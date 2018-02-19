احالة المتهمين بتعنيف اطفال بمركز اطفال التوحد باريانة على قاضي التحقيق الثالث

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تم صباح اليوم الاربعاء احالة المتهمين الاربعة بتعنيف اطفال بمركز رعاية اطفال التوحد باريانة على قاضي التحقيق الثالث بالمحكمة الابتدائية باريانة لمواصلة الابحاث بتهمة "التعذيب وسوء معاملة القصر والاعتداء على الطفولة"، بحسب ما افادت به ل (وات) بالجهة، مصادر امنية وقضائية.
واكدت ذات المصادر "اعتراف مربيتين بتعنيف أطفال بالمركز في حين نفت المديرة علمها بوجود ممارسات عنيفة ضد الاطفال القصر او اعتداء عليهم متمسكة ببراءتها في هذا الشان".
وكان عدد من أولياء منظوري أطفال مركز رعاية اطفال التوحد بالجهة قد نفذوا وقفة مساندة لمديرة المركز امام مقر المحكمة الابتدائية باريانة، مطالبين بالافراج عنها ومحاسبة المتورطين في الاعتداء على الاطفال بالعنف دون سواهم، ومعبرين عن تضامنهم الكامل مع المديرة التي قالوا إنها "فوق الشبهات".
يذكر أن النيابة العمومية عهدت إلى الشرطة العدلية باريانة المدينة بمباشرة الابحاث بخصوص الاعتداء على الاطفال الذين يؤمون مركز رعاية أطفال التوحد بالجهة، وأذنت بموجبه بالاحتفاظ بمديرة المركز ومربيتين وعامل قبل ان تحيل القضية على انظار القضاء للبت فيها.
تم صباح اليوم الاربعاء احالة المتهمين الاربعة بتعنيف اطفال بمركز رعاية اطفال التوحد باريانة على قاضي التحقيق الثالث بالمحكمة الابتدائية باريانة لمواصلة الابحاث بتهمة "التعذيب وسوء معاملة القصر والاعتداء على الطفولة"، بحسب ما افادت به ل (وات) بالجهة، مصادر امنية وقضائية.
واكدت ذات المصادر "اعتراف مربيتين بتعنيف أطفال بالمركز في حين نفت المديرة علمها بوجود ممارسات عنيفة ضد الاطفال القصر او اعتداء عليهم متمسكة ببراءتها في هذا الشان".
وكان عدد من أولياء منظوري أطفال مركز رعاية اطفال التوحد بالجهة قد نفذوا وقفة مساندة لمديرة المركز امام مقر المحكمة الابتدائية باريانة، مطالبين بالافراج عنها ومحاسبة المتورطين في الاعتداء على الاطفال بالعنف دون سواهم، ومعبرين عن تضامنهم الكامل مع المديرة التي قالوا إنها "فوق الشبهات".
يذكر أن النيابة العمومية عهدت إلى الشرطة العدلية باريانة المدينة بمباشرة الابحاث بخصوص الاعتداء على الاطفال الذين يؤمون مركز رعاية أطفال التوحد بالجهة، وأذنت بموجبه بالاحتفاظ بمديرة المركز ومربيتين وعامل قبل ان تحيل القضية على انظار القضاء للبت فيها.
-
16:51سوسة: مداهمة مستودعات عشوائية وحجز "موالح" ومواد غذائية فاسدة
21 فيفري 2018
-
16:40السلطات اللبنانية تعتقل مسؤولا ماليا سابقا في "داعش" الارهابي
21 فيفري 2018
-
16:22المحرس: مجموعة من المواطنين في إعتصام أمام المعتمدية
21 فيفري 2018
-
16:18الصمار: احباط عملية تهريب بقيمة نصف مليار
21 فيفري 2018
-
16:04الانتخابات البلدية بتاجروين: قائمة حزبية تتحول إلى مستقلة
21 فيفري 2018
-
15:53السبسي يتحادث مع وزير الشؤون الخارجية والغينيين بالخارج
21 فيفري 2018
-
15:38أمريكي يسرق إصبعا من مقاتل جيش الطين الصيني
21 فيفري 2018
-
15:33كيف تتخلّص من الأرق بدقيقة واحدة؟
21 فيفري 2018
-
15:24ابن مورينيو يثير الجدل مجددا
21 فيفري 2018
-
15:22تفاصيل بطاقة عضوية حزبية لكلبة شابة
21 فيفري 2018
-
15:19بطاقة ايداع بالسجن ضد الصحبي العمري
21 فيفري 2018
-
15:05نقابة السلك الدبلوماسي ترفض اقحام وزارة الخارجية في الصراعات السياسية
21 فيفري 2018
-
15:01احالة المتهمين بتعنيف اطفال بمركز اطفال التوحد باريانة على قاضي التحقيق الثالث
21 فيفري 2018
-
14:56160سائحا صينيا يحلًون بالقيروان
21 فيفري 2018
-
14:38الانتخابات البلدية تعيد بن جعفر الى الاضواء
21 فيفري 2018
-
14:35الطبوبي: يجب تدعيم الحكومة ببعض الكفاءات الجديدة للحد من تفكك أجهزة الدولة
21 فيفري 2018
-
14:16الامن يمنع 40 سيارة نقل جماعي من الوصول الى القصر الرئاسي
21 فيفري 2018
-
13:53نابل: الانطلاق في تنفيذ مشروع نموذجي على مستوى وطني في مجال الخزف
21 فيفري 2018
-
13:39إنهاء مهام معتمدة ساقية سيدي يوسف
21 فيفري 2018
-
13:32سيدي بوزيد: حجز 172 حبة "اكستازي" وايقاف 5 أشخاص
21 فيفري 2018