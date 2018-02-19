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يوم الأربعاء 21 فيفري 2018
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احالة المتهمين بتعنيف اطفال بمركز اطفال التوحد باريانة على قاضي التحقيق الثالث
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الأولى
احالة المتهمين بتعنيف اطفال بمركز اطفال التوحد باريانة على قاضي التحقيق الثالث
21 فيفري 2018 | 15:01

   تم صباح اليوم الاربعاء احالة المتهمين الاربعة بتعنيف اطفال بمركز رعاية اطفال التوحد باريانة على قاضي التحقيق الثالث بالمحكمة الابتدائية باريانة لمواصلة الابحاث بتهمة "التعذيب وسوء معاملة القصر والاعتداء على الطفولة"، بحسب ما افادت به ل (وات) بالجهة، مصادر امنية وقضائية.

واكدت ذات المصادر "اعتراف مربيتين بتعنيف أطفال بالمركز في حين نفت المديرة علمها بوجود ممارسات عنيفة ضد الاطفال القصر او اعتداء عليهم متمسكة ببراءتها في هذا الشان".

وكان عدد من أولياء منظوري أطفال مركز رعاية اطفال التوحد بالجهة قد نفذوا وقفة مساندة لمديرة المركز امام مقر المحكمة الابتدائية باريانة، مطالبين بالافراج عنها ومحاسبة المتورطين في الاعتداء على الاطفال بالعنف دون سواهم، ومعبرين عن تضامنهم الكامل مع المديرة التي قالوا إنها "فوق الشبهات".

يذكر أن النيابة العمومية عهدت إلى الشرطة العدلية باريانة المدينة بمباشرة الابحاث بخصوص الاعتداء على الاطفال الذين يؤمون مركز رعاية أطفال التوحد بالجهة، وأذنت بموجبه بالاحتفاظ بمديرة المركز ومربيتين وعامل قبل ان تحيل القضية على انظار القضاء للبت فيها.

  

 

 

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الأولى
احالة المتهمين بتعنيف اطفال بمركز اطفال التوحد باريانة على قاضي التحقيق الثالث
21 فيفري 2018 | 15:01

   تم صباح اليوم الاربعاء احالة المتهمين الاربعة بتعنيف اطفال بمركز رعاية اطفال التوحد باريانة على قاضي التحقيق الثالث بالمحكمة الابتدائية باريانة لمواصلة الابحاث بتهمة "التعذيب وسوء معاملة القصر والاعتداء على الطفولة"، بحسب ما افادت به ل (وات) بالجهة، مصادر امنية وقضائية.

واكدت ذات المصادر "اعتراف مربيتين بتعنيف أطفال بالمركز في حين نفت المديرة علمها بوجود ممارسات عنيفة ضد الاطفال القصر او اعتداء عليهم متمسكة ببراءتها في هذا الشان".

وكان عدد من أولياء منظوري أطفال مركز رعاية اطفال التوحد بالجهة قد نفذوا وقفة مساندة لمديرة المركز امام مقر المحكمة الابتدائية باريانة، مطالبين بالافراج عنها ومحاسبة المتورطين في الاعتداء على الاطفال بالعنف دون سواهم، ومعبرين عن تضامنهم الكامل مع المديرة التي قالوا إنها "فوق الشبهات".

يذكر أن النيابة العمومية عهدت إلى الشرطة العدلية باريانة المدينة بمباشرة الابحاث بخصوص الاعتداء على الاطفال الذين يؤمون مركز رعاية أطفال التوحد بالجهة، وأذنت بموجبه بالاحتفاظ بمديرة المركز ومربيتين وعامل قبل ان تحيل القضية على انظار القضاء للبت فيها.

  

 

 

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عبد الجليل المسعودي
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