الطبوبي: يجب تدعيم الحكومة ببعض الكفاءات الجديدة للحد من تفكك أجهزة الدولة

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دعا نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل، اليوم الأربعاء، لدى إشرافه على المؤتمر ال 13 للاتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد إلى تدعيم الحكومة ببعض الكفاءات الجديدة للحد من تفكك أجهزة الدولة .
وقال في كلمة ألقاها في افتتاح المؤتمر المنعقد تحت شعار "وفاء للشهداء وانتصار لثورة 17 ديسمبر "، "يجب تدعيم الحكومة ببعض الكفاءات الجديدة للحد من تفكك أجهزة الدولة وتحقيق التقارب في وجهات النظر بين مختلف الأطراف" مؤكدا أن الحكومة مطالبة بتحقيق نتائج في مستوى تطلعات الشعب وفي مراعاة لمصلحة البلاد التي تظل فوق كل اعتبار.
وأبرز في ذات السياق ضرورة توحيد البرامج ووضع برنامج مشترك وشامل لكل المجالات، ذي أولوية في الفترة المتبقية من 2018 إلى حدود سنة 2019، والتعويل على المقدرات والكفاءات الوطنية في بناء تنمية تونس واقتصادها.
وشدد الطبوبي على أن تونس التي قامت بثورة "بامتياز"، ذهب في سبيلها شهداء، لا يمكن أن ترجع إلى مربع الظلم والاستبداد ولا يمكن أن يتغيير بها نمط المجتمع المدني الذي يؤمن بقيم الإنسانية مشيرا إلى بعض النقاط التي حالت دون تحقيق أهداف هذه الثورة.
ولفت إلى أن الخيار الديمقراطي في تونس لا رجعة فيه وأن الاتحاد يمثل قوة اقتراح وله من الجرأة للإصداح بالحقيقة كاملة ولن يكون شاهد زور وقد خبر تدبر خلافاته داخليا.
وبخصوص موضوع التنمية بولاية سيدي بوزيد، أشار الطبوبي إلى أن حق الولاية في التنمية مشروع ويجب إيقاف معاناتها والحد من الوعود الكاذبة والزائفة وتفعيل المشاريع المعطلة التي بلغت 71 مشروعا في مختلف المجالات لأسباب تتعلق بالبيروقراطية وتعطيل أجهزة الدولة المتفككة.
وندد الطبوبي بالوعود الانتخابية الزائفة التي يقدمها المترشحون في مختلف المحطات الانتخابية للحصول على الدعم والتصويت دون إلمام بأصول تسيير دواليب الدولة ودون التفكير في النتائج القادمة والأخذ بعين الاعتبار المقدرة الشرائية والامكانيات المادية للناخبين، مما يتسبب في خيبات أمل لهم وصعب المرحلة الانتقالية على الجميع.
ويشار إلى أنه تقدمت للمنافسة في انتخابات المؤتمر الثالث عشر للاتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد الذي ينعقد بحضور أعضاء المكتب التنفيذي والهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل وعدد من الضيوف من الاتحادات الجهوية المجاورة ومناضلي الاتحاد، قائمتان: " قائمة الوحدة والنضال النقابي" و"قائمة الاوفياء لمبادئ حشاد" بالإضافة الى عدد من المستقلين.
دعا نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل، اليوم الأربعاء، لدى إشرافه على المؤتمر ال 13 للاتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد إلى تدعيم الحكومة ببعض الكفاءات الجديدة للحد من تفكك أجهزة الدولة .
وقال في كلمة ألقاها في افتتاح المؤتمر المنعقد تحت شعار "وفاء للشهداء وانتصار لثورة 17 ديسمبر "، "يجب تدعيم الحكومة ببعض الكفاءات الجديدة للحد من تفكك أجهزة الدولة وتحقيق التقارب في وجهات النظر بين مختلف الأطراف" مؤكدا أن الحكومة مطالبة بتحقيق نتائج في مستوى تطلعات الشعب وفي مراعاة لمصلحة البلاد التي تظل فوق كل اعتبار.
وأبرز في ذات السياق ضرورة توحيد البرامج ووضع برنامج مشترك وشامل لكل المجالات، ذي أولوية في الفترة المتبقية من 2018 إلى حدود سنة 2019، والتعويل على المقدرات والكفاءات الوطنية في بناء تنمية تونس واقتصادها.
