دول إفريقيا جنوب الصحراء ومن بينها جمهورية غينيا.
وأشاد مامادي توري بالحصيلة الإيجابية التي تحققت في اجتماع اللجنة المشتركة التونسية الغينية، وباستعداد تونس لمزيد توثيق تعاونها مع بلاده، مبرزا في هذا السياق، موافقة السلطات الغينية على منح الخطوط التونسية الحرية الخامسة، بما من شأنه أن يساهم في تطوير المبادلات بين البلدين ويدعم التعاون المشترك.وقد حضر المقابلة خميس الجهيناوي وزير الشؤون الخارجية.
يشار إلى أن وزير الشؤون الخارجية والغينيين بالخارج مامدي توري، يؤدي زيارة عمل إلى تونس من 18 إلى 21 فيفري الجاري، بدعوة من نظيره التونسي خميس الجهيناوي، وترأسا أمس الثلاثاء أشغال الدورة الخامسة للجنة المشتركة التونسية الغينية، ووقعا 21 اتفاقا ومذكرة تفاهم تشمل بالخصوص مجالات التنمية التكنولوجية والصناعية والبريد وتكنولوجيات المعلومات والاتصال والفلاحة والشؤون الاجتماعية والتكوين المهني والتقني والمشاورات السياسية.
ويأتي انعقاد هذه الدورة في وقت تشهد فيه العلاقات الثنائية حركية متميزة توجت مؤخرا بفتح خط جوي مباشر بين تونس وكوناكري في مارس 2017.
إلتقى رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، اليوم الأربعاء بقصر قرطاج، وزير الشؤون الخارجية والغينيين بالخارج مامادي توري، الذي كان مرفوقا بوزير الدولة وزير العدل شيخ ساكو، وذلك لترؤس وفد بلاده في أشغال الدورة الخامسة للجنة المشتركة التونسية الغينية.
وثمّن رئيس الجمهورية، النتائج الإيجابية التي تحققت بمناسبة انعقاد اللجنة المشتركة، بعد فترة انقطاع إستمرت أكثر من 15 سنة، ولا سيما توقيع 21 إتفاقا شمل مختلف مجالات التعاون، مؤكدا الإرادة السياسية الثابتة لمزيد تعزيز إنفتاح تونس وتعاونها مع كافة الدول الإفريقية.
وعبّر، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية، عن تفاؤله بمستقبل العلاقات التونسية الغينية، بفضل التزام البلدين بإعطاء دفع جديد للعلاقات الثنائية، مبرزا إستعداد تونس لوضع خبراتها على ذمة الأشقاء الغينيين، لا سيما في مجالات الصحة والتعليم والتكوين المهني والتكنولوجيات الحديثة.
كما نوّه رئيس الجمهورية، بالجهود التي بذلها الرئيس الغيني ألفا كوندي لدفع العمل الإفريقي المشترك، خلال فترة توليه الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي.
من جانبه، أعرب وزير الخارجية الغيني عن إرتياحه للديناميكية الجديدة للعلاقات بين البلدين، مؤكدا حرص بلاده على أن تكون العلاقات التونسية الغينية نموذجا يُحتذى في القارة الإفريقية. وثمن بالخصوص سياسة الإنفتاح التي تتبعها تونس تجاه الدول الإفريقية، ولا سيما تجاه دول إفريقيا جنوب الصحراء ومن بينها جمهورية غينيا.
وأشاد مامادي توري بالحصيلة الإيجابية التي تحققت في اجتماع اللجنة المشتركة التونسية الغينية، وباستعداد تونس لمزيد توثيق تعاونها مع بلاده، مبرزا في هذا السياق، موافقة السلطات الغينية على منح الخطوط التونسية الحرية الخامسة، بما من شأنه أن يساهم في تطوير المبادلات بين البلدين ويدعم التعاون المشترك.وقد حضر المقابلة خميس الجهيناوي وزير الشؤون الخارجية.
يشار إلى أن وزير الشؤون الخارجية والغينيين بالخارج مامدي توري، يؤدي زيارة عمل إلى تونس من 18 إلى 21 فيفري الجاري، بدعوة من نظيره التونسي خميس الجهيناوي، وترأسا أمس الثلاثاء أشغال الدورة الخامسة للجنة المشتركة التونسية الغينية، ووقعا 21 اتفاقا ومذكرة تفاهم تشمل بالخصوص مجالات التنمية التكنولوجية والصناعية والبريد وتكنولوجيات المعلومات والاتصال والفلاحة والشؤون الاجتماعية والتكوين المهني والتقني والمشاورات السياسية.
ويأتي انعقاد هذه الدورة في وقت تشهد فيه العلاقات الثنائية حركية متميزة توجت مؤخرا بفتح خط جوي مباشر بين تونس وكوناكري في مارس 2017.
-
16:51سوسة: مداهمة مستودعات عشوائية وحجز "موالح" ومواد غذائية فاسدة
21 فيفري 2018
-
16:40السلطات اللبنانية تعتقل مسؤولا ماليا سابقا في "داعش" الارهابي
21 فيفري 2018
-
16:22المحرس: مجموعة من المواطنين في إعتصام أمام المعتمدية
21 فيفري 2018
-
16:18الصمار: احباط عملية تهريب بقيمة نصف مليار
21 فيفري 2018
-
16:04الانتخابات البلدية بتاجروين: قائمة حزبية تتحول إلى مستقلة
21 فيفري 2018
-
15:53السبسي يتحادث مع وزير الشؤون الخارجية والغينيين بالخارج
21 فيفري 2018
-
15:38أمريكي يسرق إصبعا من مقاتل جيش الطين الصيني
21 فيفري 2018
-
15:33كيف تتخلّص من الأرق بدقيقة واحدة؟
21 فيفري 2018
-
15:24ابن مورينيو يثير الجدل مجددا
21 فيفري 2018
-
15:22تفاصيل بطاقة عضوية حزبية لكلبة شابة
21 فيفري 2018
-
15:19بطاقة ايداع بالسجن ضد الصحبي العمري
21 فيفري 2018
-
15:05نقابة السلك الدبلوماسي ترفض اقحام وزارة الخارجية في الصراعات السياسية
21 فيفري 2018
-
15:01احالة المتهمين بتعنيف اطفال بمركز اطفال التوحد باريانة على قاضي التحقيق الثالث
21 فيفري 2018
-
14:56160سائحا صينيا يحلًون بالقيروان
21 فيفري 2018
-
14:38الانتخابات البلدية تعيد بن جعفر الى الاضواء
21 فيفري 2018
-
14:35الطبوبي: يجب تدعيم الحكومة ببعض الكفاءات الجديدة للحد من تفكك أجهزة الدولة
21 فيفري 2018
-
14:16الامن يمنع 40 سيارة نقل جماعي من الوصول الى القصر الرئاسي
21 فيفري 2018
-
13:53نابل: الانطلاق في تنفيذ مشروع نموذجي على مستوى وطني في مجال الخزف
21 فيفري 2018
-
13:39إنهاء مهام معتمدة ساقية سيدي يوسف
21 فيفري 2018
-
13:32سيدي بوزيد: حجز 172 حبة "اكستازي" وايقاف 5 أشخاص
21 فيفري 2018