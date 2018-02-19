الانتخابات البلدية تعيد بن جعفر الى الاضواء

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تونس- الشروق اون لاين- نزيهة بوسعيدي: بعد غياب اعلامي ملحوظ يعود الدكتور مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي السابق ورئيس حزب التكتل من اجل العمل والحريات سابقا ليحاضر حول الانتخابات البلدية : خطوة نحو تحقيق اللامركزية غدا الخميس بداية من العاشرة صباحا الى حدود منتصف النهار بمقر مركز دراسة الاسلام والديمقراطية ( فضاء باشا سنتر) بمنبليزير باعتباره الهيكل المنظم لهذه الندوة ويليها حوار مفتوح بمشاركة شخصيات سياسية وممثلين عن احزاب ومنظمات واعضاء مجلس النواب.
تونس- الشروق اون لاين- نزيهة بوسعيدي: بعد غياب اعلامي ملحوظ يعود الدكتور مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي السابق ورئيس حزب التكتل من اجل العمل والحريات سابقا ليحاضر حول الانتخابات البلدية : خطوة نحو تحقيق اللامركزية غدا الخميس بداية من العاشرة صباحا الى حدود منتصف النهار بمقر مركز دراسة الاسلام والديمقراطية ( فضاء باشا سنتر) بمنبليزير باعتباره الهيكل المنظم لهذه الندوة ويليها حوار مفتوح بمشاركة شخصيات سياسية وممثلين عن احزاب ومنظمات واعضاء مجلس النواب.
-
16:51سوسة: مداهمة مستودعات عشوائية وحجز "موالح" ومواد غذائية فاسدة
21 فيفري 2018
-
16:40السلطات اللبنانية تعتقل مسؤولا ماليا سابقا في "داعش" الارهابي
21 فيفري 2018
-
16:22المحرس: مجموعة من المواطنين في إعتصام أمام المعتمدية
21 فيفري 2018
-
16:18الصمار: احباط عملية تهريب بقيمة نصف مليار
21 فيفري 2018
-
16:04الانتخابات البلدية بتاجروين: قائمة حزبية تتحول إلى مستقلة
21 فيفري 2018
-
15:53السبسي يتحادث مع وزير الشؤون الخارجية والغينيين بالخارج
21 فيفري 2018
-
15:38أمريكي يسرق إصبعا من مقاتل جيش الطين الصيني
21 فيفري 2018
-
15:33كيف تتخلّص من الأرق بدقيقة واحدة؟
21 فيفري 2018
-
15:24ابن مورينيو يثير الجدل مجددا
21 فيفري 2018
-
15:22تفاصيل بطاقة عضوية حزبية لكلبة شابة
21 فيفري 2018
-
15:19بطاقة ايداع بالسجن ضد الصحبي العمري
21 فيفري 2018
-
15:05نقابة السلك الدبلوماسي ترفض اقحام وزارة الخارجية في الصراعات السياسية
21 فيفري 2018
-
15:01احالة المتهمين بتعنيف اطفال بمركز اطفال التوحد باريانة على قاضي التحقيق الثالث
21 فيفري 2018
-
14:56160سائحا صينيا يحلًون بالقيروان
21 فيفري 2018
-
14:38الانتخابات البلدية تعيد بن جعفر الى الاضواء
21 فيفري 2018
-
14:35الطبوبي: يجب تدعيم الحكومة ببعض الكفاءات الجديدة للحد من تفكك أجهزة الدولة
21 فيفري 2018
-
14:16الامن يمنع 40 سيارة نقل جماعي من الوصول الى القصر الرئاسي
21 فيفري 2018
-
13:53نابل: الانطلاق في تنفيذ مشروع نموذجي على مستوى وطني في مجال الخزف
21 فيفري 2018
-
13:39إنهاء مهام معتمدة ساقية سيدي يوسف
21 فيفري 2018
-
13:32سيدي بوزيد: حجز 172 حبة "اكستازي" وايقاف 5 أشخاص
21 فيفري 2018