وشدد الطبوبي على أن تونس التي قامت بثورة "بامتياز"، ذهب في سبيلها شهداء، لا يمكن أن ترجع إلى مربع الظلم والاستبداد ولا يمكن أن يتغيير بها نمط المجتمع المدني الذي يؤمن بقيم الإنسانية مشيرا إلى بعض النقاط التي حالت دون تحقيق أهداف هذه الثورة.
ولفت إلى أن الخيار الديمقراطي في تونس لا رجعة فيه وأن الاتحاد يمثل قوة اقتراح وله من الجرأة للإصداح بالحقيقة كاملة ولن يكون شاهد زور وقد خبر تدبر خلافاته داخليا.
وبخصوص موضوع التنمية بولاية سيدي بوزيد، أشار الطبوبي إلى أن حق الولاية في التنمية مشروع ويجب إيقاف معاناتها والحد من الوعود الكاذبة والزائفة وتفعيل المشاريع المعطلة التي بلغت 71 مشروعا في مختلف المجالات لأسباب تتعلق بالبيروقراطية وتعطيل أجهزة الدولة المتفككة.
وندد الطبوبي بالوعود الانتخابية الزائفة التي يقدمها المترشحون في مختلف المحطات الانتخابية للحصول على الدعم والتصويت دون إلمام بأصول تسيير دواليب الدولة ودون التفكير في النتائج القادمة والأخذ بعين الاعتبار المقدرة الشرائية والامكانيات المادية للناخبين، مما يتسبب في خيبات أمل لهم وصعب المرحلة الانتقالية على الجميع.
ويشار إلى أنه تقدمت للمنافسة في انتخابات المؤتمر الثالث عشر للاتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد الذي ينعقد بحضور أعضاء المكتب التنفيذي والهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل وعدد من الضيوف من الاتحادات الجهوية المجاورة ومناضلي الاتحاد، قائمتان: " قائمة الوحدة والنضال النقابي" و"قائمة الاوفياء لمبادئ حشاد" بالإضافة الى عدد من المستقلين.
-
16:51سوسة: مداهمة مستودعات عشوائية وحجز "موالح" ومواد غذائية فاسدة
21 فيفري 2018
-
16:40السلطات اللبنانية تعتقل مسؤولا ماليا سابقا في "داعش" الارهابي
21 فيفري 2018
-
16:22المحرس: مجموعة من المواطنين في إعتصام أمام المعتمدية
21 فيفري 2018
-
16:18الصمار: احباط عملية تهريب بقيمة نصف مليار
21 فيفري 2018
-
16:04الانتخابات البلدية بتاجروين: قائمة حزبية تتحول إلى مستقلة
21 فيفري 2018
-
15:53السبسي يتحادث مع وزير الشؤون الخارجية والغينيين بالخارج
21 فيفري 2018
-
15:38أمريكي يسرق إصبعا من مقاتل جيش الطين الصيني
21 فيفري 2018
-
15:33كيف تتخلّص من الأرق بدقيقة واحدة؟
21 فيفري 2018
-
15:24ابن مورينيو يثير الجدل مجددا
21 فيفري 2018
-
15:22تفاصيل بطاقة عضوية حزبية لكلبة شابة
21 فيفري 2018
-
15:19بطاقة ايداع بالسجن ضد الصحبي العمري
21 فيفري 2018
-
15:05نقابة السلك الدبلوماسي ترفض اقحام وزارة الخارجية في الصراعات السياسية
21 فيفري 2018
-
15:01احالة المتهمين بتعنيف اطفال بمركز اطفال التوحد باريانة على قاضي التحقيق الثالث
21 فيفري 2018
-
14:56160سائحا صينيا يحلًون بالقيروان
21 فيفري 2018
-
14:38الانتخابات البلدية تعيد بن جعفر الى الاضواء
21 فيفري 2018
-
14:35الطبوبي: يجب تدعيم الحكومة ببعض الكفاءات الجديدة للحد من تفكك أجهزة الدولة
21 فيفري 2018
-
14:16الامن يمنع 40 سيارة نقل جماعي من الوصول الى القصر الرئاسي
21 فيفري 2018
-
13:53نابل: الانطلاق في تنفيذ مشروع نموذجي على مستوى وطني في مجال الخزف
21 فيفري 2018
-
13:39إنهاء مهام معتمدة ساقية سيدي يوسف
21 فيفري 2018
-
13:32سيدي بوزيد: حجز 172 حبة "اكستازي" وايقاف 5 أشخاص
21 فيفري 2018