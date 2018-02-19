بطاقة ايداع بالسجن ضد الصحبي العمري

تونس - الشروق اون لاين - ايمان بن عزيزة:

علمت " الشروق أون لاين " ان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدر منذ قليل بطاقة ايداع بالسجن ضد المدون الصحبي العمري و ذلك على خلفية الشكاية التي تقدم بها ضده مدير إقليم تونس بسبب ما دونه في حقه.