الامن يمنع 40 سيارة نقل جماعي من الوصول الى القصر الرئاسي

تونس- الشروق اون لاين- خديجة يحياوي: تولت السلطات الامنية بجهة اريانة منع حوالي 40 سيارة نقل جماعي منتصبة بجهة بنزرت من الوصول الى القصر الرئاسي او القصبة او مقر البرلمان.

وقد افاد لطفي الطويلي رئيس غرفة النقل الجماعي ببنزرت في تصريح لـ"الشروق أون لاين" ان الامن منعهم من الوصول الى مقر رئاسة الجمهورية او مقر رئاسة الحكومة او البرلمان، مؤكدا انه امام تصدي الوحدات الامن اليهم فانهم قرروا المكوث بمنتزه النحلي، مضيفا ان نيتهم الاحتجاج امام مقرات السيادة للتعبير عن استيائهم من تغير مكان محطة توقفهم من قرب ميناء بنزرت الى حي الجلاء.

وتابع محدثنا انه تم تنفيذ سلسلة من الاحتجاجات في ولاية بنزرت الى انه لم يتم الاستجابة الى مطالبهم، مضيفا ان المحطة الجديدة بعيدة عن متساكني المنطقة وان هذا القرار سيتسبب في تضرر مصالحهم المالية وتهديد رزقهم.