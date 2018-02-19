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يوم الأربعاء 21 فيفري 2018
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ابن مورينيو يثير الجدل مجددا
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الأولى
ابن مورينيو يثير الجدل مجددا
21 فيفري 2018 | 15:24

أثار ابن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي مجددا، عندما نشر صورة له مرتديا قميص الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الأربعاء.

ولم يتردد جوزيه مورينيو جونيور، ابن المدرب البرتغالي الكبير، في إظهار حبه للنجم الأرجنتيني وفريق برشلونة، وذلك بعد تسجيل الأخير لهدف حاسم أمام تشلسي مساء الثلاثاء ضمن دوري أبطال أوروبا.

واستغرب الكثيرون من جرأة ابن مورينيو، الذي احتفل بهدف ميسي في مرمى تشلسي، وهو النادي الذي ارتبط اسمه كثيرا بوالده في فترة "ذهبية" قاد فيها مورينيو تشلسي لألقاب عديدة.

وسبق أن نشر مورينيو جونيور تغريدة اعتبرها مشجعو ريال مدريد "مستفزة"، لأنها أظهرت الشاب البرتغالي رافعا علامة الرقم 3، في إشارة لانتصار برشلونة بنتيجة 3-0 على الغريم المدريدي نهاية العام الماضي.

هذا الأمر أثار الاستغراب أيضا، وذلك لأن والده درب ريال مدريد في السابق.

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الأولى
ابن مورينيو يثير الجدل مجددا
21 فيفري 2018 | 15:24

أثار ابن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي مجددا، عندما نشر صورة له مرتديا قميص الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الأربعاء.

ولم يتردد جوزيه مورينيو جونيور، ابن المدرب البرتغالي الكبير، في إظهار حبه للنجم الأرجنتيني وفريق برشلونة، وذلك بعد تسجيل الأخير لهدف حاسم أمام تشلسي مساء الثلاثاء ضمن دوري أبطال أوروبا.

واستغرب الكثيرون من جرأة ابن مورينيو، الذي احتفل بهدف ميسي في مرمى تشلسي، وهو النادي الذي ارتبط اسمه كثيرا بوالده في فترة "ذهبية" قاد فيها مورينيو تشلسي لألقاب عديدة.

وسبق أن نشر مورينيو جونيور تغريدة اعتبرها مشجعو ريال مدريد "مستفزة"، لأنها أظهرت الشاب البرتغالي رافعا علامة الرقم 3، في إشارة لانتصار برشلونة بنتيجة 3-0 على الغريم المدريدي نهاية العام الماضي.

هذا الأمر أثار الاستغراب أيضا، وذلك لأن والده درب ريال مدريد في السابق.

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عبد الجليل المسعودي
معركة يجب كسبها
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