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يوم الأربعاء 21 فيفري 2018
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أمريكي يسرق إصبعا من مقاتل جيش الطين الصيني
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الأولى
أمريكي يسرق إصبعا من مقاتل جيش الطين الصيني
21 فيفري 2018 | 15:38

سرق الأمريكي مايكل روهان خلال أمسية "الكنزة القبيحة" في متحف معهد فرانكلن بولاية فلاديلفيا، إصبع أحد مقاتلي جيش الطين "تيراكوتا" قيمتها 4.5 مليون دولار.

وتفيد صحيفة ديلي نيوز، أنه وفق معلومات مكتب التحقيقات الفيدرالي، تسلل هذا الشاب يوم 21 ديسمبر 2017 إلى قاعة عرض لجيش الطين المغلقة من مقبرة الإمبراطور الصيني كين شي هيونغدي وكسر إصبعا من يد أحد التماثيل. ولم يكتشف العاملون في المتحف الأمر إلا يوم 8 جانفي2018 ، وقد رصدت كاميرات المراقبة كافة تحركات السارق.

قام موظفو المكتب في يوم 13 جانفي 2018 بزيارة إلى منزل الشاب، الذي سلم الإصبع المسروق فورا إليهم، وتجري الآن محاكمته بسبب هذه السرقة. وجاء في وثائق المحكمة أن إصبع التمثال عمرها أكثر من 100 سنة وهي من ضمن التراث الثقافي.

تجدر الإشارة إلى أن جيش الطين "تيراكوتا" – هو مقبرة لأكثر من 8 آلاف تمثال بالحجم الكامل لمقاتلين مع خيولهم دفنوا بالقرب من ضريح الإمبراطور تشين شيهواندي في شيان. واكتشفت هذه المقبرة عام 1974 خلال حفر آبار ارتوازية. وفي عام 1987 أدرجت منظمة اليونسكو هذا الجيش الطيني في قائمة التراث العالمي.

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الأولى
أمريكي يسرق إصبعا من مقاتل جيش الطين الصيني
21 فيفري 2018 | 15:38

سرق الأمريكي مايكل روهان خلال أمسية "الكنزة القبيحة" في متحف معهد فرانكلن بولاية فلاديلفيا، إصبع أحد مقاتلي جيش الطين "تيراكوتا" قيمتها 4.5 مليون دولار.

وتفيد صحيفة ديلي نيوز، أنه وفق معلومات مكتب التحقيقات الفيدرالي، تسلل هذا الشاب يوم 21 ديسمبر 2017 إلى قاعة عرض لجيش الطين المغلقة من مقبرة الإمبراطور الصيني كين شي هيونغدي وكسر إصبعا من يد أحد التماثيل. ولم يكتشف العاملون في المتحف الأمر إلا يوم 8 جانفي2018 ، وقد رصدت كاميرات المراقبة كافة تحركات السارق.

قام موظفو المكتب في يوم 13 جانفي 2018 بزيارة إلى منزل الشاب، الذي سلم الإصبع المسروق فورا إليهم، وتجري الآن محاكمته بسبب هذه السرقة. وجاء في وثائق المحكمة أن إصبع التمثال عمرها أكثر من 100 سنة وهي من ضمن التراث الثقافي.

تجدر الإشارة إلى أن جيش الطين "تيراكوتا" – هو مقبرة لأكثر من 8 آلاف تمثال بالحجم الكامل لمقاتلين مع خيولهم دفنوا بالقرب من ضريح الإمبراطور تشين شيهواندي في شيان. واكتشفت هذه المقبرة عام 1974 خلال حفر آبار ارتوازية. وفي عام 1987 أدرجت منظمة اليونسكو هذا الجيش الطيني في قائمة التراث العالمي.

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عبد الجليل المسعودي
معركة يجب كسبها
مرّة أخرى تبرز واضحة جلية للعيان صعوبة الوضع الذي تردت فيه بلادنا بسبب مستوى نخبتها السياسية التي لم تعد تنظر إلى الأحداث الوطنية والتطورات الاقتصادية والاجتماعية إلا عبر شبكة...
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