الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الأربعاء 21 فيفري 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
نقابة السلك الدبلوماسي ترفض اقحام وزارة الخارجية في الصراعات السياسية
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
عبد الجليل المسعودي
معركة يجب كسبها
مرّة أخرى تبرز واضحة جلية للعيان صعوبة الوضع الذي تردت فيه بلادنا بسبب مستوى نخبتها السياسية التي لم تعد تنظر إلى الأحداث الوطنية والتطورات الاقتصادية والاجتماعية إلا عبر شبكة...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
قرار من رئاسة الحكومة بخصوص مركز رعاية أطفال التوحد... اريانة: النائبة مباركة عواينية من بين المحتجين للمطالبة ... صفاقس: معطيات جديدة في قضية الباخرة البانمية جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 20 فيفري 2018 جريدة الشروق ليوم الاربعاء 21 فيفري 2018 بالفيديو... لاعب برازيلي يعتدي بالضرب على مشجع فرح بهدف... شاهد.. إيقاف مباراة اقصى منها الحكم 9 لاعبين قرارات الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة
الأولى
نقابة السلك الدبلوماسي ترفض اقحام وزارة الخارجية في الصراعات السياسية
21 فيفري 2018 | 15:05

الشروق اون لاين – منى:

أعرب الكاتب العام لنقابة السلك الدبلوماسي عن حالة الاستياء التي تنتاب موظفي وزارة الخارجية  على إثر حملة التشوية الممنهجة والمتعمدة التي طالت الدبلوماسية التونسية في الآونة الاخيرة ومحاولة إقحامها في التجاذبات والحسابات الفئوية والسياسية الضيقة، وآخرها عملية الإفتراء على شخص سفير تونس ببروكسل دون وجه حق، داعيا جميع الاطراف الى التحلي بروح المسؤولية والموضوعية اللازمة في التعاطي مع مثل هاته الملفات وفق تعبيره.

وتطرق فيصل النقازي  كاتب عام الهيكل النقابي الى تجديد انتخابات عضوية المكتب التنفيذي لنقابة السلك الدبلوماسي الذي يتكون من 09 أعضاء.  وقد شهدت هذه الانتخابات إقبالا مكثفا من قبل الدبلوماسيين بالإدارة المركزية وبمختلف البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج وهو ما يعكس مدى الثقة و الإلتزام بالعمل النقابي المستقل وحجم انتظارات ابناء القطاع.

وأضاف النقازي أن الديبلوماسيين يتطلعون  أيضا إلى تحقيق مطالبهم المشروعة وعلى رأسها اصدار نظام أساسي جديد يضمن حيادية ومهنية المرفق الدبلوماسي واقرار مسار مهني واضح يكفل استقلالية عضو السلك الدبلوماسي عن اي شكل من أشكال الضغوطات او الإكراهات وكذلك الارتقاء بظروف العمل داخل الوزارة وبمختلف البعثات خاصة في ظل محدودية  ميزانية وزارة الخارجية التي لا تمثل بالكاد 0.6 بالمائة من الميزانية العامة للدولة في مقابل الرهانات العديدة والمستجدة والالتزامات التي تضطلع بها الدبلوماسية التونسية.

تقرؤون أيضا
سوسة: مداهمة مستودعات عشوائية وحجز "موالح" ومواد غذائية فاسدة
21 فيفري 2018 السّاعة 16:51
سوسة – الشروق اون لاين – مكرم السعيدي: داهمت منذ قليل أعوان الصحة التابعة للإدارة الجهوية للصحة بسوسة...
المزيد >>
السلطات اللبنانية تعتقل مسؤولا ماليا سابقا في "داعش" الارهابي
21 فيفري 2018 السّاعة 16:40
أعلنت السلطات اللبنانية عن اعتقال مشبوه يعتقد أنه كان مسؤولا ماليا في تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا. وأوضح...
المزيد >>
المحرس: مجموعة من المواطنين في إعتصام أمام المعتمدية
21 فيفري 2018 السّاعة 16:22
شهدت مدينة المحرس من ولاية صفاقس اليوم وقفة احتجاجية لمجموعة من المواطنين معلنين الاعتصام امام مقر...
المزيد >>
الصمار: احباط عملية تهريب بقيمة نصف مليار‎
21 فيفري 2018 السّاعة 16:18
تطاوين – الشروق اون لاين - يثرب مشيري: حجزت فرقة الحراسة والتفتيشات الديوانية بالصمار من ولاية تطاوين بعد...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الأولى
نقابة السلك الدبلوماسي ترفض اقحام وزارة الخارجية في الصراعات السياسية
21 فيفري 2018 | 15:05

