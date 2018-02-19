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يوم الأربعاء 21 فيفري 2018
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تفاصيل بطاقة عضوية حزبية لكلبة شابة
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الأولى
تفاصيل بطاقة عضوية حزبية لكلبة شابة
21 فيفري 2018 | 15:22

قال حزب ألماني إنه لن يسمح لكلبة عمرها ثلاث سنوات، بالتصويت على اتفاق للدخول في ائتلاف مع المحافظين بزعامة المستشارة إنجيلا ميركل، وذلك على الرغم من حمل الكلبة بطاقة عضوية الحزب.

ونشرت صحيفة "بيلد"، الأوسع انتشارا في البلاد، الثلاثاء، صورة لكلبة تدعى ليما لونها أبيض وبني وتضع وشاحا أحمر، في إشارة إلى لون الحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني. وكتبت الصحيفة تحت الصورة تعليقا يقول "يمكن لهذه الكلبة التصويت على الائتلاف الكبير".

وأشارت بيلد إلى كيفية حصول الكلبة ليما على بطاقة عضوية الحزب، بعد أن تقدمت الصحيفة بطلب عضوية بالنيابة عن الكلبة في السادس من فيفري.

وتضمنت التفاصيل الشخصية في الطلب النوع، وورد في خانة الوظيفة أنها عاطلة عن العمل وعمرها 21 سنة، وهو ما يعادل 3 سنوات في عمر الكلاب.

وذكر متحدث باسم بيلد، في بيان، "لا يتعلق الأمر بالكلبة ليما بل كيف أثبتنا نحن في بيلد أن من الممكن بسهولة استخراج بطاقات عضوية الحزب الديمقراطي الاشتراكي، وبالتالي التصويت".

ويحق لكل أعضاء الحزب التصويت في اقتراع يتم عن طريق البريد، بدأ الثلاثاء وينتهي في الثاني من مارس، للتعبير عن رأيهم في اتفاقية ائتلافية في ألمانيا قد تحدد مستقبل ميركل.

وفي حال رفض أعضاء الحزب الاتفاق، فلن يتمكن من تقاسم السلطة مع المحافظين ومن المرجح حينئذ إما إجراء انتخابات جديدة أو تشكيل حكومة أقلية.

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الأولى
تفاصيل بطاقة عضوية حزبية لكلبة شابة
21 فيفري 2018 | 15:22

قال حزب ألماني إنه لن يسمح لكلبة عمرها ثلاث سنوات، بالتصويت على اتفاق للدخول في ائتلاف مع المحافظين بزعامة المستشارة إنجيلا ميركل، وذلك على الرغم من حمل الكلبة بطاقة عضوية الحزب.

ونشرت صحيفة "بيلد"، الأوسع انتشارا في البلاد، الثلاثاء، صورة لكلبة تدعى ليما لونها أبيض وبني وتضع وشاحا أحمر، في إشارة إلى لون الحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني. وكتبت الصحيفة تحت الصورة تعليقا يقول "يمكن لهذه الكلبة التصويت على الائتلاف الكبير".

وأشارت بيلد إلى كيفية حصول الكلبة ليما على بطاقة عضوية الحزب، بعد أن تقدمت الصحيفة بطلب عضوية بالنيابة عن الكلبة في السادس من فيفري.

وتضمنت التفاصيل الشخصية في الطلب النوع، وورد في خانة الوظيفة أنها عاطلة عن العمل وعمرها 21 سنة، وهو ما يعادل 3 سنوات في عمر الكلاب.

وذكر متحدث باسم بيلد، في بيان، "لا يتعلق الأمر بالكلبة ليما بل كيف أثبتنا نحن في بيلد أن من الممكن بسهولة استخراج بطاقات عضوية الحزب الديمقراطي الاشتراكي، وبالتالي التصويت".

ويحق لكل أعضاء الحزب التصويت في اقتراع يتم عن طريق البريد، بدأ الثلاثاء وينتهي في الثاني من مارس، للتعبير عن رأيهم في اتفاقية ائتلافية في ألمانيا قد تحدد مستقبل ميركل.

وفي حال رفض أعضاء الحزب الاتفاق، فلن يتمكن من تقاسم السلطة مع المحافظين ومن المرجح حينئذ إما إجراء انتخابات جديدة أو تشكيل حكومة أقلية.

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