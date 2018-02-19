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يوم الأربعاء 21 فيفري 2018
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الانتخابات البلدية تعيد بن جعفر الى الاضواء
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فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية فضيحة تجسّس تهز تونس.. وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق في قبضـة شبكة استخباراتية
عبد الجليل المسعودي
معركة يجب كسبها
مرّة أخرى تبرز واضحة جلية للعيان صعوبة الوضع الذي تردت فيه بلادنا بسبب مستوى نخبتها السياسية التي لم تعد تنظر إلى الأحداث الوطنية والتطورات الاقتصادية والاجتماعية إلا عبر شبكة...
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السياسي
الانتخابات البلدية تعيد بن جعفر الى الاضواء
21 فيفري 2018 | 14:38

تونس- الشروق اون لاين- نزيهة بوسعيدي: بعد غياب اعلامي ملحوظ يعود الدكتور مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي السابق ورئيس حزب التكتل من اجل العمل والحريات سابقا ليحاضر حول الانتخابات البلدية : خطوة نحو تحقيق اللامركزية غدا الخميس بداية من العاشرة صباحا الى حدود منتصف النهار بمقر مركز دراسة الاسلام والديمقراطية ( فضاء باشا سنتر) بمنبليزير باعتباره الهيكل المنظم لهذه الندوة ويليها حوار مفتوح بمشاركة شخصيات سياسية وممثلين عن احزاب ومنظمات واعضاء مجلس النواب.  

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الانتخابات البلدية تعيد بن جعفر الى الاضواء
21 فيفري 2018 | 14:38

تونس- الشروق اون لاين- نزيهة بوسعيدي: بعد غياب اعلامي ملحوظ يعود الدكتور مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي السابق ورئيس حزب التكتل من اجل العمل والحريات سابقا ليحاضر حول الانتخابات البلدية : خطوة نحو تحقيق اللامركزية غدا الخميس بداية من العاشرة صباحا الى حدود منتصف النهار بمقر مركز دراسة الاسلام والديمقراطية ( فضاء باشا سنتر) بمنبليزير باعتباره الهيكل المنظم لهذه الندوة ويليها حوار مفتوح بمشاركة شخصيات سياسية وممثلين عن احزاب ومنظمات واعضاء مجلس النواب.  

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الانتخابات البلدية تعيد بن جعفر الى الاضواء
21 فيفري 2018 السّاعة 14:38
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المرشح اليهودي بقائمات "النهضة" للانتخابات البلدية: "لقد اخترت من يخاف الله"
21 فيفري 2018 السّاعة 09:33
أكد المرشح للانتخابات البلدية عن حركة النهضة في...
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النائب الهادي قديش يستقيل من نداء تونس
21 فيفري 2018 السّاعة 08:20
أعلن النائب بنداء تونس عن جهة صفاقس الهادي قديش...
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حول تداول فيديو تعرض اطفال الى التعنيف:رئاسة الحكومة تتدخل
20 فيفري 2018 السّاعة 21:00
على اثر ما تم تداوله ببعض المواقع الالكترونية...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الجليل المسعودي
معركة يجب كسبها
مرّة أخرى تبرز واضحة جلية للعيان صعوبة الوضع الذي تردت فيه بلادنا بسبب مستوى نخبتها السياسية التي لم تعد تنظر إلى الأحداث الوطنية والتطورات الاقتصادية والاجتماعية إلا عبر شبكة...
المزيد >>
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