الشروق اون لاين – منى:

أعرب الكاتب العام لنقابة السلك الدبلوماسي عن حالة الاستياء التي تنتاب موظفي وزارة الخارجية  على إثر حملة التشوية الممنهجة والمتعمدة التي طالت الدبلوماسية التونسية في الآونة الاخيرة ومحاولة إقحامها في التجاذبات والحسابات الفئوية والسياسية الضيقة، وآخرها عملية الإفتراء على شخص سفير تونس ببروكسل دون وجه حق، داعيا جميع الاطراف الى التحلي بروح المسؤولية والموضوعية اللازمة في التعاطي مع مثل هاته الملفات وفق تعبيره.

وتطرق فيصل النقازي  كاتب عام الهيكل النقابي الى تجديد انتخابات عضوية المكتب التنفيذي لنقابة السلك الدبلوماسي الذي يتكون من 09 أعضاء.  وقد شهدت هذه الانتخابات إقبالا مكثفا من قبل الدبلوماسيين بالإدارة المركزية وبمختلف البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج وهو ما يعكس مدى الثقة و الإلتزام بالعمل النقابي المستقل وحجم انتظارات ابناء القطاع.

وأضاف النقازي أن الديبلوماسيين يتطلعون  أيضا إلى تحقيق مطالبهم المشروعة وعلى رأسها اصدار نظام أساسي جديد يضمن حيادية ومهنية المرفق الدبلوماسي واقرار مسار مهني واضح يكفل استقلالية عضو السلك الدبلوماسي عن اي شكل من أشكال الضغوطات او الإكراهات وكذلك الارتقاء بظروف العمل داخل الوزارة وبمختلف البعثات خاصة في ظل محدودية  ميزانية وزارة الخارجية التي لا تمثل بالكاد 0.6 بالمائة من الميزانية العامة للدولة في مقابل الرهانات العديدة والمستجدة والالتزامات التي تضطلع بها الدبلوماسية التونسية.

تقرؤون أيضا
سوسة: مداهمة مستودعات عشوائية وحجز "موالح" ومواد غذائية فاسدة
21 فيفري 2018 السّاعة 16:51
سوسة – الشروق اون لاين – مكرم السعيدي: داهمت منذ قليل أعوان الصحة التابعة للإدارة الجهوية للصحة بسوسة...
المزيد >>
السلطات اللبنانية تعتقل مسؤولا ماليا سابقا في "داعش" الارهابي
21 فيفري 2018 السّاعة 16:40
أعلنت السلطات اللبنانية عن اعتقال مشبوه يعتقد أنه كان مسؤولا ماليا في تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا. وأوضح...
المزيد >>
المحرس: مجموعة من المواطنين في إعتصام أمام المعتمدية
21 فيفري 2018 السّاعة 16:22
شهدت مدينة المحرس من ولاية صفاقس اليوم وقفة احتجاجية لمجموعة من المواطنين معلنين الاعتصام امام مقر...
المزيد >>
الصمار: احباط عملية تهريب بقيمة نصف مليار‎
21 فيفري 2018 السّاعة 16:18
تطاوين – الشروق اون لاين - يثرب مشيري: حجزت فرقة الحراسة والتفتيشات الديوانية بالصمار من ولاية تطاوين بعد...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الجليل المسعودي
معركة يجب كسبها
مرّة أخرى تبرز واضحة جلية للعيان صعوبة الوضع الذي تردت فيه بلادنا بسبب مستوى نخبتها السياسية التي لم تعد تنظر إلى الأحداث الوطنية والتطورات الاقتصادية والاجتماعية إلا عبر شبكة...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
قرار من رئاسة الحكومة بخصوص مركز رعاية أطفال التوحد... اريانة: النائبة مباركة عواينية من بين المحتجين للمطالبة ... صفاقس: معطيات جديدة في قضية الباخرة البانمية جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 20 فيفري 2018 جريدة الشروق ليوم الاربعاء 21 فيفري 2018 بالفيديو... لاعب برازيلي يعتدي بالضرب على مشجع فرح بهدف... شاهد.. إيقاف مباراة اقصى منها الحكم 9 لاعبين قرارات الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة
﻿