نقابة السلك الدبلوماسي ترفض اقحام وزارة الخارجية في الصراعات السياسية

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الشروق اون لاين – منى:
أعرب الكاتب العام لنقابة السلك الدبلوماسي عن حالة الاستياء التي تنتاب موظفي وزارة الخارجية على إثر حملة التشوية الممنهجة والمتعمدة التي طالت الدبلوماسية التونسية في الآونة الاخيرة ومحاولة إقحامها في التجاذبات والحسابات الفئوية والسياسية الضيقة، وآخرها عملية الإفتراء على شخص سفير تونس ببروكسل دون وجه حق، داعيا جميع الاطراف الى التحلي بروح المسؤولية والموضوعية اللازمة في التعاطي مع مثل هاته الملفات وفق تعبيره.
وتطرق فيصل النقازي كاتب عام الهيكل النقابي الى تجديد انتخابات عضوية المكتب التنفيذي لنقابة السلك الدبلوماسي الذي يتكون من 09 أعضاء. وقد شهدت هذه الانتخابات إقبالا مكثفا من قبل الدبلوماسيين بالإدارة المركزية وبمختلف البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج وهو ما يعكس مدى الثقة و الإلتزام بالعمل النقابي المستقل وحجم انتظارات ابناء القطاع.
وأضاف النقازي أن الديبلوماسيين يتطلعون أيضا إلى تحقيق مطالبهم المشروعة وعلى رأسها اصدار نظام أساسي جديد يضمن حيادية ومهنية المرفق الدبلوماسي واقرار مسار مهني واضح يكفل استقلالية عضو السلك الدبلوماسي عن اي شكل من أشكال الضغوطات او الإكراهات وكذلك الارتقاء بظروف العمل داخل الوزارة وبمختلف البعثات خاصة في ظل محدودية ميزانية وزارة الخارجية التي لا تمثل بالكاد 0.6 بالمائة من الميزانية العامة للدولة في مقابل الرهانات العديدة والمستجدة والالتزامات التي تضطلع بها الدبلوماسية التونسية.
الشروق اون لاين – منى:
أعرب الكاتب العام لنقابة السلك الدبلوماسي عن حالة الاستياء التي تنتاب موظفي وزارة الخارجية على إثر حملة التشوية الممنهجة والمتعمدة التي طالت الدبلوماسية التونسية في الآونة الاخيرة ومحاولة إقحامها في التجاذبات والحسابات الفئوية والسياسية الضيقة، وآخرها عملية الإفتراء على شخص سفير تونس ببروكسل دون وجه حق، داعيا جميع الاطراف الى التحلي بروح المسؤولية والموضوعية اللازمة في التعاطي مع مثل هاته الملفات وفق تعبيره.
وتطرق فيصل النقازي كاتب عام الهيكل النقابي الى تجديد انتخابات عضوية المكتب التنفيذي لنقابة السلك الدبلوماسي الذي يتكون من 09 أعضاء. وقد شهدت هذه الانتخابات إقبالا مكثفا من قبل الدبلوماسيين بالإدارة المركزية وبمختلف البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج وهو ما يعكس مدى الثقة و الإلتزام بالعمل النقابي المستقل وحجم انتظارات ابناء القطاع.
وأضاف النقازي أن الديبلوماسيين يتطلعون أيضا إلى تحقيق مطالبهم المشروعة وعلى رأسها اصدار نظام أساسي جديد يضمن حيادية ومهنية المرفق الدبلوماسي واقرار مسار مهني واضح يكفل استقلالية عضو السلك الدبلوماسي عن اي شكل من أشكال الضغوطات او الإكراهات وكذلك الارتقاء بظروف العمل داخل الوزارة وبمختلف البعثات خاصة في ظل محدودية ميزانية وزارة الخارجية التي لا تمثل بالكاد 0.6 بالمائة من الميزانية العامة للدولة في مقابل الرهانات العديدة والمستجدة والالتزامات التي تضطلع بها الدبلوماسية التونسية.
-
16:51سوسة: مداهمة مستودعات عشوائية وحجز "موالح" ومواد غذائية فاسدة
21 فيفري 2018
-
16:40السلطات اللبنانية تعتقل مسؤولا ماليا سابقا في "داعش" الارهابي
21 فيفري 2018
-
16:22المحرس: مجموعة من المواطنين في إعتصام أمام المعتمدية
21 فيفري 2018
-
16:18الصمار: احباط عملية تهريب بقيمة نصف مليار
21 فيفري 2018
-
16:04الانتخابات البلدية بتاجروين: قائمة حزبية تتحول إلى مستقلة
21 فيفري 2018
-
15:53السبسي يتحادث مع وزير الشؤون الخارجية والغينيين بالخارج
21 فيفري 2018
-
15:38أمريكي يسرق إصبعا من مقاتل جيش الطين الصيني
21 فيفري 2018
-
15:33كيف تتخلّص من الأرق بدقيقة واحدة؟
21 فيفري 2018
-
15:24ابن مورينيو يثير الجدل مجددا
21 فيفري 2018
-
15:22تفاصيل بطاقة عضوية حزبية لكلبة شابة
21 فيفري 2018
-
15:19بطاقة ايداع بالسجن ضد الصحبي العمري
21 فيفري 2018
-
15:05نقابة السلك الدبلوماسي ترفض اقحام وزارة الخارجية في الصراعات السياسية
21 فيفري 2018
-
15:01احالة المتهمين بتعنيف اطفال بمركز اطفال التوحد باريانة على قاضي التحقيق الثالث
21 فيفري 2018
-
14:56160سائحا صينيا يحلًون بالقيروان
21 فيفري 2018
-
14:38الانتخابات البلدية تعيد بن جعفر الى الاضواء
21 فيفري 2018
-
14:35الطبوبي: يجب تدعيم الحكومة ببعض الكفاءات الجديدة للحد من تفكك أجهزة الدولة
21 فيفري 2018
-
14:16الامن يمنع 40 سيارة نقل جماعي من الوصول الى القصر الرئاسي
21 فيفري 2018
-
13:53نابل: الانطلاق في تنفيذ مشروع نموذجي على مستوى وطني في مجال الخزف
21 فيفري 2018
-
13:39إنهاء مهام معتمدة ساقية سيدي يوسف
21 فيفري 2018
-
13:32سيدي بوزيد: حجز 172 حبة "اكستازي" وايقاف 5 أشخاص
21 فيفري 2018