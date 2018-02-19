160سائحا صينيا يحلًون بالقيروان

مكتب القيروان – الشروق اون لاين – سعيدة الجلاصي:

استقبلت القيروان اليوم الاربعاء عددا هاما من السياح الصينيين بلغ المائة و الستين( 160 سائحا) ، و ذلك في اطار اول رحلة سياحية من الصين تشهدها تونس منذ سنة .2011

هذا و تم استقبال السياح الصينيين بالقيروان بالورود و الترحاب ليتحولوا خلال زيارتهم الميدانية للاطلاع على معالم و مواقع القيروان التاريخية و الاثرية على غرار جامع عقبة ابن نافع و البرك الاغلبية و مقام الصحابي ابي زمعة البلوي.

و قد أدلى المندوب الجهوي للسياحة بالقيروان خالد قلوعية بتصريح "للشروق" اعتبر فيه أن هذه الزيارة تأتي ضمن استراتيجية تطوير و تنويع و انعاش السياحة ببلادنا و جهاتنا الداخلية على غرار القيروان و التي هي بحاجة لمثل هذه الزيارات السياحية من بلدان تراجع اقبالها على تونس سيما بعد الثورة معرجا على ان السياحة من الصين سجلت اقبالا هاما و ملحوظا ببعض البلدان الاخرى بالعالم مثل دبي و غيرها و حان الوقت لتعمل الجهات المعنية على مزيد استقطاب السياح الصينيين و لعل اتخاذ بعض الاجراءات الهامة بعد الزيارة الاخيرة لوزيرة السياحة للصين في 30 جانفي الفارط من خلال الغاء التأشيرة و الاتفاق على الربط المباشر بين البلدين ، سيكون له تداعيا ايجابيا لتحريك السوق السياحية بتونس و مضاعفة عدد السياح الصينيين الذي بلغ العشرين الف سائح تقريبا خلال .2017.