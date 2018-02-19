تفاصيل بطاقة عضوية حزبية لكلبة شابة

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قال حزب ألماني إنه لن يسمح لكلبة عمرها ثلاث سنوات، بالتصويت على اتفاق للدخول في ائتلاف مع المحافظين بزعامة المستشارة إنجيلا ميركل، وذلك على الرغم من حمل الكلبة بطاقة عضوية الحزب.
ونشرت صحيفة "بيلد"، الأوسع انتشارا في البلاد، الثلاثاء، صورة لكلبة تدعى ليما لونها أبيض وبني وتضع وشاحا أحمر، في إشارة إلى لون الحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني. وكتبت الصحيفة تحت الصورة تعليقا يقول "يمكن لهذه الكلبة التصويت على الائتلاف الكبير".
وأشارت بيلد إلى كيفية حصول الكلبة ليما على بطاقة عضوية الحزب، بعد أن تقدمت الصحيفة بطلب عضوية بالنيابة عن الكلبة في السادس من فيفري.
وتضمنت التفاصيل الشخصية في الطلب النوع، وورد في خانة الوظيفة أنها عاطلة عن العمل وعمرها 21 سنة، وهو ما يعادل 3 سنوات في عمر الكلاب.
وذكر متحدث باسم بيلد، في بيان، "لا يتعلق الأمر بالكلبة ليما بل كيف أثبتنا نحن في بيلد أن من الممكن بسهولة استخراج بطاقات عضوية الحزب الديمقراطي الاشتراكي، وبالتالي التصويت".
ويحق لكل أعضاء الحزب التصويت في اقتراع يتم عن طريق البريد، بدأ الثلاثاء وينتهي في الثاني من مارس، للتعبير عن رأيهم في اتفاقية ائتلافية في ألمانيا قد تحدد مستقبل ميركل.
وفي حال رفض أعضاء الحزب الاتفاق، فلن يتمكن من تقاسم السلطة مع المحافظين ومن المرجح حينئذ إما إجراء انتخابات جديدة أو تشكيل حكومة أقلية.
قال حزب ألماني إنه لن يسمح لكلبة عمرها ثلاث سنوات، بالتصويت على اتفاق للدخول في ائتلاف مع المحافظين بزعامة المستشارة إنجيلا ميركل، وذلك على الرغم من حمل الكلبة بطاقة عضوية الحزب.
ونشرت صحيفة "بيلد"، الأوسع انتشارا في البلاد، الثلاثاء، صورة لكلبة تدعى ليما لونها أبيض وبني وتضع وشاحا أحمر، في إشارة إلى لون الحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني. وكتبت الصحيفة تحت الصورة تعليقا يقول "يمكن لهذه الكلبة التصويت على الائتلاف الكبير".
وأشارت بيلد إلى كيفية حصول الكلبة ليما على بطاقة عضوية الحزب، بعد أن تقدمت الصحيفة بطلب عضوية بالنيابة عن الكلبة في السادس من فيفري.
وتضمنت التفاصيل الشخصية في الطلب النوع، وورد في خانة الوظيفة أنها عاطلة عن العمل وعمرها 21 سنة، وهو ما يعادل 3 سنوات في عمر الكلاب.
وذكر متحدث باسم بيلد، في بيان، "لا يتعلق الأمر بالكلبة ليما بل كيف أثبتنا نحن في بيلد أن من الممكن بسهولة استخراج بطاقات عضوية الحزب الديمقراطي الاشتراكي، وبالتالي التصويت".
ويحق لكل أعضاء الحزب التصويت في اقتراع يتم عن طريق البريد، بدأ الثلاثاء وينتهي في الثاني من مارس، للتعبير عن رأيهم في اتفاقية ائتلافية في ألمانيا قد تحدد مستقبل ميركل.
وفي حال رفض أعضاء الحزب الاتفاق، فلن يتمكن من تقاسم السلطة مع المحافظين ومن المرجح حينئذ إما إجراء انتخابات جديدة أو تشكيل حكومة أقلية.
-
16:51سوسة: مداهمة مستودعات عشوائية وحجز "موالح" ومواد غذائية فاسدة
21 فيفري 2018
-
16:40السلطات اللبنانية تعتقل مسؤولا ماليا سابقا في "داعش" الارهابي
21 فيفري 2018
-
16:22المحرس: مجموعة من المواطنين في إعتصام أمام المعتمدية
21 فيفري 2018
-
16:18الصمار: احباط عملية تهريب بقيمة نصف مليار
21 فيفري 2018
-
16:04الانتخابات البلدية بتاجروين: قائمة حزبية تتحول إلى مستقلة
21 فيفري 2018
-
15:53السبسي يتحادث مع وزير الشؤون الخارجية والغينيين بالخارج
21 فيفري 2018
-
15:38أمريكي يسرق إصبعا من مقاتل جيش الطين الصيني
21 فيفري 2018
-
15:33كيف تتخلّص من الأرق بدقيقة واحدة؟
21 فيفري 2018
-
15:24ابن مورينيو يثير الجدل مجددا
21 فيفري 2018
-
15:22تفاصيل بطاقة عضوية حزبية لكلبة شابة
21 فيفري 2018
-
15:19بطاقة ايداع بالسجن ضد الصحبي العمري
21 فيفري 2018
-
15:05نقابة السلك الدبلوماسي ترفض اقحام وزارة الخارجية في الصراعات السياسية
21 فيفري 2018
-
15:01احالة المتهمين بتعنيف اطفال بمركز اطفال التوحد باريانة على قاضي التحقيق الثالث
21 فيفري 2018
-
14:56160سائحا صينيا يحلًون بالقيروان
21 فيفري 2018
-
14:38الانتخابات البلدية تعيد بن جعفر الى الاضواء
21 فيفري 2018
-
14:35الطبوبي: يجب تدعيم الحكومة ببعض الكفاءات الجديدة للحد من تفكك أجهزة الدولة
21 فيفري 2018
-
14:16الامن يمنع 40 سيارة نقل جماعي من الوصول الى القصر الرئاسي
21 فيفري 2018
-
13:53نابل: الانطلاق في تنفيذ مشروع نموذجي على مستوى وطني في مجال الخزف
21 فيفري 2018
-
13:39إنهاء مهام معتمدة ساقية سيدي يوسف
21 فيفري 2018
-
13:32سيدي بوزيد: حجز 172 حبة "اكستازي" وايقاف 5 أشخاص
21 فيفري 2018