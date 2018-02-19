أمريكي يسرق إصبعا من مقاتل جيش الطين الصيني

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سرق الأمريكي مايكل روهان خلال أمسية "الكنزة القبيحة" في متحف معهد فرانكلن بولاية فلاديلفيا، إصبع أحد مقاتلي جيش الطين "تيراكوتا" قيمتها 4.5 مليون دولار.
وتفيد صحيفة ديلي نيوز، أنه وفق معلومات مكتب التحقيقات الفيدرالي، تسلل هذا الشاب يوم 21 ديسمبر 2017 إلى قاعة عرض لجيش الطين المغلقة من مقبرة الإمبراطور الصيني كين شي هيونغدي وكسر إصبعا من يد أحد التماثيل. ولم يكتشف العاملون في المتحف الأمر إلا يوم 8 جانفي2018 ، وقد رصدت كاميرات المراقبة كافة تحركات السارق.
قام موظفو المكتب في يوم 13 جانفي 2018 بزيارة إلى منزل الشاب، الذي سلم الإصبع المسروق فورا إليهم، وتجري الآن محاكمته بسبب هذه السرقة. وجاء في وثائق المحكمة أن إصبع التمثال عمرها أكثر من 100 سنة وهي من ضمن التراث الثقافي.
تجدر الإشارة إلى أن جيش الطين "تيراكوتا" – هو مقبرة لأكثر من 8 آلاف تمثال بالحجم الكامل لمقاتلين مع خيولهم دفنوا بالقرب من ضريح الإمبراطور تشين شيهواندي في شيان. واكتشفت هذه المقبرة عام 1974 خلال حفر آبار ارتوازية. وفي عام 1987 أدرجت منظمة اليونسكو هذا الجيش الطيني في قائمة التراث العالمي.
سرق الأمريكي مايكل روهان خلال أمسية "الكنزة القبيحة" في متحف معهد فرانكلن بولاية فلاديلفيا، إصبع أحد مقاتلي جيش الطين "تيراكوتا" قيمتها 4.5 مليون دولار.
وتفيد صحيفة ديلي نيوز، أنه وفق معلومات مكتب التحقيقات الفيدرالي، تسلل هذا الشاب يوم 21 ديسمبر 2017 إلى قاعة عرض لجيش الطين المغلقة من مقبرة الإمبراطور الصيني كين شي هيونغدي وكسر إصبعا من يد أحد التماثيل. ولم يكتشف العاملون في المتحف الأمر إلا يوم 8 جانفي2018 ، وقد رصدت كاميرات المراقبة كافة تحركات السارق.
قام موظفو المكتب في يوم 13 جانفي 2018 بزيارة إلى منزل الشاب، الذي سلم الإصبع المسروق فورا إليهم، وتجري الآن محاكمته بسبب هذه السرقة. وجاء في وثائق المحكمة أن إصبع التمثال عمرها أكثر من 100 سنة وهي من ضمن التراث الثقافي.
تجدر الإشارة إلى أن جيش الطين "تيراكوتا" – هو مقبرة لأكثر من 8 آلاف تمثال بالحجم الكامل لمقاتلين مع خيولهم دفنوا بالقرب من ضريح الإمبراطور تشين شيهواندي في شيان. واكتشفت هذه المقبرة عام 1974 خلال حفر آبار ارتوازية. وفي عام 1987 أدرجت منظمة اليونسكو هذا الجيش الطيني في قائمة التراث العالمي.
-
16:51سوسة: مداهمة مستودعات عشوائية وحجز "موالح" ومواد غذائية فاسدة
21 فيفري 2018
-
16:40السلطات اللبنانية تعتقل مسؤولا ماليا سابقا في "داعش" الارهابي
21 فيفري 2018
-
16:22المحرس: مجموعة من المواطنين في إعتصام أمام المعتمدية
21 فيفري 2018
-
16:18الصمار: احباط عملية تهريب بقيمة نصف مليار
21 فيفري 2018
-
16:04الانتخابات البلدية بتاجروين: قائمة حزبية تتحول إلى مستقلة
21 فيفري 2018
-
15:53السبسي يتحادث مع وزير الشؤون الخارجية والغينيين بالخارج
21 فيفري 2018
-
15:38أمريكي يسرق إصبعا من مقاتل جيش الطين الصيني
21 فيفري 2018
-
15:33كيف تتخلّص من الأرق بدقيقة واحدة؟
21 فيفري 2018
-
15:24ابن مورينيو يثير الجدل مجددا
21 فيفري 2018
-
15:22تفاصيل بطاقة عضوية حزبية لكلبة شابة
21 فيفري 2018
-
15:19بطاقة ايداع بالسجن ضد الصحبي العمري
21 فيفري 2018
-
15:05نقابة السلك الدبلوماسي ترفض اقحام وزارة الخارجية في الصراعات السياسية
21 فيفري 2018
-
15:01احالة المتهمين بتعنيف اطفال بمركز اطفال التوحد باريانة على قاضي التحقيق الثالث
21 فيفري 2018
-
14:56160سائحا صينيا يحلًون بالقيروان
21 فيفري 2018
-
14:38الانتخابات البلدية تعيد بن جعفر الى الاضواء
21 فيفري 2018
-
14:35الطبوبي: يجب تدعيم الحكومة ببعض الكفاءات الجديدة للحد من تفكك أجهزة الدولة
21 فيفري 2018
-
14:16الامن يمنع 40 سيارة نقل جماعي من الوصول الى القصر الرئاسي
21 فيفري 2018
-
13:53نابل: الانطلاق في تنفيذ مشروع نموذجي على مستوى وطني في مجال الخزف
21 فيفري 2018
-
13:39إنهاء مهام معتمدة ساقية سيدي يوسف
21 فيفري 2018
-
13:32سيدي بوزيد: حجز 172 حبة "اكستازي" وايقاف 5 أشخاص
21 فيفري 2018