الانتخابات البلدية تعيد بن جعفر الى الاضواء

تونس- الشروق اون لاين- نزيهة بوسعيدي: بعد غياب اعلامي ملحوظ يعود الدكتور مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي السابق ورئيس حزب التكتل من اجل العمل والحريات سابقا ليحاضر حول الانتخابات البلدية : خطوة نحو تحقيق اللامركزية غدا الخميس بداية من العاشرة صباحا الى حدود منتصف النهار بمقر مركز دراسة الاسلام والديمقراطية ( فضاء باشا سنتر) بمنبليزير باعتباره الهيكل المنظم لهذه الندوة ويليها حوار مفتوح بمشاركة شخصيات سياسية وممثلين عن احزاب ومنظمات واعضاء مجلس النواب.