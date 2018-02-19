الطبوبي: يجب تدعيم الحكومة ببعض الكفاءات الجديدة للحد من تفكك أجهزة الدولة

دعا نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل، اليوم الأربعاء، لدى إشرافه على المؤتمر ال 13 للاتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد إلى تدعيم الحكومة ببعض الكفاءات الجديدة للحد من تفكك أجهزة الدولة .

وقال في كلمة ألقاها في افتتاح المؤتمر المنعقد تحت شعار "وفاء للشهداء وانتصار لثورة 17 ديسمبر "، "يجب تدعيم الحكومة ببعض الكفاءات الجديدة للحد من تفكك أجهزة الدولة وتحقيق التقارب في وجهات النظر بين مختلف الأطراف" مؤكدا أن الحكومة مطالبة بتحقيق نتائج في مستوى تطلعات الشعب وفي مراعاة لمصلحة البلاد التي تظل فوق كل اعتبار.

وأبرز في ذات السياق ضرورة توحيد البرامج ووضع برنامج مشترك وشامل لكل المجالات، ذي أولوية في الفترة المتبقية من 2018 إلى حدود سنة 2019، والتعويل على المقدرات والكفاءات الوطنية في بناء تنمية تونس واقتصادها.

وشدد الطبوبي على أن تونس التي قامت بثورة "بامتياز"، ذهب في سبيلها شهداء، لا يمكن أن ترجع إلى مربع الظلم والاستبداد ولا يمكن أن يتغيير بها نمط المجتمع المدني الذي يؤمن بقيم الإنسانية مشيرا إلى بعض النقاط التي حالت دون تحقيق أهداف هذه الثورة.

ولفت إلى أن الخيار الديمقراطي في تونس لا رجعة فيه وأن الاتحاد يمثل قوة اقتراح وله من الجرأة للإصداح بالحقيقة كاملة ولن يكون شاهد زور وقد خبر تدبر خلافاته داخليا.

وبخصوص موضوع التنمية بولاية سيدي بوزيد، أشار الطبوبي إلى أن حق الولاية في التنمية مشروع ويجب إيقاف معاناتها والحد من الوعود الكاذبة والزائفة وتفعيل المشاريع المعطلة التي بلغت 71 مشروعا في مختلف المجالات لأسباب تتعلق بالبيروقراطية وتعطيل أجهزة الدولة المتفككة.

وندد الطبوبي بالوعود الانتخابية الزائفة التي يقدمها المترشحون في مختلف المحطات الانتخابية للحصول على الدعم والتصويت دون إلمام بأصول تسيير دواليب الدولة ودون التفكير في النتائج القادمة والأخذ بعين الاعتبار المقدرة الشرائية والامكانيات المادية للناخبين، مما يتسبب في خيبات أمل لهم وصعب المرحلة الانتقالية على الجميع.

ويشار إلى أنه تقدمت للمنافسة في انتخابات المؤتمر الثالث عشر للاتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد الذي ينعقد بحضور أعضاء المكتب التنفيذي والهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل وعدد من الضيوف من الاتحادات الجهوية المجاورة ومناضلي الاتحاد، قائمتان: " قائمة الوحدة والنضال النقابي" و"قائمة الاوفياء لمبادئ حشاد" بالإضافة الى عدد من المستقلين.

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